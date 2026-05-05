

ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΟ ΓΑΛΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

Έκτη συνάντηση

Η διπλωματία την εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων

Στα ίχνη του Αλεξάνδρου Καραθεοδωρή

Νέα Ορεστιάδα 11-12 Μαΐου 2026

Επιστημονικός συντονισμός

Καθηγητής Γιώργος Πρεβελάκης

Οι Εφηρμοσμένοι Ελληνο-Γαλλικοί Διάλογοι διοργανώνουν διεπιστημονικές συναντήσεις ετησίως, εναλλάξ στην Γαλλία και στην Ελλάδα. Εφέτος, στην 6η κατά σειράν συνάντηση, οργανώνουν Συνέδριο στην Ορεστιάδα στις 11 και 12 Μαΐου 2026, σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς και think-tanks.

Η θεματική του Συνεδρίου Η διπλωματία την εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων. Στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή αποσκοπεί να ανανεώσει και να εμπλουτίσει τον προβληματισμό για τις επικείμενες γεωπολιτικές εξελίξεις. Το Συνέδριο του Βερολίνου (1878), συμβολική αφετηρία για τα Βαλκάνια και την Ευρώπη, και ο σημαντικός ρόλος του τιμωμένου Αλεξάνδρου Καραθεοδωρή θα αναδείξουν τις αναλογίες με την σημερινή γεωπολιτική πραγματικότητα.

Ο διεθνής χαρακτήρας του Συνεδρίου και η συμμετοχή υψηλού επιπέδου ομιλητών, Ελλήνων και ξένων, θα λειτουργήσουν ως στοιχείο υποστηρικτικό για την αναγκαία καινοτόμο αναθεώρηση της δημόσιας διπλωματίας.

Η συνάντηση αυτή αποβλέπει στην ανταλλαγή απόψεων, στην σύγκριση των αναπαραστάσεων και στην διατύπωση σκέψεων ως προς την προσαρμογή της Διπλωματίας και των Διεθνών Οργανισμών στις νέες συνθήκες. Καθώς η Γαλλία και η Ελλάδα συγκλίνουν ως προς την έμφαση στο Διεθνές Δίκαιο, η συνεργασία αυτή αποβαίνει ιδιαιτέρως παραγωγική.

Στο Συνέδριο συμπράττει το Σωματείο ‘Κληρονομιά Οικογενείας Καραθεοδωρή’ . Συνεργάζονται το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης και το CentreCulturelHellenique.

Το Συνέδριο τελεί υπό την Αιγίδα της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ.Βαρθολομαίου. Επίσης, την αιγίδα τους χορηγούν το Υπουργείο Εξωτερικών· το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης· η Πρεσβεία της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα· και το Γαλλικό Ινστιτούτο. Το Συνέδριο υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης· τον Δήμο Ορεστιάδας· την εταιρεία Motor Oil Hellas· το Ευγενίδειο Ίδρυμα· το Ίδρυμα ‘Αιγέας’· το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου· το Bodossaki Lectures on Demand-BLOD, την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη διαλέξεων (blod.gr) του Ιδρύματος Μποδοσάκη

https://dialogues-francohelleniques-appliques.com

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, ERTWORLD, Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΡΤ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΕΡΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ