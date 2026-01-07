1o Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Ελληνικού Κινηματογράφου 2026

1o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 2026

Μια γιορτή δημιουργικότητας, ελευθερίας έκφρασης και κινηματογραφικής αναζήτησης.

από 15 έως 21 Ιανουαρίου 2026

Studio New Star Art Cinema

Το Cinekinima διοργανώνει το 1ο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Ελληνικού Κινηματογράφου και προσκαλεί το κοινό σε μια γιορτή δημιουργικότητας, ελευθερίας έκφρασης και κινηματογραφικής αναζήτησης.

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 21 Ιανουαρίου 2026 στον ιστορικό κινηματογράφο της Αθήνας Studio New Star Art Cinema φιλοξενώντας ταινίες που αναδεικνύουν τη δυναμική και την πολυφωνία του σύγχρονου ελληνικού ανεξάρτητου σινεμά. Φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως θεσμός πολιτιστικής παρέμβασης, παρουσιάζοντας τόσο σύγχρονες ανεξάρτητες παραγωγές όσο και παλαιότερες, εμβληματικές ανεξάρτητες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, οι οποίες έχουν συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της κινηματογραφικής ταυτότητας της χώρας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη ζωντανή συμμετοχή των δημιουργών, καθώς μετά τις προβολές θα πραγματοποιούνται ανοιχτές συζητήσεις και συνεδρίες ερωτήσεων απαντήσεων Q&A με το κοινό, ενισχύοντας τον διάλογο, την κινηματογραφική παιδεία και τη σύνδεση της πολιτιστικής παραγωγής με την κοινωνία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ και πειραματικά έργα, ενώ παράλληλα θα διοργανωθούν θεματικές συζητήσεις και ειδικές εκδηλώσεις, με στόχο τη δικτύωση δημιουργών, φορέων και κοινού.

Το 1ο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Ελληνικού Κινηματογράφου δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και δεν απονέμει βραβεία.

Το Cinekinima είναι μια κίνηση ανεξάρτητων κινηματογραφικών δημιουργών και συντελεστών που ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια συλλογική λειτουργία έμπνευσης, παραγωγής και προώθησης όλο και πιο ποιοτικών και πρωτοποριακών ανεξάρτητων ελληνικών ταινιών που δεν βασίζονται στον προϋπολογισμό αλλά στο πάθος, το πείσμα και την αλήθεια τους. Το Cinekinima φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν νέο θεσμό που θα στηρίξει την εγχώρια κινηματογραφική παραγωγή, θα δώσει βήμα σε νέες φωνές και θα ενισχύσει την παρουσία του ελληνικού ανεξάρτητου κινηματογράφου στο πολιτιστικό τοπίο της χώρας.

Γιατί το ανεξάρτητο σινεμά υπάρχει και θα συνεχίσει να δημιουργεί ταινίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.cinekinima.com/ ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 210 8640054 - 69324797031 - 6979728692

Studio New Star Art Cinema Σταυροπούλου 33, Πλατεία Αμερικής

Η ομάδα του Cinekinima