Με καταξιωμένους δημιουργούς του ελληνικού κινηματογράφου και ένα διευρυμένο πρόγραμμα εκπαιδευτικών δράσεων.

Λίγες εβδομάδες πριν από τη δεύτερη διοργάνωσή του, το pt-shorts: Potidania Film Festival ανακοινώνει την Κριτική Επιτροπή και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα πλαισιώσουν το φετινό φεστιβάλ, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του να δημιουργήσει έναν σύγχρονο χώρο συνάντησης για τον κινηματογράφο, τη γνώση και τη δημιουργική ανταλλαγή. Μετά την επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση του 2025, το pt-shorts επιστρέφει στις 25 & 26

Ιουλίου στην Ποτιδάνεια Δωρίδας με ένα διευρυμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει προβολές ελληνικών και διεθνών ταινιών μικρού μήκους, masterclasses, workshop, συζητήσεις με δημιουργούς και απονομή βραβείων.

Σχετικά με το pt-shorts: Potidania Film Festival

Το πρώτο pt-shorts πραγματοποιήθηκε το 2025 στην Ποτιδάνεια Δωρίδας, προσελκύοντας περισσότερους από 500 επισκέπτες και φιλοξενώντας δημιουργούς, επαγγελματίες του κινηματογράφου και κοινό από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Για το 2026, το φεστιβάλ επιστρέφει στις 25 & 26 Ιουλίου με ένα διευρυμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει προβολές ελληνικών και διεθνών ταινιών μικρού μήκους, masterclasses, workshop, συζητήσεις με δημιουργούς και παράλληλες δράσεις για όλες τις ηλικίες. Στόχος του pt-shorts είναι να αναδείξει την Ποτιδάνεια και την ορεινή Δωρίδα ως ένα διεθνώς

αναγνωρισμένο κέντρο κινηματογράφου και ως έναν κορυφαίο φεστιβαλικό προορισμό, με ισχυρό πολιτισμικό αποτύπωμα για την ευρύτερη περιοχή.

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