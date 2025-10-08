19ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Θεσσαλονίκης – 60α Δημήτρια

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Θεσσαλονίκης (TiSFF) επιστρέφει για 19η χρονιά και φέρνει τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο της παγκόσμιας κινηματογραφικής σκηνής, με 57 ταινίες από όλο τον κόσμο, δυνατές συναντήσεις και καλλιτεχνικές δράσεις που αναδεικνύουν το σινεμά μικρού μήκους ως χώρο πειραματισμού και δημιουργικού διαλόγου.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης από την Τετάρτη 8 έως το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, με δύο καθημερινά προγράμματα. Το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών, μαζί με τις πληροφορίες για τα εισιτήρια και τις παράλληλες δράσεις, είναι διαθέσιμο στο συνημμένο αρχείο.

Cinematic Music Session στην έναρξη του φεστιβάλ

Η έναρξη του φεστιβάλ θα πλαισιωθεί από ένα ξεχωριστό μουσικό δρώμενο. Ο κοντραμπασίστας Λάκης Τζήμκας και η ερμηνεύτρια/μουσικός Eljona Eleni Sinjari συμπράττουν δημιουργώντας ένα ατμοσφαιρικό μουσικό προοίμιο, όπου το παραδοσιακό συναντά το σύγχρονο. Με ήχους από αρχαία λύρα, φωνές και σύγχρονες ηχητικές υφές, το κοινό θα εισαχθεί σε μια εμπειρία που συνδέει τον χρόνο, τη μνήμη και την καλλιτεχνική αναζήτηση, λίγο πριν σηκωθεί η αυλαία των ταινιών.

Cine Talk

Το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, το κοινό του TiSFF θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα μοναδικό Cine Talk με καλεσμένο τον διακεκριμένο σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη. Σε ένα μονόωρο Q&A session, ο δημιουργός θα παρουσιάσει 23 λεπτά από το making of της νέας του ταινίας Σπασμένη Φλέβα και θα συνομιλήσει ζωντανά με το κοινό, μοιράζοντας σκέψεις και εμπειρίες γύρω από τη διαδικασία δημιουργίας.

