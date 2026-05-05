

4ο Φεστιβάλ Ψυχοθεραπευτής, Καλλιτέχνης & Θεατής: Μία συνάντηση αμοιβαίων μεταμορφώσεων.

Διοργάνωση-Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Στέλλα Κολυβοπούλου, ψυχολόγος, MA Χοροθεραπεία, ΜΑ Ψυχαναλυτικές μελέτες, εκπ. μέλος της Βορειοελλαδικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας (Β.Ψ.Ε.)

Σε συνδιοργάνωση με την εταιρεία ΑΜΚΕ Ψυχοθεραπευτής, Καλλιτέχνης και Θεατής και με την συμμετοχή της Βορειοελλαδικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας (Β.Ψ.Ε.).

Έναρξη: 15 Μαΐου 2026, ώρα 19:00

16 Μαΐου 2026, ώρα 18:00

17 Μαΐου 2026, ώρα 19:00

Το Φεστιβάλ θα διεξαχθεί στο: Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ

Εντός Εκθεσιακού Χώρου

Αγίου Δημητρίου 159Α, Τ.Κ. 54636

Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες-Κρατήσεις (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΡΑΤΗΣΗ): 6974101472

Περιγραφή του Φεστιβάλ

Μια συνάντηση με αφορμή το εγχείρημα του Καλλιτέχνη να μεταδώσει την αισθητική και την συγκινησιακή του εμπειρία.

Μια συνάντηση στην οποία οι Ψυχαναλυτές θα επιχειρήσουν να μοιραστούν το βίωμα της ψυχικής επαφής τους με το δημιουργικό συμβάν. Αυτού που συνέβη και συμβαίνει στη διαδικασία, δημιουργώντας γέφυρες ανάμεσα στις

συνειδησιακές καταστάσεις στις οποίες θα βρεθούν οι Καλλιτέχνες, το Κοινό και οι ίδιοι.

Μια συνάντηση αμοιβαίων μεταμορφώσεων.

Επτά καλλιτεχνικές δημιουργίες από όλα τα είδη των τεχνών, αρχιτεκτονική, εικαστική performance, μουσική performance, ηχοσωματική performance, ντοκιμαντέρ (απόσπασμα), φωτογραφία, performance poetry event, αγκαλιάζονται από τις προσεγγίσεις επτά ψυχοθεραπευτών/ψυχαναλυτών/ψυχολόγων(εκπ. μέλη της Βορειοελλαδικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας). Ο ψυχισμός του ψυχαναλυτή/ψυχολόγου/ψυχοθεραπευτή σμιλεύεται από το έργο τέχνης και μεταμορφώνεται. Το έργο τέχνης δημιουργεί τον ψυχαναλυτή και ο καλλιτέχνης μεταμορφώνεται σε βιωματικός αποδέκτης αυτής της δημιουργικής εμπειρίας. Και το κοινό εισέρχεται και συμμετέχει μέσα σε αυτή τη συνάντηση αμοιβαίων μεταμορφώσεων.

Τί εισπράττουμε από ένα έργο τέχνης? Με ποια κομμάτια της ψυχής μας το επεξεργαζόμαστε? Πώς το καλλιτεχνικό βίωμα επιδρά στο θυμικό μας? Και πολλές ακόμα ερωτήσεις και προβληματισμοί! Καλλιτέχνες, ψυχαναλυτές/ψυχοθεραπευτές και θεατές θα βρεθούμε μαζί σε ένα κοινό “μέρος”: στο ΒΙΩΜΑ. Με στόχο την εκατέρωθεν κατανόηση του τι είναι μία πράξη τέχνης, πώς σχετίζεται με τους ίδιους, τι αναμνήσεις και συναισθήματα αναδύονται Το Φεστιβάλ απευθύνεται σε όλους.

Βίντεο κάλυψη, δημιουργία trailer, τελικό συνοπτικό βίντεο του Φεστιβάλ: Πάνος Μπουντούρογλου

Φωτογραφική κάλυψη: Χρήστος Καρράς

Επιμέλεια φωτογραφίας και αφίσας: Δέσποινα Τσάκωνα

Βοηθοί του Φεστιβάλ: Γιώργος Μπορμπουδάκης

Εύη Αδαμίδου

Νικολέτα Κουρτεσσιάδου

Δημόσιες σχέσεις-Εκδηλώσεις Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ: Βίκυ Βαρσακέλη

Τεχνική Υποστήριξη: Θοδωρής Γιαννόπουλος

Δημήτρης Κοντάκης

Η εκδήλωση θα πλαισιώνεται και από χορηγία κρασιού από τους παραγωγούς:

Παρασκευή: Οινοποιείο ΑΜΠΕΛΟΕΙΣ

Σάββατο: Οινοποιείο ΣΑΚΑΛΑΚΗ

Κυριακή: Οινοποιείο ΝΙΒΟΥΡΛΗ

Πρόγραμμα Φεστιβάλ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΪΟΥ

19:00

Έναρξη

Μπάντα Δρόμου του Κρουστόφωνου

Μαρία Βογιατζή νηπιαγωγός τζέμπε, Μαρία Βασιλικά γυμνάστρια τζέμπε, Μελίνα Βούρη καθηγήτρια γερμανικών τζέμπε, Βασιλική Παγιατάκη καθηγήτρια γερμανικών τζέμπε, Παναγιώτα Τσολάκη δασκάλα τζέμπε, Παντελής Καραμιχαηλίδης συντηρητης αρχαιοτήτων τζέμπε, Στεφανομάριο Γαζίλας μουσικός νταούλι, Στέφανος Γιαλετζής κουφωματάς νταούλι, Στέλιος Τσαϊρίδης μουσικός τρομπέτα, Βιργινία Ρεντζή γραμματέας τζέμπε, Δημήτρης Χαυλίδης μουσικός τρομπέτα, Ευγενία Χατζηστεργίου ιδιωτικός υπάλληλος τζέμπε, Κώστας Λάσκος φυσικοθεραπευτής τζέμπε, Μαρία Παπαγεωργίου μουσικός νταούλι, Αλεξάνδρα Σγουρίδου φυσικοθεραπεύτρια τζέμπε, Γεωργία Γκανά συνταξιούχος κουδούνες, ντέφι, Δημήτρης Παναγιωτάκος φοιτητής νταούλι,Τάσος Τσακιρμπαλόγλου δάσκαλος τζέμπε, Αργυρώ Αντωνάκου συνταξιούχος τζέμπε, Δανάη Τσουφλίδου φωτογράφος νταούλι, Μαριάνθη Ερκέκογλου μουσικός ταμπούρο,

Χαιρετισμός και ομιλία

Στέλλα Κολυβοπούλου, Διοργανώτρια και Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ, Ψυχολόγος, εκπ. Μέλος της Βορειοελλαδικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας.

Αναστασία Μούτσιανου, Πρόεδρος της Βορειοελλαδικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, Ψυχίατρος-Ψυχαναλύτρια.

19:45

Συναισθήματα και σκέψεις μέσα σε διατηρητέα κτήρια-Τα κτήρια μας μιλάνε. Εμείς τα ακούμε;

Αρχιτεκτονική με την Άννα Ματσκάνη, αρχιτέκτων μηχανικός ΑΠΘ-MSc προστασίας συντήρησης και αποκατάστασης αρχιτεκτονικών μνημείων ΑΠΘ.

Ανάλυση/συζήτηση με την Στέλλα Κολυβοπούλου, ψυχολόγος, εκπ. μέλος της Βορειοελλαδικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας (Β.Ψ.Ε).

Συντονίστρια: Χαρούλα Πήνιου, κλινική ψυχολόγος, ψυχαναλύτρια, τακτικό μέλος της Βορειοελλαδικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας (Β.Ψ.Ε).

21:00-21:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

21:30

Clau[]sura

Εικαστική performance με την Κατερίνα Λιάκου, σκηνογράφος, performer, ιδρυτικό μέλος της καλλιτεχνικής ομάδας Sempreviva.

Ανάλυση/συζήτηση με τον Βαγγέλη Γαλάνη, ψυχολόγος, εκπ. μέλος της Βορειοελλαδικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας (Β.Ψ.Ε.).

Συντονίστρια: Στέλλα Κολυβοπούλου, ψυχολόγος, εκπ. μέλος της Βορειοελλαδικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας (Β.Ψ.Ε).

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΪΟΥ

18:00

Lapsus Locus

Μουσική Performance με τον Γιώργο Γεωργόπουλο, ενεργός μουσικός, καθηγητής μπουζουκιού.

Ανάλυση/συζήτηση με την Χαρίκλεια Ι. Αποστολίδου, κλινική ψυχολόγος, εκπ. Μέλος της Βορειοελλαδικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας (Β.Ψ.Ε).

Συντονίστρια: Αφροδίτη Χαντζαρίδου, MSc συμβουλευτική ψυχολόγος, ψυχαναλύτρια, τακτικό μέλος της Βορειοελλαδικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας (Β.Ψ.Ε).

19:15 – 19:45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

19:45

‘’UMBRA GENESIS ‘’

Ηχοσωματική performance με την Νάγια Καρπάτση, καλλιτεχνικός δημιουργός, ιδρύτρια και δημιουργική διευθύντρια του OPIO CONCEPT STUDIO.

Συμμετέχουν: η Γρηγορία Κλημεντίδου, Σώμα-ερμηνεύτρια, χορεύτρια σύγχρονου χορού, Ειρήνη Κυζίρογλου, χορεύτρια και δασκάλα χορού, σύγχρονου και κλασικού και ο Δημήτρης Τσεσμελόγλου (Tses), μουσικός παραγωγός, ηχοληψία.

Ανάλυση/συζήτηση με την Αλεξάνδρα Κόλκα, ψυχολόγος, εκπ. μέλος της Βορειοελλαδικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας (Β.Ψ.Ε).

Συντονίστρια: Ιωάννα Ιεροδιακόνου-Μπένου, ψυχίατρος, ψυχαναλύτρια, διδάσκουσα ψυχαναλύτρια της Βορειοελλαδικής Ψυχαναλυτικής εταιρείας (Β.Ψ.Ε).

21:00 – 21:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

21:30

Επιστροφή στην πατρίδα

Ταινία Ντοκιμαντέρ (απόσπασμα) με την Χρύσα Τζελέπη, σκηνοθέτης-παραγωγός και τον Άκη Κερσανίδη, σκηνοθέτης-παραγωγός.

Συζήτηση/ανάλυση με τον Μάνο Μανάκα, ψυχαναλυτικός ψυχοθεραπευτής, εκπ. μέλος της Βορειοελλαδικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας (Β.Ψ.Ε).

Συντονίστρια: Στέλλα Κολυβοπούλου, ψυχολόγος, εκπ. Μέλος της Βορειοελλαδικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας (Β.Ψ.Ε).

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΪΟΥ

19:00

“DD-MM-YYYY” (days, months, years)

Φωτογραφία με τον Κωστή Αργυριάδη, φωτογράφος, συγγραφέας, φωτογραφία.

Συζήτηση/ανάλυση με την Βίκυ Αρβανιτίδου, ψυχίατρος, ψυχαναλύτρια, τακτικό μέλος της Βορειοελλαδικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας (Β.Ψ.Ε).

Συντονιστής: Σωτήριος Κανταρτζής, ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, τακτικό μέλος της Βορειοελλαδικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας (Β.Ψ.Ε).

20:15-20:45 Διάλειμμα

20:45-22:00

Άσκηση για δύο σε ένα σώμα

Performance Poetry Event με την Γεωργία Βεληβασάκη, ποιήτρια, performer, Διδάσκουσα performance poetry ΠΔΜ, Υπ. Διδακτόρισα δημιουργικής γραφής ΠΔΜ.

Συμμετέχουν: η Βίκυ Χατζή, Χορός, ο Ανδρέας Ζιάκας, Κιθάρα και ο Χρήστος Αλαβέρας, Εικαστικός (συμμετέχει με το έργο του «Ελέφαντας στο Δωμάτιο»).

Συζήτηση/ανάλυση με τον Ιωάννη Παπαδόπουλο, ψυχίατρος, εκπ. Μέλος της Βορειοελλαδικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας (Β.Ψ.Ε.).

Συντονίστρια: Ελένη Ξανθοπούλου, ψυχολόγος, ψυχαναλύτρια, τακτικό μέλος της Βορειοελλαδικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας (Β.Ψ.Ε).

22:00

Η μνήμη της γεύσης

Γευσιγνωσία με την Ελίνα Πέτρου, Sommelier, ιδιοκτήτρια στην κάβα ΕΝ ΟΛΩ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, EΡT2 SPORT, 102 FM, 958 FM