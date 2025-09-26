1ο Ιστορικό Ράλι Αντίκας ΔΕΘ 2025

Η Χαλκιδική ο απόλυτος προορισμός του αγώνα

H Ελληνική Λέσχη Ιστορικών και Κλασικών Οχημάτων Μακεδονίας (ΕΛΙΚΟΜ), ανακοινώνει τη διοργάνωση του 1ου Ιστορικού Ράλι Δ.Ε.Θ., για τις 4 και 5 Οκτωβρίου 2025, με εκκίνηση το Σάββατο 4 Οκτωβρίου από το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, στις 11 π.μ. και τερματισμό την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής.

Σημειώνεται ότι το Ιστορικό Ράλι ΔΕΘ είναι ένας αγώνας ακριβείας (Regularity) με ιστορικά οχήματα, ηλικίας, τουλάχιστον, τριάντα (30) ετών, σε πανέμορφες διαδρομές που κόβουν την ανάσα, ανεβάζουν την αδρεναλίνη και περιλαμβάνουν διαδρομές στην πανέμορφη Χαλκιδική.

«Ζεσταίνουν» τις μηχανές τους κλασσικά οχήματα της Μακεδονίας

Η ΕΛΙΚΟΜ διοργανώνει το σημαντικό αυτό γεγονός στο χώρο της κλασσικής αυτοκίνησης, που προβλέπεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών πληρωμάτων, τα οποία «ζεσταίνουν» από τώρα τις μηχανές τους, εκδηλώνοντας το έντονο ενδιαφέρον τους και πιστεύοντας ότι η Χαλκιδική αποτελεί τον απόλυτο μαγικό προορισμό για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, γι’ αυτό και τον προτιμούν πανίσχυρες Λέσχες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έντονη διαφήμιση και τουριστική προβολή της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής

Ο αγώνας αποτελεί μια πρώτης τάξης ευκαιρία για την προβολή της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και της Ελλάδας, σε όλο τον κόσμο, για τα αξιοθέατα, την ιστορία και τον πολιτισμό της, αλλά και τα τοπικά προϊόντα, αφού οι διαδρομές είναι μαγικές, με θαυμάσια τοπία που ταξιδεύουν, μέσω του Ράλι, σε όλο τον κόσμο και υψηλές δόσεις αδρεναλίνης, συμβάλλοντας έτσι στην ανάδειξη και στην αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή.

Η όλη διοργάνωση γίνεται με την συμβολή, εποπτεία και τους κανονισμούς της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου και Μοτοσυκλέτας (ΕΟΦΙΛΠΑ).

Χορηγός επικοινωνίας: ΕΡΤ3