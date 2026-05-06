Σταθμός Ω στο Εθνικό

Από την Τετάρτη 6 Μάϊου, το Εθνικό παρουσιάζει την παράσταση “Σταθμός Ω” του Γιώργου Χριστοδούλου και σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα (Τσικ).



Ο Σταθμός Ω, μετά τη μεγάλη επιτυχία της περιοδείας του, από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο, στο Αγρίνιο, τη Βέροια, τον Βόλο, τα Ιωάννινα, την Καβάλα, την Κοζάνη, τη Λάρισα, τη Μυτιλήνη, τις Σέρρες και τη Σύρο, ολοκληρώνει το συναρπαστικό του ταξίδι στην Πλαγία Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ, όπου θα παρουσιαστεί από τις 6 Μαΐου, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Ένα νέο ελληνικό θεατρικό έργο του Γιώργου Χριστοδούλου, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Τσικούρα (Τσικ), αριστούχου αποφοίτου του Τμήματος Σκηνοθεσίας της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου για την περσινή ακαδημαϊκή χρονιά.

Το έργο αντλεί έμπνευση από τη ραψωδία Ω της Ιλιάδας, όπου ο Πρίαμος γονατίζει μπροστά στον Αχιλλέα, ικετεύοντας για το σώμα του Έκτορα. Από αυτόν τον αρχαίο πυρήνα γεννιέται μια σύγχρονη αφήγηση, που θέτει στο επίκεντρο τη συλλογική συνενοχή, την απώλεια, το αίτημα για κάθαρση, την αναγκαιότητα της μνήμης– αλλά και την κρίσιμη πράξη της συν-χώρεσης.

Σε ένα ελληνικό χωριό, ένας νέος άνθρωπος – διαφορετικός στα μάτια της τοπικής κοινωνίας – εξαφανίζεται. Ο πατέρας του βρίσκεται αντιμέτωπος με την απώλεια, την αδιανόητη σιωπή, την ομοφοβική βία, που καλύπτεται πίσω από την «κανονικότητα», και τελικά με τον ίδιο του τον εαυτό. Στέκεται απέναντι σε εκείνον που του στέρησε το παιδί του, ζητώντας την αλήθεια, ζητώντας ένα σώμα που λείπει. Πέντε πρόσωπα συναντιούνται επί σκηνής και, με αφετηρία ένα έγκλημα, ανοίγουν έναν κοινό τόπο αφήγησης, θύμησης, ερωτημάτων και αντιπαραθέσεων. Μέσα από μύθους, έθιμα και αλληγορίες, επιχειρούν να διεισδύσουν στο πυρήνα της ανθρώπινης συνθήκης και να αναζητήσουν τι μπορεί να σημαίνει στ’ αλήθεια να συν-χωράμε, στον ίδιο τόπο, όλοι, όλες και όλα μαζί.

Μια θερμότατης υποδοχής –όπου κι αν παρουσιάστηκε– ειδικά σχεδιασμένη δράση δικτύωσης της Πρώτης Σκηνής της χώρας, που κατόρθωσε, ύστερα από περισσότερα από 10 χρόνια, να μεταφέρει στην καρδιά του χειμώνα και τους πρώτους μήνες της άνοιξης –σε συνεργασία με ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., δήμους και άλλους τοπικούς φορείς– την καλλιτεχνική δημιουργία, πέρα από τα στενά όρια του αστικού κέντρου και να καλλιεργήσει τη Γλώσσα της Αποκέντρωσης.

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τσικούρας (Τσικ)

Σύμβουλος δραματουργίας: Αρίστη Τσέλου

Σκηνικά: Γιάννης Θεοδωράκης

Κοστούμια: Αλεξάνδρα Σταμάτη

Μουσική: Γιώργος Στεφανακίδης

Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα

Δραματολόγος παράστασης: Εύα Σαραγά

Βοηθός σκηνοθέτη: Ξένια Ταμπούρλου

Βοηθός σκηνογράφου: Μαρία Ενισλίδου

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Ζωή Κουσάνα, Παναγιώτης Παντέρας, Στέφανος Πίττας, Δημήτρης Τσικούρας (Τσικ), Αλεξάνδρα Χασάνι

Χώρος: Από 6 έως 31 Μαΐου | Πλαγία Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 12 €, Φοιτητικό, Νεανικό, 65+ 10€, Άνεργοι, ΑμεΑ & συνοδοί 5€, ομαδικό εισιτήριο (άνω των 20 ατόμων) 8€

Διάρκεια: 85 λεπτά

Η παράσταση στις 24 Μαΐου εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του AthensPride 2026. Μετά το τέλος της παράστασης, θα ακολουθήσει συζήτηση του κοινού με τις/τους/ συντελέστριες/ές παρουσία του συγγραφέα. Συντονισμός συζήτησης: Εύα Σαραγά

Προπώληση Εισιτηρίων

ticketservices.gr • Εκδοτήριο Ticketservices, Πανεπιστημίου 39 (εντός στοάς Πεσμαζόγλου) | Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00-17.00 • Τηλεφωνικές αγορές στο 210 7234567 | Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00-17.00 & Σάββατο 10.00-14.00 • Εκδοτήριο Κτηρίου Τσίλλερ, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24| Τετάρτη έως Κυριακή: 09.00-21.00 |Ομαδικές αγορές στο 210 7001468 | Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00-15.00

Φωτογραφίες – Τρέιλερ:Χρήστος Συμεωνίδης



Το Εθνικό Θέατρο επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού