

TEDxNTUA 2026: Το “Cycle 0” επιστρέφει στο Ωδείο

Αθηνών



Στις 9 Μαΐου 2026, το Ωδείο Αθηνών φιλοξενεί το TEDxNTUA 2026, την ετήσια, ανεξάρτητα

διοργανωμένη εκδήλωση φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, υπό την άδεια του

TED. Με αφετηρία τη θεματική “Cycle 0”, η φετινή διοργάνωση προσκαλεί το κοινό να

εξερευνήσει την έννοια της κυκλικότητας μέσα από ομιλίες, performances, workshops και

διαδραστικές εμπειρίες.



Το “Cycle 0” αντλεί έμπνευση από τον κόσμο του προγραμματισμού, όπου κάθε λούπα ξεκινά

από το μηδέν. Το μηδέν γίνεται σημείο εκκίνησης, αλλά και σημείο επιστροφής: η στιγμή όπου

ένας κύκλος αρχίζει ξανά, έχοντας ήδη κουβαλήσει τη μνήμη όσων προηγήθηκαν. Από την

ιστορία και την κοινωνία μέχρι τις προσωπικές διαδρομές, η θεματική θέτει το ερώτημα του πώς

αναγνωρίζουμε τα μοτίβα που επαναλαμβάνονται και πώς μπορούμε να κάνουμε τον επόμενο

κύκλο διαφορετικά.



Στη σκηνή θα ανέβουν δέκα ομιλητές από διαφορετικούς χώρους: Στέργιος Βακάλης, Γιάννης

Δαγκλής, Νόρα Δράκου, Θάνος Ιωαννίδης, Ελένη Καββάδα, Νάσος Κατσαμάνης, Χαρά

Κοντοχρήστου, Δημήτρης Μπάρμπας, Έλενα Παπαδημητρίου και Δημήτρης Σαμόλης. Το

πρόγραμμα περιλαμβάνει, πέρα από ομιλίες, workshops, καλλιτεχνικά δρώμενα και διαδραστικά

installations.