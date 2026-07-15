52ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Δημοτικού Τραγουδιού & Μουσικής

Στο λίκνο της αρκαδικής τέχνης και της πέτρας, στα ιστορικά Λαγκάδια, ο Δήμος Γορτυνίας ανανεώνει το ραντεβού του με την ελληνική μουσική κληρονομιά. Το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026, θα διεξαχθεί ο μακροβιότερος και πλέον εμβληματικός θεσμός του είδους, ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής, που ήδη έχει συμπληρώνει μισό αιώνα προσφοράς (1973-2023) και εισέρχεται στη νέα του εποχή, τελώντας φέτος υπό την υψηλή Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

O Διαγωνισμός αναδεικνύεται για ακόμη μια φορά ως το κορυφαίο πεδίο έκφρασης για τους ερασιτέχνες θεματοφύλακες της λαϊκής μας παράδοσης, συνδέοντας το χθες με το σήμερα και δίνοντας βήμα σε νέες φωνές και δεξιοτέχνες από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Ο Δήμος Γορτυνίας καλεί τους ερμηνευτές και μουσικούς που υπηρετούν ερασιτεχνικά το δημοτικό τραγούδι να γίνουν μέρος αυτής της ιστορικής γιορτής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους έως και τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026.

Η Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από καταξιωμένους ανθρώπους της μουσικής και των γραμμάτων, θα επιλέξει τις δεκαοκτώ (18) κορυφαίες υποψηφιότητες που θα διαγωνιστούν στη μεγάλη γιορτή των Λαγκαδίων.

Η Προκριματική Φάση θα διεξαχθεί το Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. στον χώρο των πρώην Κ.Ε.Π. Λαγκαδίων. Ο Μεγάλος Τελικός θα λάβει χώρα στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Αγίας Παρασκευής στα Λαγκάδια το Σάββατο, 25 Ιουλίου στις 20:00μ.μ.

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