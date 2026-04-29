Η Στέγη ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Ιδρύθηκε στη Σητεία τον Σεπτέμβριο του 2020 από τον σητειακό επιχειρηματία Γιώργο Γαλανάκη και τη σύζυγό του, Αλίκη Γαλανάκη, οι οποίοι είναι και οι χορηγοί της Στέγης. Αναπτύσσει διαχρονικά πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα, με δράσεις που καλύπτουν τη λογοτεχνία, το θέατρο, τα εικαστικά και τη μουσική.

Μεταξύ άλλων, διοργανώνει ανά τριετία το Διεθνές Συνέδριο για τον Ερωτόκριτο, με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων πανεπιστημιακών. Τα πρακτικά του Συνεδρίου εκδίδονται σε πολυτελή τόμο.

https://www.vitsentzoskornaros.org/actions/

Από το 2026, η Στέγη ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ εγκαινιάζει έναν νέο ετήσιο πολυθεματικό φεστιβαλικό θεσμό, ο οποίος κάθε χρόνο θα εστιάζει σε μια διαφορετική θεματική, αναδεικνύοντας σύγχρονες καλλιτεχνικές και πνευματικές τάσεις.

Η πρώτη διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία και φέρει τον τίτλο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΗΤΕΙΑΣ. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στη Σητεία, από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου 2026, φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν ζωντανό χώρο συνάντησης συγγραφέων, δημιουργών και κοινού.

Κεντρικός άξονας του φεστιβάλ είναι οι συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 13 και 14 Ιουνίου στο Πολύκεντρο Δήμου Σητείας. Είκοσι σύγχρονοι Έλληνες συγγραφείς συμμετέχουν σε τέσσερα στρογγυλά τραπέζια, όπου σε κάθε ένα τέσσερις ομιλητές και ένας συντονιστής —επίσης συγγραφέας— θα συνομιλούν παρουσία κοινού. Κάθε στρογγυλό τραπέζι έχει διαφορετική θεματική, όπως αυτή διαμορφώνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ, φωτίζοντας διαφορετικές όψεις της σύγχρονης λογοτεχνικής παραγωγής και σκέψης.

Παράλληλα, το φεστιβάλ εμπλουτίζεται με ένα ευρύτερο καλλιτεχνικό πρόγραμμα που συνδέει τη λογοτεχνία με άλλες μορφές τέχνης:

Θεατρική παράσταση την Παρασκευή 12 Ιουνίου

Έκθεση ζωγραφικής το Σάββατο 13 Ιουνίου

Συναυλία την Κυριακή 14 Ιουνίου

Με αυτόν τον τρόπο, το φεστιβάλ επιχειρεί να δημιουργήσει μια πολυδιάστατη εμπειρία, όπου ο λόγος, η εικόνα και ο ήχος συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν.

Την επιμέλεια και τον σχεδιασμό του προγράμματος έχουν αναλάβει η Λουκία Δέρβη και ο Αλέξης Πανσέληνος, διαμορφώνοντας ένα συνεκτικό και δυναμικό πλαίσιο που αναδεικνύει τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Με την υποστήριξη του Δήμου Σητείας

Το αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ ακολουθεί παρακάτω

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΗΤΕΙΑΣ

Σητεία, 12–14 Ιουνίου 2026

Διοργάνωση: Στέγη ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, 20:00

Πολύκεντρο Δήμου Σητείας (Κονδυλάκη 16, Σητεία)

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “Η Αρετούσα και ο Ερωτόκριτος” παραγωγή της Στέγης ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ, βασισμένη στον Ερωτόκριτο του Β. Κορνάρου.

Σκηνοθεσία: Θοδωρής Γκόνης

Προσαρμογή κειμένου: Παρασκευή Σαρμπάνη σε συνεργασία με τον Θοδωρή Γκόνη

Σκηνικά, κοστούμια: Μάρια Μπαχά με τη Βενετία Γαλανάκη στα υφαντά και τους αργαλειούς

Μουσική: Αλέξανδρος Γκόνης

Ηθοποιοί: Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Ρωξάνη Καρφή, Δέσποινα Δρετάκη

Μετά την παράσταση θα παρατεθεί δείπνο από τη Στέγη ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ στο εστιατόριο DaGiorgio (Κ. Καραμανλή 14, Σητεία)

Σάββατο 13 Ιουνίου 2026, 11:00

Πολύκεντρο Δήμου Σητείας (Κονδυλάκη 16, Σητεία)

Το ιστορικό μυθιστόρημα

Νοσταλγία, σύγχρονη οπτική πάνω στο παρελθόν, η ιστορία ως μέσο αλληγορίας;

Συμμετέχουν:

Ρέα Γαλανάκη, Ισίδωρος Ζουργός, Βασίλης Παπαδόπουλος, Έλενα Χουζούρη

Συντονισμός: Κατερίνα Σχινά

18:00

Τα όρια της αυτοβιογράφησης στη σκηνοθεσία της μυθοπλασίας

Συμμετέχουν:

Νίκος Δαββέτας, Ανδρέας Μήτσου, Δημοσθένης Παπαμάρκος, Μαρία Φακίνου

Συντονισμός: Αντιγόνη Βλαβιανού

20:30

Στέγη ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ (Β. Κορνάρου 97, Σητεία)

Εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής του Βασίλη Σολιδάκη με ξενάγηση από τον ζωγράφο.

Θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση (στον χώρο της Στέγης) για τους συμμετέχοντες και τους προσκεκλημένους του Φεστιβάλ.

Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, 11:00 π.μ.

Πολύκεντρο Δήμου Σητείας (Κονδυλάκη 16, Σητεία)

Ντοπιολαλιά και εντοπιότητα στη λογοτεχνία μας

Συμμετέχουν:

Θεόδωρος Γρηγοριάδης, Νάσια Διονυσίου, Κώστας Λογαράς, Μανώλης Μιαουδάκης

Συντονισμός: Κώστας Κατσουλάρης

18:00

Το σύγχρονο ελληνικό αστυνομικό μυθιστόρημα

Συμμετέχουν:

Ανδρέας Αποστολίδης, Μίνως Ευσταθιάδης, Δημήτρης Μαμαλούκας, Χίλντα Παπαδημητρίου,

Συντονισμός: Γιάννης Μπασκόζος

21:00

Ενετικό Φρούριο ΚΑΖΑΡΜΑ Σητείας

Συναυλία του Νίκου Κυπουργού με τη συμμετοχή της χορωδίας του Ωδείου ΑΡΕΤΟΥΣΑ Σητείας.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ 3, ΕΡΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΕΡΤ ΧΑΝΙΩΝ