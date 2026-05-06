

32ος Διάπλους της Ομάδας Αιγαίου: Από τις 7 έως τις 17 Μαΐου 2026, η θάλασσα ενώνει.

Ανάφη, Τήλος, Χάλκη, Ψέριμος, Νίσυρος, Λειψοί, Αρκιοί, Κίναρος και Κουφονήσι αποτελούν τους σταθμούς του 32ου Διάπλου της Ομάδας Αιγαίου.



Η Ομάδα Αιγαίου ξεκινά και φέτος τον 32ο Διάπλου, για να διανύσει πάνω από 450 ναυτικά μίλια και να προσεγγίσει 9 μικρά και ακριτικά νησιά του Αιγαίου – από την Ανάφη έως το Κουφονήσι. Στο επίκεντρο της αποστολής παραμένει η ουσιαστική στήριξη των νησιωτικών κοινοτήτων, μέσα από δράσεις με απτό κοινωνικό αντίκτυπο.

Από τις 7 έως τις 17 Μαΐου 2026 θα πραγματοποιηθεί ο 32ος Διάπλους της Ομάδας Αιγαίου, μια συντονισμένη δράση προσφοράς με αφετηρία το Λαγονήσι. Η αποστολή θα βρεθεί στην Ανάφη, την Τήλο, τη Χάλκη, την Ψέριμο, τους Λειψούς, τους Αρκιούς, την Κίναρο, και το Κουφονήσι. Κλιμάκιο της Ομάδας μας θα επισκεφθεί τη Νίσυρο για την παράδοση εξοπλισμού. Επιβεβαιώνουμε για ακόμη μία χρονιά τη σταθερή και διαρκή παρουσία της Ομάδας Αιγαίου στα νησιά του αρχιπελάγους.

Με τη συμμετοχή περισσότερων των 120 εθελοντών, 12 φουσκωτών σκαφών και του σκάφους υποστήριξης «ΜΗΝΑΣ Ε’», η αποστολή θα προσεγγίσει περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες, ενισχύοντας έμπρακτα την καθημερινότητα των κατοίκων και διατηρώντας ζωντανό τον δεσμό με τα ακριτικά νησιά.

Πρωτοβάθμια περίθαλψη και δωρεάν προληπτικές εξετάσεις

Διακεκριμένοι ιατροί από 20 διαφορετικές ειδικότητες, νοσηλευτές και εξειδικευμένο παραϊατρικό προσωπικό, θα προσφέρουν υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες.

Αλφαβητικά οι Ιατρικές Ειδικότητες: Αγγειοχειρουργός, Ακτινολόγος, Γαστρεντερολόγος, Γενικός Χειρουργός, Δερματολόγος, Καρδιολόγος, Γυναικολόγος, Νευρολόγος, Ογκολόγος, Οδοντίατρος, Ορθοπεδικός, Ουρολόγος, Οφθαλμίατρος, Παθολόγος, Παιδίατρος, Πλαστικός Χειρουργός, Πνευμονολόγος, Ρευματολόγος, Ψυχίατρος, ΩΡΛ.

Με υπερσύγχρονο φορητό εξοπλισμό και εξειδικευμένες ιατρικές ομάδες, θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις, όπως:

Ανίχνευση περιστατικών με άσθμα / ΧΑΠ, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας

Προληπτικός ακοολογικός έλεγχος μαθητών Α’ Β’ Γ’ δημοτικού σε Λειψούς και Κουφονήσι, υπό την αιγίδα της ΩΡΛ Εταιρείας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου Αθηνών

Έλεγχος λειτουργίας βηματοδοτών σε Λειψούς και Κουφονήσι

Ανίχνευση ψωριασικής αρθρίτιδας στα πλαίσια ψωριασικού εξανθήματος με συνεργασία Ρευματολόγων και Δερματολόγων

Ανίχνευση και κατευθυντήριες γραμμές θεραπείας της ακμής σε ηλικίες 12 έως 25 ετών, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας.

Ιατρεία Μαστού και Post-COVID, και θα διεξαχθεί πρωτοποριακός προληπτικός (αιματολογικός, μοριακός, γενετικός) έλεγχος για τον καρκίνο του παχέος εντέρου υπό την καθοδήγηση Γαστρεντερολόγου και Ογκολόγου, σε συνεργασία με την IQ Genomix.

Όλα αυτά γίνονται δωρεάν, με ευαισθησία και σεβασμό.



Οι ιατρικές δράσεις ενισχύονται μέσω του δικτύου συνεργασιών με επιστημονικές εταιρείες και φορείς, αξιοποιώντας στην πράξη τα νέα και εν ισχύ μνημόνια συνεργασίας. Θέρμες ευχαριστίες στα μέλη τους που θα είναι μαζί μας, από τις: Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (Ε.Κ.Ε.), Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία (Ε.Ρ.Ε.), Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία (Ε.Δ.Α.Ε.), Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής, Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών, ΩΡΛ Εταιρεία Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου Αθηνών, Ορθοδοντική Εταιρεία της Ελλάδος, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό καθώς και με τη Γραμματεία Προστασίας Ζώων του Υπουργείου Εσωτερικών. Επίσης, τη μόνιμη συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και με τις δύο Κλινικές του ΕΚΠΑ, την Β΄ Γυναικολογική – Μαιευτική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, καθ. Ν. Βλάχος και την Α΄ Χειρουργική Κλινική, Λαϊκό Νοσοκομείο, καθ. Ευ. Φελέκουρας.

Πάντα στο πλευρό της Ομάδας Αιγαίου βρίσκεται και η HOPEgenesis, ως σταθερός και πολύτιμος σύμμαχός της προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε έναν από τους πιο ευαίσθητους τομείς, την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας, ενισχύοντας τη μητρότητα και την υγεία των γυναικών των μικρών και ακριτικών νησιών.

Υλοποίηση Έργων και Παράδοση Υποστηρικτικού Υλικού

Στο πλαίσιο του 32ου Διάπλου, η Ομάδα Αιγαίου συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων, ενισχύοντας ουσιαστικά τις τοπικές κοινωνίες και καλύπτοντας βασικές ανάγκες των κατοίκων των νησιών.

Στο πρόγραμμα εντάσσεται η κατασκευή της οικίας του ιατρού («Σπίτι του Γιατρού») στη Χάλκη, ένα έργο με ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο αποτύπωμα στη στελέχωση του νησιού με ιατρικό προσωπικό, αξιοποιώντας την εμπειρία και την επιτυχημένη πρωτοβουλία, το «Σπίτι του Γιατρού» στο Κουφονήσι.

Παράλληλα, προβλέπεται η παράδοση ιατρικού εξοπλισμού και αναλωσίμων στα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Π.Ι.), ενισχύοντας έμπρακτα την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, καθώς και η διάθεση εκπαιδευτικού υλικού και βιβλίων για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, προς υποστήριξη της μαθητικής κοινότητας.

Επιπλέον, υλοποιούνται στοχευμένες παρεμβάσεις υποδομών: παράδοση μεταφερόμενης αντλίας πυρόσβεσης στην Ανάφη, αναβάθμιση του γυμναστηρίου στο Κουφονήσι με αντικατάσταση οργάνων εκγύμνασης, καθώς και βελτίωση των σχολικών εγκαταστάσεων σε Δημοτικό και Γυμνάσιο Λειψών μέσω αντικατάστασης σωμάτων θέρμανσης (καλοριφέρ).

Τέλος, σε όλα τα νησιά θα διατεθεί υλικοτεχνικός εξοπλισμός που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές (desktop και laptop), φορητές συσκευές, συστήματα προβολής, τηλεοράσεις, ηχητικός εξοπλισμός, οθόνες, οικιακές και ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και έπιπλα, παιχνίδια, είδη εκγύμνασης και αναλώσιμα.

Οι παραπάνω δράσεις αποτελούν μέρος μιας συνολικής και συνεκτικής προσέγγισης για τη στήριξη της νησιωτικής Ελλάδας, με σαφή προσανατολισμό στη βιωσιμότητα, την υγεία, την εκπαίδευση και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων.

Εκπαιδευτικές & Ενημερωτικές Πρωτοβουλίες: Επένδυση στη Γνώση και την Ενδυνάμωση των Νησιωτικών Κοινωνιών

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση των μαθητών μέσα από βιωματικά σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών για όλες τις βαθμίδες (από Νηπιαγωγείο έως Λύκειο), με βιωματική προσέγγιση από εξειδικευμένες νοσηλεύτριες / εκπαιδεύτριες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Παράλληλα, διοργανώνονται συμβουλευτικές συναντήσεις για γονείς μαθητών Νηπιαγωγείου και Δημοτικού, με στόχο την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου και την υποστήριξη της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών, καθώς και ανοιχτές συζητήσεις για την ανταλλαγή εμπειριών και την αντιμετώπιση καθημερινών προκλήσεων.

Στον τομέα της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης υλοποιούνται δια ζώσης σεμινάρια για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου, με στόχο την ουσιαστική κατανόηση του ρόλου και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί ειδική ομιλία με τίτλο «Ο Μίτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» από διπλωμάτη και στέλεχος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, η οποία απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Μέσα από μια απλή και κατανοητή προσέγγιση, παρουσιάζονται οι βασικές αξίες και πολιτικές της ΕΕ, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σύνδεσή τους με την καθημερινότητα των πολιτών.



Παράλληλα, υλοποιούνται στοχευμένες δράσεις ευαισθητοποίησης και βιωματικά σεμινάρια γύρω από κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα, όπως η διαφορετικότητα, ο σχολικός εκφοβισμός και η υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η διαδραστική συζήτηση για ενήλικες με τίτλο «Ζώντας με το Διαδίκτυο», που εστιάζει στην καθημερινή σχέση με την ψηφιακή πραγματικότητα.

Επιπλέον, πραγματοποιούνται εξειδικευμένα διαδικτυακά σεμινάρια κυβερνοασφάλειας για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου από το Διεθνές Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας, με τίτλο «Προστασία από τους κινδύνους του διαδικτύου».

Για το ευρύ κοινό, διοργανώνονται ενημερωτικές παρουσιάσεις σε δήμους και πολίτες σχετικά με τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα της Ε.Ε., σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Τέλος, μέσα από ειδικές παρουσιάσεις της HOPEgenesis, οι τοπικές κοινότητες ενημερώνονται και ευαισθητοποιούνται σε θέματα όπως η στήριξη της μητρότητας και η αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος.

Πολιτιστικά Δρώμενα: Μουσική, Θέατρο και Κινηματογράφος στα Νησιά του Αιγαίου

Η Ομάδα Αιγαίου ενισχύει την πρόσβαση στον πολιτισμό, προσφέροντας ένα συνεκτικό πρόγραμμα δράσεων που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και δημιουργεί ευκαιρίες δημιουργικής έκφρασης και συμμετοχής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προβολή εκπαιδευτικής ταινίας animation από το Animasyros στην Ανάφη, φέρνοντας τα παιδιά σε επαφή με τον σύγχρονο οπτικοακουστικό πολιτισμό.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Γουλανδρή, υλοποιούνται εκπαιδευτικές και διαδραστικές δράσεις που εισάγουν τους μαθητές στον κόσμο της τέχνης και σημαντικών δημιουργών, μέσα από οργανωμένες παρουσιάσεις και βιωματικές εμπειρίες.

Περιβαλλοντικές Δράσεις

Οι περιβαλλοντικές δράσεις του 32ου Διάπλου εστιάζουν στην καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης και στην ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, με ιδιαίτερη έμφαση στη νέα γενιά.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιείται δράση καθαρισμού παραλίας στους Λειψούς με τη συμμετοχή μαθητών Δημοτικού, ενισχύοντας τη βιωματική εκπαίδευση γύρω από την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Αντίστοιχα, μαθητές Γυμνασίου συμμετέχουν σε δράση καθαρισμού οικισμού στη Χάλκη, συμβάλλοντας ενεργά στη βελτίωση της καθημερινότητας του τόπου τους.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται δενδροφυτεύσεις σε Ανάφη και Λειψούς, ενισχύοντας το τοπικό φυσικό περιβάλλον και προωθώντας τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης.



Οι δράσεις αυτές πλαισιώνονται από εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για μαθητές Δημοτικού, με θεματικές που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, με την υποστήριξη της HELMEPA. Μέσα από διαδραστικές προσεγγίσεις, οι μαθητές εξοικειώνονται με βασικές περιβαλλοντικές έννοιες και αντιλαμβάνονται τη σύνδεσή τους με την καθημερινή ζωή και τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Με την υποστήριξη της EUROPE DIRECT και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των μαθητών, καθώς και διαδραστικές εκπαιδευτικές δράσεις με επίκεντρο την κλιματική αλλαγή.

Φιλοζωικές Πρωτοβουλίες (που τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών)

Μέσα από ένα σύνολο στοχευμένων παρεμβάσεων, που προάγουν την υπεύθυνη διαχείριση των αδέσποτων ζώων και την καλλιέργεια φιλοζωικής κουλτούρας στις τοπικές κοινωνίες, η Ομάδα Αιγαίου ενισχύει τη φιλοζωική της δράση.

Κεντρικό άξονα αποτελεί η ενημέρωση και υποστήριξη Δήμων, κοινοτήτων και αρμόδιων αρχών (Αστυνομία, Λιμενικό) για τα προγράμματα διαχείρισης αδέσποτων ζώων και τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις, σε συνεργασία με τη Zero Stray Academy, μέσω συντονισμένης διαδικτυακής σύνδεσης με όλα τα νησιά του διάπλου.



Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχει η διοργάνωση Ημέρας Υιοθεσίας στους Λειψούς, με την πρωτοβουλία «Πάρε γάτα από νησί», μια ανοιχτή δράση με συμμετοχικό χαρακτήρα που συνδυάζει ενημέρωση, δραστηριότητες για παιδιά και ενέργειες καταγραφής και προώθησης υιοθεσιών, ενώ παράλληλα ενισχύεται ο Δήμος με σχετικό υποστηρικτικό υλικό.

Παράλληλα, υλοποιούνται εκπαιδευτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Ζω.Ε.Σ., με στόχο την ενσωμάτωση της φιλοζωίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και πρακτική εκπαίδευση Δήμων και φιλοζωικών φορέων στη χρήση της πλατφόρμας υιοθεσίας αδέσποτων ζώων, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ζώων Συντροφιάς.

Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από ενημερωτική ομιλία για γονείς και εκπαιδευτικούς γύρω από τον «Κύκλο της Βίας», αναδεικνύοντας τη σύνδεση μεταξύ κακοποίησης ζώων και ευρύτερων κοινωνικών συμπεριφορών, με στόχο την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση της κοινότητας.



Σχετικά με την Ομάδα Αιγαίου

Η Ομάδα Αιγαίου είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που για πάνω από 30 χρόνια προσφέρει στα μικρά και ακριτικά νησιά του Αιγαίου, ιατρικές υπηρεσίες, έργα υποδομής, καθώς και εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, περιβαλοντολογικές και κοινωνικής ευαισθητοποίησης δραστηριότητες. Σκοπός της είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των μικρών και ακριτικών νησιών. Για περισσότερα νέα και πληροφορίες σχετικά με το έργο της, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ομάδας Αιγαίου στο https://omadaaigaiou.gr/

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ1, EΡT3, ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 105,8, 102 FM, 958 FM, ΕΡΤ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ