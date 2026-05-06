Μια γιορτή λαϊκού τραγουδιού με 1300 μαθητές

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας διοργανώνει την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, και ώρα έναρξης 20.30 στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη, μια μεγάλη μουσική εκδήλωση – αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο, με ελεύθερη είσοδο, συνεχίζοντας έναν θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί ως κορυφαία πολιτιστική και παιδαγωγική δράση της δημόσιας εκπαίδευσης.

Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά διοργάνωση του θεσμού. Οι προηγούμενες διοργανώσεις ήταν αφιερωμένες στον Μάνο Λοΐζο, τον Μίμη Πλέσσα και, την περσινή χρονιά, στον Σταύρο Κουγιουμτζή, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα τόσο στο κοινό όσο και στην εκπαιδευτική κοινότητα. Φέτος, ο θεσμός κορυφώνεται με αφιέρωμα στον σπουδαίο συνθέτη Χρήστο Νικολόπουλο, έναν δημιουργό που έχει σφραγίσει όσο λίγοι το ελληνικό τραγούδι των τελευταίων δεκαετιών, συνδέοντας το έργο του με τον λαϊκό και τον έντεχνο ήχο και μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της συλλογικής μας μνήμης.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν περίπου 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 76 Δημοτικά Σχολεία της Διεύθυνσης Γ΄ Αθήνας, με τη συμβολή 43 εκπαιδευτικών Μουσικής, δημιουργώντας μια ενιαία, πολυφωνική σχολική χορωδία πρωτόγνωρης κλίμακας. Η καινοτομία της δράσης έγκειται στη μακρόχρονη και συλλογική προετοιμασία: οι εκπαιδευτικοί Μουσικής συνεργάζονται καθ’ όλη τη σχολική χρονιά, επιμορφώνονται και συνδιαμορφώνουν ενιαίες ενορχηστρώσεις και καλλιτεχνικές επιλογές, τις οποίες μεταφέρουν στη συνέχεια στους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων τους. Οι μαθητές και μαθήτριες συναντιούνται τελικά για πρώτη και μοναδική φορά στη σκηνή, παρουσιάζοντας ένα αποτέλεσμα καλλιτεχνικά άρτιο και παιδαγωγικά οργανωμένο, ως κορύφωση μιας ολόκληρης σχολικής χρονιάς.

Το πρόγραμμα της συναυλίας αποτελεί ένα πανόραμα του έργου του Χρήστου Νικολόπουλου και περιλαμβάνει εμβληματικά τραγούδια από όλο το φάσμα της δημιουργίας του, όπως «Ζήλια μου», «Το ποδήλατο», «Χρόνια χελιδόνια», «Μοιάζουμε», «Βήμα βήμα» και «Υπάρχω». Παράλληλα, παρουσιάζονται τραγούδια με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς και αγαπημένες δημιουργίες του συνθέτη.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν εθελοντικά οι τραγουδιστές Μανώλης Μητσιάς, Πέγκυ Ζήνα, Μπάμπης Τσέρτος και Γεράσιμος Ανδρεάτος, καθώς και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος, τιμώντας με την παρουσία και τη συμμετοχή του το εκπαιδευτικό αυτό εγχείρημα. Η εκδήλωση αποτελεί καρπό πολύμηνης προετοιμασίας και συνεργασίας, υπό τον συντονισμό του Διευθυντή Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ’ Αθήνας, κ. Ιωάννη Κάππου και της Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κας Ελένης Νιάρχου. Καθοριστική είναι η συμβολή των εκπαιδευτικών Μουσικής, που με επαγγελματισμό και ευαισθησία δίνουν πνοή στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, ενώ ομάδα τους επιμελήθηκε την ενορχήστρωση των κομματιών της εκδήλωσης.

Εκπαιδευτικοί Μουσικής (αλφαβητικά)

Αντωνίου Γεωργία, Αραβώση Μαρία, Βαλάση Στέλλα, Βλούσα Παρασκευή, Γκιουλμπανόγλου Στράτος, Δημητριάδης Δημήτρης, Ευσταθοπούλου Αλεξία, Ζαχαρόπουλος Κωνσταντίνος, Ζωγράφου Ευαγγελία, Καίσαρη Νικολέτα, Καταχανάς Μιχάλης, Κατεβάτη Μαρία, Κιτσαντά Χριστίνα, Κούνουπα Κατερίνα, Κριθαρά Μαργαρίτα, Κρικέλη Ιφιγένεια, Λάππα Σίλα, Λέκκα Άρτεμις, Λιάπης Γεώργιος, Λιλή Φωτεινή, Μακρή Ευαγγελία, Μαγαλιού Μαρία, Μάκρας Δημήτριος, Μαυράκη Μαργαρίτα, Μάτση Αγγελική, Μπαϊρακτάρης Γιάννης, Μπακάλμπαση Νίνα, Μπέση Μαίρη, Μπλατσιώρη Φαίη, Νικολακάκη Αναστασία, Παπαδά Κατερίνα, Παπαδοπούλου Μαρία, Παπανικολάου Αλέξανδρος, Παπιώτης Γεώργιος, Προσωπάρη Ρούλα, Πυρπυλή Έφη, Σαμπάς Βασίλειος, Σαρέλλας Μάριος, Σβεντζούρη Αρετή, Σιαμά Κατερίνα, Σινάνογλου Δημήτριος, Τασούλα Αθηνά, Φυσίκα Ελένη

Η εκδήλωση στο Θέατρο Πέτρας αποτελεί μια ανοιχτή γιορτή της μουσικής εκπαίδευσης, αναδεικνύοντας τη δυναμική σύνδεση του σχολείου με τον πολιτισμό και την κοινωνία.

Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με τη συμβολή της Περιφέρειας Αττικής, του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) και του Δήμου Πετρούπολης, ενώ υλοποιείται σε συνεργασία με τους Δήμους Περιστερίου, Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου, Ιλίου και Αγίων Αναργύρων–Καματερού.