«Επαναγοητεύοντας τον Κόσμο»

“Re-Enchanting the World”

Πώς θα επανασυνδεθούμε με το θαύμα της καθημερινότητας;

Ο μύθος και η ποίηση μπορούν να συνομιλήσουν με την επιστήμη;

Μπορεί η εργασία να γίνει πηγή νοήματος και σύνδεσης;

Πώς γίνεται να δούμε ξανά τη γειτονιά, το φαγητό, την οικονομία – ως πράξεις φροντίδας;

Και τι σημαίνει, τελικά, να «επαναγοητεύουμε τον κόσμο»;

Το 3ο Διεθνές Συμπόσιο για μια Νέα Ελευσίνα επιστρέφει στον τόπο των περίφημων Μυστηρίων –εκεί όπου για πάνω από 15 αιώνες καλλιεργήθηκε η ιδέα της εσωτερικής μεταμόρφωσης και της μυητικής γνώσης– για ένα τριήμερο αναστοχασμού, εμπνευσμένου διαλόγου και οραματικής δράσης. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2025, το World Human Forum προσκαλεί στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας καινοτόμους ομιλητές από ποικίλα πεδία δημιουργώντας έναν τόπο ζύμωσης για ένα σύγχρονο αφήγημα ενότητας, προσωπικής και κοινωνικής αλλαγής.

Με τίτλο «Επαναγοητεύοντας τον Κόσμο», το φετινό συμπόσιο στρέφει το βλέμμα του στο πώς μπορούμε να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με τη ζωή, τη φύση, τους άλλους και τον εαυτό μας ώστε να ανοίξει ο δρόμος για έναν νέο οικο-πολιτισμό. Ένα κάλεσμα σε δράση ώστε να μεταμορφώσουμε τις καθημερινές μας εμπειρίες, από μια ανθρωποκεντρική κοσμοθεωρία σε μια πλανητική συνείδηση, με επιλογές που θρέφουν αντί να εξαντλούν, συνδέουν αντί να απομονώνουν και τιμούν αντί να εκμεταλλεύονται.

Το συμπόσιο διοργανώνεται από το World Human Forum, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και σε συνεργασία με τον Δήμο Ελευσίνας και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής.

Η γλώσσα εργασίας του συμποσίου είναι η αγγλική.

Θεσμός με ρίζες και όραμα

Τα Διεθνή Συμπόσια για μια Νέα Ελευσίνα προσφέρουν μια μοναδική πλατφόρμα για την εξερεύνηση και τον επανακαθορισμό των σημείων συνάντησης της αρχαίας σοφίας και της σύγχρονης αναζήτησης νοήματος, μέσα από διατομεακές προσεγγίσεις που φέρνουν σε διάλογο την επιστήμη, την τέχνη, την αρχαιολογία, την πνευματικότητα και την κοινωνική καινοτομία. Για τρεις ημέρες το κοινό έχει την ευκαιρία να συμμετέχει σε μια πολύχρωμη αφήγηση επανασύνδεσης μέσα από βιωματικά εργαστήρια, καλλιτεχνικές δράσεις και ζωντανές συζητήσεις.

Θέματα και ομιλητές

Ζητήματα που θα διερευνηθούν 3ο Διεθνές Συμπόσιο για μια Νέα Ελευσίνα:

Η τέχνη ως πύλη εσωτερικής μεταμόρφωσης

Επαναγοητεύοντας την οικονομία, την εργασία, τις γειτονιές

Η σχέση μας με το φαγητό

Η δημοκρατία ως κοινό όραμα

Τα παιδιά ως δεξαμενή ονείρων της ανθρωπότητας

Ο ρόλος των ψυχεδελικών στην ενσυνείδηση και τη θεραπεία

Η λίστα των ομιλητών και συμμετεχόντων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους: Gina Belafonte, Franz X. Vollenweider, Χριστίνα Μερκούρη, Χριστίνα Δάλλα, Ornella Corazza, Νικόλα Γιατρομανωλάκη, Νίκο Τσούχλο, Phil Cousineau, Κώστα Τσελένη, Μαρία Λοϊζίδου, Ruth DeFries, Εμμανουήλ Ι. Στρατάκη, Stefanos Gandolfo, Daniel A. Barber, Anis Barnat, Αντωνία Τριχοπούλου, Jehangir Mehta, Μαρία Λόη, Hélène Landemore, Lex Paulson, Σπύρο Δουκάκη, Gary Bolles, Marlis Petersen, Παύλο Κάβουρα κ.ά.

Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις

Κάθε ημέρα του συμποσίου θα ολοκληρώνεται με μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία:

25/9 (στις 21:00) | Σινέ Ελευσίς: Προβολή της ταινίας Mystery 14: Human Requiem in Eleusis του Stephan Talneau

26/9 (στις 20:30) | Παλαιό Ελαιουργείο : Μουσική περφόρμανς Psychelectronica από τους Superwave (Λεωνίδας Δανέζος & Τάσος Σωτηρίου)

: Μουσική περφόρμανς Psychelectronica από τους Superwave (Λεωνίδας Δανέζος & Τάσος Σωτηρίου) 27/9 (στις 20:00) | Αρχαιολογικός Χώρος Ελευσίνας&29/9 (στις 20:30) | Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης)Παράσταση Ιερά Μονοπάτια, Από τα Μυστήρια της Ελευσίνας στη Βυζαντινή Ψαλμωδία και την παράδοση των Μεβλεβί Δερβίσηδων – οι Περιστρεφόμενοι Δερβίσηδες της Κωνσταντινούπολης, η Χορωδία του Εν Αθήναις Συλλόγου Μουσικόφιλων Κωνσταντινουπόλεως, ο Σωκράτης Σινόπουλος και ο Μιχαήλ Μαρμαρινός συνθέτουν μια μυσταγωγική εμπειρία στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Λίγα λόγια για το World Human Forum

Το World Human Forum είναι μια δεξαμενή σκέψης και δράσης που επιδιώκει να συμβάλλει στην δημιουργία ενός νέου, οικολογικού πολιτισμού. Έχοντας ως συμβολική βάση και αφετηρία τους Δελφούς, αξιοποιεί τη δύναμη εμβληματικών τόπων (Ελευσίνα, Δήλος, Αρχαία Ολυμπία, Λύκειο Αριστοτέλη) και συνδέει καινοτόμες δυνάμεις του πλανήτη μας με στόχο ένα νέο αφήγημα για την ανθρωπότητα. Η μεθοδολογία του WHF αποτυπώνεται στον «Δελφικό Κύβο», μια ολιστική προσέγγιση που βασίζεται στις αξίες της βιωσιμότητας και αναγέννησης, της δημοκρατίας, της εκπαίδευσης, της εσωτερικής μεταμόρφωσης, της επιστήμης και τεχνολογίας και της τέχνης.

25–27 Σεπτεμβρίου 2025 | Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας

Περισσότερα για το συμπόσιο και το πλήρες πρόγραμμα: https://eleusis.worldhumanforum.earth/

Kρατήσεις εισιτηρίων: https://www.ticketservices.gr/event/epanagoitevontas-ton-kosmo-3rd-new-eleusis-symposion/?lang=el