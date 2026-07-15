Η ματιά του drone σε μια πολυμεσική έκθεση στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας

Την πολυμεσική έκθεση «apo_psila – Returning Home» που αξιοποιεί την οπτική του drone για να αποτυπώσει το φυσικό τοπίο και την αρχιτεκτονική των οικισμών του νομού Φλώρινας ως μέσο επανεξέτασης ενός τόπου που φθείρεται, συνδιοργανώνει το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας από τις 29 Ιουλίου έως τις 7 Αυγούστου.

Μέσα από τη φωτογραφική έκθεση και τις παράλληλες δράσεις που την πλαισιώνουν επιχειρείται ένας ανοιχτός διάλογος για την αντίφαση ανάμεσα στην ερήμωση της επαρχίας και την ανάγκη για επιστροφή στις ρίζες.

Η έκθεση σηματοδοτεί την καινοτόμο μετάβαση του ομώνυμου project από τα social media στον φυσικό εκθεσιακό χώρο, ύστερα από έναν χρόνο ψηφιακής παρουσίας και περισσότερες από 10 εκατομμύρια προβολές/θεάσεις.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Φλώρινας και στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεών του, με την υποστήριξη του Τμήματος Εθελοντισμού.

Ένα βίωμα επιστροφής

Η ιδέα της έκθεσης γεννήθηκε ως ανάγκη μιας ομάδας νέων ανθρώπων για επιστροφή στην γενέτειρά τους, τη Φλώρινα. Η επαφή με τον τόπο μέσα από μια νέα ματιά αναδεικνύει μια βαθιά αντίφαση· ενώ ο χρόνος κυλά και οι άνθρωποι αλλάζουν, η πόλη και τα χωριά φαίνονται παγιδευμένα σε μια ιδιότυπη ακινησία, με τα κτίσματα «κολλημένα» στο παρελθόν και τις προοπτικές για το μέλλον να συρρικνώνονται. Στόχος της έκθεσης είναι να φωτίσει αυτό το σύγχρονο δίπολο: από τη μία, την εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου για επιστροφή στις ρίζες και την παράδοση· από την άλλη, την πραγματικότητα μιας ακριτικής περιοχής που αδυνατεί να διατηρήσει τον πληθυσμό της.

Ένα ερώτημα γεννιέται: κατά πόσο η ανθρώπινη εγκατάλειψη και η φυσική φθορά αποτελούν δύο όψεις της ίδιας αδιάκοπης κίνησης του χρόνου;

Παράλληλες δράσεις

Το πρόγραμμα της έκθεσης εμπλουτίζεται με τρεις παράλληλες δράσεις, αφιερωμένες στην αρχιτεκτονική κληρονομιά, τη μνήμη του τόπου και τη συμμετοχή των παιδιών, το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου.

Studio Mneme – «Αρχιτεκτονικές Καταγραφές σε Ξεχασμένους Τόπους»

(Παρουσίαση Studio Mneme, 30΄ – Σάββατο 1 Αυγούστου, ώρα 19:30)

Το Studio Mneme παρουσιάζει μια ερευνητική και δημιουργική πρακτική καταγραφής της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, μέσα από σχέδια, χαρτογραφήσεις, φωτογραφικό υλικό και αποσπάσματα επιτόπιας έρευνας από διαφορετικές περιοχές μελέτης. Η παρουσίαση διερευνά τη σχέση του δομημένου περιβάλλοντος με τον τόπο, τη μνήμη, τα υλικά και την κατοίκηση, αναδεικνύοντας τοπικές ιδιαιτερότητες, μικροϊστορίες και στοιχεία συνέχειας και ασυνέχειας μέσα στον χρόνο.

Προβολή ντοκιμαντέρ «Επιστροφές – Νέο Καλντερίμι στην Αρίστη Ζαγορίου»

(32΄, σκην. Αργύρης Καράγιωργας – Σάββατο 1 Αυγούστου, ώρα 20:00)

Το ντοκιμαντέρ, παραγωγής Μπουλούκι x Ίδρυμα Ιωάννου Σαραλή, αφηγείται την ιστορία ενός συμμετοχικού εργαστηρίου παραδοσιακών τεχνικών δόμησης που πραγματοποιήθηκε στην Αρίστη Ζαγορίου το 2020, καρπός συνεργασίας του Περιοδεύοντος Εργαστηρίου «Μπουλούκι» με τον τοπικό Σύλλογο Νέων Αρίστης. Την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με τον Δρα αρχαιολόγο Φαίδωνα Μουδόπουλο-Αθανασίου, συντονιστή του εργαστηρίου.

«Returning Home: Through the Eyes and Voices of Children»

(Εκπαιδευτικό εργαστήριο, Κυριακή 2 Αυγούστου, 11:00 – 14:00)

Πώς βλέπουν τα παιδιά τον τόπο τους από ψηλά; Το πρωτότυπο βιωματικό εργαστήριο «Returning Home: Through the Eyes and Voices of Children» απευθύνεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας 8–12 ετών και τα μετατρέπει από θεατές σε ενεργούς ερμηνευτές και συνδημιουργούς της έκθεσης. Με αφορμή τις εναέριες φωτογραφίες που αποτυπώνουν τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, τα παιδιά θα συμμετάσχουν σε μια πολυαισθητηριακή εξερεύνηση του χώρου, βασισμένη στις αρχές της Μουσειοπαιδαγωγικής, της Συμμετοχικής Έρευνας Δράσης και της Εκπαίδευσης βασισμένης στον τόπο. Μέσα από παιχνίδια γνωριμίας, περιήγηση με ανοιχτές συζητήσεις και εικαστικές δημιουργίες, θα αποδομήσουν και θα επανασυνθέσουν αντίγραφα φωτογραφιών της έκθεσης, ενσωματώνοντας δικές τους ζωγραφιές και κείμενα σε συλλογικά κολάζ. Τα τελικά έργα θα ενταχθούν στον εκθεσιακό ιστό του Μουσείου ως εισαγωγικές αφίσες σε κάθε αίθουσα, προσφέροντας μια εναλλακτική, παιδική ανάγνωση της έκθεσης. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ο αριθμός θέσεων περιορισμένος (10–15 παιδιά) και απαιτείται εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Υπεύθυνη προγράμματος είναι η Καθαροπούλου Φανή, Εκπαιδευτικός Προσχολικής Αγωγής, MSc.

Πληροφορίες Έκθεσης:

Διάρκεια: 29 Ιουλίου – 7 Αυγούστου 2026

Χώρος: Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας

Ώρες λειτουργίας έκθεσης: Καθημερινά 18:00 –21:30

Παράλληλες δράσεις: Σάββατο 1 Αυγούστου (18:30 & 20:00) και Κυριακή 2 Αυγούστου (11:00 – 14:00)

Είσοδος Ελεύθερη

Επικοινωνία: apopsilaa@gmail.com

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΡΤ ΦΛΩΡΙΝΑΣ