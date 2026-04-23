Παραλλαγές Πάπιας

David Mamet



ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΠΙΑΣ



στο ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ



από 24 Απριλίου





Η Εταιρεία Θεάτρου "ΡΕΚΤΙΣ" παρουσιάζει ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα της σπουδαίας γραφής και του ιδιότυπου ύφους του David Mamet, ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΠΙΑΣ [The Duck Variations].



Μια Πικρή Κωμωδία μιας πολύ Ανθρώπινης Σχέσης.



O Τζωρτζ και ο Εμίλ, δύο μοναχικοί άντρες, καθισμένοι σ' ένα παγκάκι στην όχθη μιας λίμνης, παρακολουθούν τις πάπιες, μιλούν για τη ζωή και για τον θάνατο, για τη μοναξιά και τη φιλία, για την εξουσία και για τη φύση των ανθρώπινων σχέσεων.

Το έργο αποτελείται από 14 παραλλαγές – μικρές σκηνές, κάθε μία από τις οποίες είναι μια παραλλαγή στο ίδιο, φαινομενικά, απλό θέμα, τις πάπιες, με διαφορετικά όμως υλικά, με ένα καταλυτικό χιούμορ, με μια γλυκόπικρη ματιά, με διαλόγους που διαθέτουν όλα τα χαρακτηριστικά του ιδιότυπου ύφους του Mamet και της υπέροχης γραφής του, γραφή καθημερινή, αποσπασματική, με υπόγειο και φανερό χιούμορ, αλλά και κρυμμένες εντάσεις.



Οι δύο πρωταγωνιστές του έργου, άλλοτε συγκρούονται και άλλοτε επιζητούν απεγνωσμένα τη σύνδεση και την κατανόηση, ισορροπώντας στην κόψη του ξυραφιού ανάμεσα στο χιούμορ και σε μια υπόγεια μελαγχολία, ανάμεσα στην απλότητα αλλά και σε βαθιά υπαρξιακά ζητήματα.

Οι πάπιες γίνονται αφορμή για μια συναρπαστική συζήτηση για τη Φύση και την Κοινωνία, για την Επιβίωση και για το Άγχος της τρίτης ηλικίας, για την Τεχνολογία και για τον Φόβο του καινούργιου... οι δύο άντρες δείχνουν να έχουν ανάγκη ο ένας τον άλλο ενώ το έργο κορυφώνεται με ένα απρόσμενο φινάλε.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ



Μετάφραση: Μιχαέλα Αντωνίου

Σκηνοθεσία: Κοραής Δαμάτης- Περικλής Μοσχολιδάκης

Μουσική: Δήμητρα Γαλάνη

Σκηνικά - Κοστούμια - Φωτισμοί: Κοραής Δαμάτης

Βοηθός Σκηνοθετών: Φωτεινή Βακάκη

Στίχοι τραγουδιού: Κοραής Δαμάτης

Ενορχηστρώσεις: Γιώργος Μπουσούνη

Ηχογράφηση μουσικής: Γιώργος Γκίνης

Ήχοτοπία: Studio Μύθος, Θανάσης Γκίκας

Κατασκευή Σκηνικών: Θωμάς Μαριάς

Κατασκευή Κοστουμιών:Liubovi Accibas

Φωτογραφίες: Χρήστος Κοτσιρέας

Τρέιλερ: Φαίη Τζανετοπούλου και Ερμιόνη Πολιτίδου

Γραφιστική επιμέλεια: Μαύρα γίδια

Digital Μarketing: Βάνια Πατρίκαλου

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ηρώ Παστρικού

Παραγωγή: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτις



ΔΙΑΝΟΜΗ

ΕΜΙΛ: Κοραής Δαμάτης

ΤΖΟΡΤΖ: Περικλής Μοσχολιδάκης

ΚΟΠΕΛΑ: Φωτεινή Βακάκη







Η παράσταση «ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΠΙΑΣ» πραγματοποιείται υπό την Αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.





Παραστάσεις



ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ

από την Παρασκευή 24 Απριλίου

και κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00

και Κυριακή στις 19:30







