Ο Αθλητικός Σύλλογος ανθρώπων με αναπηρίες (ΑμεΑ) ΕΛΠΙΔΑ Θεσσαλονίκης, διοργανώνει στις 7 έως και 10 Μαΐου 2026 στην παραλία Θεσσαλονίκης (άγαλμα Κ. Καραμανλή) το 2ο Φεστιβάλ Δημιουργίας- Γεύσης & Παραολυμπιακού αθλητισμού.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο, για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, πολυθεματικό και συμπεριληπτικό πολιτιστικό θεσμό, που γεφυρώνει την αναπηρία με τη λαϊκή παράδοση και το σύγχρονο πολιτισμό και αναδεικνύει την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην καλλιτεχνική δημιουργία και την προσβασιμότητα στην τέχνη.

Το Φεστιβάλ στοχεύει στην κατάρριψη των στερεοτύπων, την ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής, την καλλιέργεια ενός περιβάλλοντος ισότητας και αλληλοσεβασμού. Χρησιμοποιώντας ως μέσο συνεργατικές πολιτιστικές δράσεις, άτομα με και χωρίς αναπηρία και καλλιτέχνες συμπράττουν και δημιουργούν. Βασικές αρχές στο σκεπτικό μας αποτελούν, η προβολή του έργου νέων καλλιτεχνών, η γνωριμία του κοινού με νέες μορφές τέχνης, η συνάντηση σε ένα κοινό τόπο ανθρώπων που αγαπούν τον πολιτισμό, η ανταλλαγή ιδεών και η προώθηση νέων συνεργασιών. Η δράση ενσωματώνει ψηφιακά εργαλεία περιήγησης και πρακτικές περιβαλλοντικής ευθύνης, καθιστώντας τον πολιτισμό μια εμπειρία προσβάσιμη και βιώσιμη για όλους τους

πολίτες.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν διάφορα αθλήματα και δραστηριότητες όπως : μπάσκετ, ποδόσφαιρο, στίβο, taekwondo και άλλες δραστηριότητες ψυχαγωγίας.

Ειδικές εκδηλώσεις : επιδείξεις από αθλητές του συλλόγου, διαγωνισμοί και βραβεύσεις.

Οι επισκέπτες κατά την είσοδο τους στην εκδήλωση θα προσφέρουν είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα

στο κοινωνικό παντοπωλείο του συλλόγου. Οι ώρες λειτουργίας είναι : Πέμπτη 7/05 από 17:00 έως 23:00,

Παρασκευή 8/5-Σάββατο 9/5-Κυριακή 10/05 από 10:30 έως 23:00.

Η είσοδος είναι ελεύθερη στο κοινό.



Η δράση μας φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ζωντανό πολιτιστικό πόλο στη Θεσσαλονίκη, αναπτύσσοντας τις εξής θεματικές ενότητες:

Αθλητικές επιδείξεις boccia (αθλητές με αναπηρία) μπάσκετ με αμαξίδο,

Συναυλίες,

Εκπαιδευτικό κάρπα (5 Γυμνάσιο Νεαπόλεως (Σχολείο σε δράση μαζί για το κοινό καλό),

Θεατρική ομάδα (Thess improvice), Αυτοσχεδιάζουμε.Γελάμε. Δημιουργούμε,

Πολιτιστικούς συλλόγους (ΦΙΛΙΠΠΟΣ, φίλοι ατόμων με αναπηρία «αλλά ΖΩ»,

Δημιουργική απασχόληση παιδιών,

Εργαστήρι κούκλας (ομάδα Redicolo),

Θέατρο χορευτικές ομάδες ΑΜΕΑ (Dance and the mint & πρότυπες δομές ειδικής αγωγής

ΘΑΛΠΩΡΗ),

Η τέχνη του graffiti (Ελευθεριάδης Στ. street artist skiaxtro09-με θέμα την αναπηρία),

Rollers,

Zωγραφική (Τσιμπισκάκης),

Bazaar,

Γευστικές διαδρομές και επιρροές από τους Βαλκάνιους λαούς,

Παρουσίαση-παρασκευή παραδοσιακών τηγανιάς (Άμμιλος Cooking Experience,

Εσπερινό ΕΠΑΛ Επανομής,(κολάζ+μαγειρική),

Workshop μαγειρικής (Φάρμα Κερκίνης), όπου σεφ θα παντρέψει την παράδοση με το

σήμερα, με την ιστορία του καβουρμά,

Workshops & κατασκευές κεραμικής (Lava liva & Phi ceramics), για τους μικρούς μας φίλους.

Workshops & κατασκευές υφαντικής (Υφαντολόγιο).

Επιπλέον πληροφορίες για τον σύλλογο μας θα βρείτε στο asameaelpida.gr

Από το 2007 εως το 2025 η ΕΛΠΙΔΑ είναι ο πρώτος σύλλογος στην Ελλάδα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στίβου. Οι αθλητές μας κάθε χρόνο πετυχαίνουν σημαντικές διακρίσεις σε διεθνείς και Παραολυμπιακούς αγώνες, καταρρίπτουν Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια ρεκόρ και σηκώνουν ψηλά τη σημαία

της χώρα μας. Εννιά αθλητές μας είναι Παραολυμπιονίκες (Μαλακόπουλος Στυλιανός, Μανθοπούλου Λήδα, Κωνσταντινίδης Αθανάσιος, Σκούρτης Αλέξανδρος, Νικολαΐδης Ευστράτιος, Μαντούδη Ζωή, Κεραμυδά Τάνια, Ναλπάντης Ηλίας, Κουρδής Αναστάσιος, Σμαραγδή Στέλλα), ενώ τουλάχιστον άλλοι 15 έχουν συμμετέχει στην Εθνική ομάδα.



Αθλητικός Σύλλογος ΑμεΑ ΕΛΠΙΔΑ Θεσσαλονίκης ,

email: elpida.thessaloniki@gmail.com ,

site: asameaelpida.gr

Τεχνικός Διευθυντής Μητσιόπουλος Νικόλαος

Τ: 6936 896 720.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, 102FM, 958FM, ΕΡΑ ΣΠΟΡ 101,8