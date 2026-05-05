Η έκθεση “ATHENS:AM Extended” παρουσιάζεται από τις 5 έως τις 20 Μαΐου 2026 στον νέο χώρο Metacosmoi, στο κέντρο της Αθήνας, προσκαλώντας το κοινό σε μια σύγχρονη, πολυμεσική εμπειρία που συνδυάζει φωτογραφία, τεχνολογίες AI, AR, VR, projections και video. Πρόκειται για μια εμβυθιστική εγκατάσταση που μεταφέρει τον επισκέπτη στον παλλόμενο αλλά και ποιητικό κόσμο της Αθήνας.

Πόσες παράλληλες πραγματικότητες ζωντανεύουν όταν η νύχτα «κερδίζει» την πόλη;

Το “ATHENS:AM Extended” σηματοδοτεί την εξέλιξη του φωτογραφικού έργου “ATHENS:AM” με την υπογραφή του φωτογράφου Θανάση Καρατζά και υλοποιείται σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη και δημιουργό πολυμεσικών εμπειριών Βύρωνα Νικολόπουλο.

Η έκθεση μετασχηματίζει το αρχικό φωτογραφικό υλικό σε μια σκηνοθετημένη, διαδραστική εμπειρία που αφηγείται ιστορίες της πόλης μετά τα μεσάνυχτα.

Ο πυρήνας του project βασίζεται σε 88 ασπρόμαυρες φωτογραφίες, μια συναρπαστική συλλογή εικόνων από την περίοδο 2008–2022, οι οποίες αποτυπώνουν την άυλη ποίηση της Αθήνας και την ιδιότυπη κοινωνικότητα που αναπτύσσεται τα βράδια της. Το υλικό αυτό αποτέλεσε και τη βάση για το ομώνυμο λεύκωμα, που εκδόθηκε το 2024 από τον ιταλικό εκδοτικό οίκο 89 books και παρουσιάστηκε σε σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις, όπως το Paris Photo Festival (2024), το Photo London (2025) και το Rotterdam Photo (2026).

Η έκθεση “ATHENS:AM – Extended” εγκαινιάζει τον χώρο Metacosmoi έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο για πολυμεσικές εκθέσεις, στο κέντρο του αθηναϊκού χάρτη. Η σημειολογική σχέση του χώρου με την πόλη ενισχύει τη συνολική εμπειρία, προτείνοντας μια αναβαθμισμένη καλλιτεχνική και εννοιολογική χαρτογράφηση της νύχτας στην πόλη. Ο χώρος είναι προσβάσιμος σε ΑμεΑ.

Η έκθεση «ATHENS:AM Extended» τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και εντάσσεται στο πρόγραμμα του This is Athens City Festival 2026.

Πληροφορίες έκθεσης

Τίτλος: ATHENS:AM Extended

Διάρκεια: 5 – 20 Μαΐου 2026

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 19.00- 23.00

Χώρος: METACOSMOI, Γερανίου 44, Αθήνα, τηλ. 6945977609

Προσβασιμότητα: Προσβάσιμος χώρος για ΑμεΑ

Είσοδος Ελεύθερη