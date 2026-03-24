ΟΛΗ Η ΠΟΛΗ ΕΝΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

23 έως 26 Απριλίου 2026, Λάρισα

3ο FOR WOMEN Artivism Festival - 23 έως 26 Απριλίου 2026

ΠΡΟ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 3ου FOR WOMEN ARTIVISM FESTIVAL

Συνέντευξη Τύπου | Επίσημη Ανακοίνωση Προγράμματος

Παρασκευή 27 Μαρτίου στις 12:00 στο Θέατρο «Κώστας Τσιάνος»

CAREFULL - Παράσταση θεάτρου forum για το έμφυλο χάσμα στη φροντίδα Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 στις 21:00 στο Θέατρο «Κώστας Τσιάνος»

Μετά τις επιτυχημένες διοργανώσεις στα Τρίκαλα τον Νοέμβριο του 2024 και στην Καρδίτσα τον Μάιος του 2025, το FOR WOMEN Artivism Festival έρχεται στη Λάρισα από τις 23 έως 26 Απριλίου 2026.

Το τετραήμερο φεστιβάλ θα περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, βιωματικά εργαστήρια, επιμορφωτικά σεμινάρια, εκθέσεις εικαστικών και φωτογραφίας, δράσεις συμβουλευτικής και γυναικείας ενδυνάμωσης, εργαστήρια για παιδιά και εφήβους, καθώς και ανοιχτές συζητήσεις με ειδικούς και φορείς. Όλες οι δράσεις είναι δωρεάν συμμετοχή και οι παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο.

ΠΡΟΔΡΑΣΕΙΣ Οι προ-δράσεις του φεστιβάλ ξεκίνησαν ήδη από τον Νοέμβριο του 2025 με την αρχική σύνδεση με τις τοπικές ομάδες, τις κοινότητες και τους φορείς για τον από κοινού σχεδιασμό, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, και την προετοιμασία του φεστιβάλ.

Στη συνέντευξη Τύπου θα παρουσιαστεί ο σκοπός και αναλυτικά οι δράσεις του φεστιβάλ, ενώ θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα έργου, τους συνεργάτες και τους συντελεστές, εκπαιδευτές/τριες, επιστήμονες/ισσες και τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν.

CAREFULL - Παράσταση θεάτρου forum για το έμφυλο χάσμα στη φροντίδα σε σκηνοθεσία της Χριστίνας Κρίθαρη (Υπεύθυνης Δραματουργίας του FOR WOMEN Artivism Festival, θεατροπαιδαγωγού, σκηνοθέτιδας και ηθοποιού) την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 στις 21:00 στο Θέατρο «Κώστας Τσιάνος»

Μέσα από τη γλώσσα του συμμετοχικού θεάτρου, το κοινό καλείται να παρέμβει, να προτείνει, να αντικαταστήσει και να δράσει. «Πώς θα ήταν μια κοινωνία όπου η φροντίδα δεν αποτελεί καθήκον των γυναικών; Πώς θα άλλαζαν οι ζωές μας αν η φροντίδα γινόταν συλλογική ευθύνη; Έχει φύλο η φροντίδα;» Η παράσταση απευθύνεται σε ενήλικους και έφηβους/ες, δημιουργώντας ένα ανοιχτό και συμπεριληπτικό πλαίσιο διαλόγου.

Γίνε μέρος του φεστιβάλ μας, συμμετέχοντας στις πρώτες μας δράσεις, 27 - 29 Μαρτίου 2026

Είσοδος ελεύθερη με απαραίτητη την συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWlUQCZWLtsUfYYL4vjlFPBejsjLWh1VU-s_GRwQEtX0jmQA/viewform

Η παράσταση “Carefull” δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «DISC - Θεατροπαιδαγωγικές παρεμβάσεις για τα έμφυλα στερεότυπα και το ισότιμο μοίρασμα της φροντίδας» με φορείς υλοποίησης το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση TENet-Gr και το Κέντρο #ΔΙΟΤΙΜΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος CERV-2024-GE, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

Συμπαραγωγή - Συνεργασίες- Υποστηρικτές

Το 3ο FOR WOMEN Artivism festival αποτελεί συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Λαρισαίων - Αντιδημαρχία Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Λάρισας, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Θεσσαλικό Θέατρο καθώς και τοπικούς φορείς, ομάδες, οργανώσεις και κοινότητες της Λάρισας.

Τοπικοί Συνεργάτες(αλφαβητική αναφορά):

EQUITERRA, Jazzy Nomads, Owls Club, Soma Massage, Κλίμαξ, ΣΜουΘ, Wander Mamas, Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας

Χώροι Διεξαγωγής Δράσεων (αλφαβητική αναφορά)

Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, Θέατρο Κώστας Τσιάνος - Θεσσαλικό Θέατρο, Κλίμαξ, Μύλοςτου Παππά (κεντρικός χώρος), ΣΜουΘ, Χατζηγιάννειο, Circus, Owls Club, Wise Monkey

Μουσικές ομάδες (αλφαβητική αναφορά)

Χορωδίες; InDonnation Female Choir (Δημοτικό Ωδείο Λάρισας), Μικτή Χορωδία Λάρισας (Δημοτικό Ωδείο Λάρισας), Παιδική Χορωδία (Δημοτικό Ωδείο Λάρισας) Μουσικές ομάδες/σύνολα: Doumalani και μαθητές/τριες του ωδείου Μελωδία, Ensemble Βιολοντσέλων “Cellar” (Δημοτικό Ωδείο Λάρισας), Ensemble Κρουστών (Μουσικό Σχολείο Λάρισας), Jazz Ensemble (Δημοτικό Ωδείο Λάρισας), Renovatio, Σύνολο Μουσικής Κινηματογράφου (Μουσικό Σχολείο Λάρισας), Telma

Εθελοντές

5o Προσκόπων Λάρισας, Εθελοντές/ριες πολίτες, Συνεργάτες από το Πανελλαδικό Δίκτυο του FOR WOMEN (αλφαβητική αναφορά), WHEN, Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης, Ίδρυμα Nimertis Action Art, Πανελλήνιο Δίκτυο για το “Θέατρο στην Εκπαίδευση", Πρωτοβουλία κατά των Γυναικοκτονιών, ΠΣΑΠΠ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, ΕΡΤ ΛΑΡΙΣΑΣ