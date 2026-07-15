3ο Vikos festiVal

Το Vikos festiVal έρχεται για 3η συνεχή χρονιά με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα πάνω στον θεματικό άξονα «Γυναίκα», στο αμφιθέατρο Άγγελος Κίτσος στο Μονοδένδρι Ζαγορίου. Όλες οι παραστάσεις προσφέρονται δωρεάν στους πολίτες.

Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στην Γυναίκα στο υπαίθριο θέατρο “ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΙΤΣΟΣ” ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ ΖΑΓΟΡΙΟΥ από 29 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου 2026, στις 21:00.

Θέατρο 29/07/2026: «Ρωμαίος και Ιουλιέττα» -μια νύχτα του καλοκαιριού- του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Ρηνιώς Κυριαζή. Μια ξεχωριστή συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων.

Μουσική 01/08/2026: «Ρεζιτάλ» -ιστορίες για την ψυχή- Μια μουσική παράσταση με τη μοναδική ερμηνεύτρια Μάρθα Φριντζήλα και τον σπουδαίο Τάκη Φαραζή στο πιάνο.

Θέατρο 02/08/2026: «Οιδίποδας Τύραννος» του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου. Μια παράσταση που αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα στους θεατές, με τον ανεπανάληπτο Χάρη Χαραλάμπους-Καζέπη που τιμήθηκε με το βραβείο ερμηνείας ηθοποιού «Κάρολος Κουν».

Μουσική 03/08/2026: «Τα αηδόνια της Μεσογείου» -Γυναικείες φωνές που αγάπησαν κι αγαπήθηκαν με πάθος- Ένα δυναμικό μουσικό φινάλε ενορχηστρωμένο από τον διονυσιακό ακορντεονίστα Θάνο Σταυρίδη. Μια παράσταση ειδικά φτιαγμένη για το Vikos festival που μας ταξιδεύει στη Μεσόγειο με τη φωνή της Έλσας Μουρατίδου. Συνοδεύουν οι μουσικοί Στέλλα Τέμπρελη, Θωμάς Νάτσης και Θάνος Σταυρίδης.

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