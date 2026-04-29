Final Four Πρωταθλήματος Μπάσκετ με Αμαξίδιο



Ο τελικός τού 26ου Κυπέλλου Ελλάδας στη Σαντορίνη ήταν η πρώτη από τις δύο κορυφαίες αγωνιστικές εκδηλώσεις τής σεζόν. Το… κυρίως πιάτο, όμως, θα σερβιριστεί το Σαββατοκύριακο 9-10 Μαΐου στο Μεσολόγγι. Το φάιναλ φορ τού πρωταθλήματος, εντάσσεται φέτος στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Έξοδο κι αυτό τού προσδίδει ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Συνδιοργανωτές τού φάιναλ φορ είναι η Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο και ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου, με την υποστήριξη του Τομέα Αθλητισμού του Δήμου Μεσολογγίου και την αμέριστη συμπαράσταση της ΕΡΤ, που είναι ο Χορηγός Επικοινωνίας.

Παναθηναϊκός, Δωδεκάνησος, Ηρόδικος και Μέγας Αλέξανδρος θα δώσουν τη μάχη τού τίτλου στο ΔΑΚ Μεσολογγίου. Το Σάββατο στις 17:00 έχει προγραμματιστεί ο πρώτος ημιτελικός, μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Μέγα Αλέξανδρου και στις 20:00 ο δεύτερος ανάμεσα στη Δωδεκάνησο και τον Ηρόδικο, στο… ριμέικ τού πρόσφατου τελικού Κυπέλλου τής Σαντορίνης.

Την Κυριακή στις 16:00 οι ηττημένοι των δύο ημιτελικών θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στον Μικρό Τελικό, ενώ στις 18:30 ο Τελικός θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας για την περίοδο 2025-’26. Θα ακολουθήσει (στις 20:30) η Τελετή Λήξης και οι Απονομές.

Το διήμερο 9-10 Μαΐου το Μεσολόγγι γίνεται η πρωτεύουσα του μπάσκετ με αμαξίδιο. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚ, εκεί όπου οι παίκτες των τεσσάρων κατά τεκμήριο καλύτερων ομάδων θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό, για να κατακτήσουν το πρωτάθλημα.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, EΡT2 SPORT, ΕΡΤ ΠΑΤΡΑΣ ,ΕΡΑ ΣΠΟΡ 101,8