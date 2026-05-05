Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης διοργανώνει μια ιδιαίτερα επιμελημένη μουσική συνάντηση-συναυλία με τίτλο, «Η ζωή μου ο άλλος».

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου, στις 9:00 μ.μ., στο Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκης.

Στη μουσική αυτή συνάντηση θα λάβουν μέρος οι εκλεκτοί καλλιτέχνες:

Παντελής Θαλασσινός, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Βιολέτα Ίκαρη και Γεωργία Νταγάκη.

Η καλλιτεχνική επιμέλεια είναι του μουσικού Πάνου Δημητρακόπουλου, τα κείμενα του συγγραφέα Ηλία Λιαμή, ενώ η παρουσίαση και η απόδοση των κειμένων από τον ηθοποιό Δημήτρη Αλεξανδρή.

Η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης καλεί όλους τους Θεσσαλονικείς να συμμετέχουν σ’ αυτή τη μουσική γιορτή συνάντησης, χαράς και ενότητας!

Τα έσοδα της συναυλίας θα δοθούν σε υποτροφίες φοιτητών!

Εισιτήρια προπωλούνται μέσω του www.ticketservices.gr, το Θέατρο Αυλαία (Τσιμισκή 136) και από τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης (τηλ. 2314175100)!

