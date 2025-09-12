5ο ΜΑΝΙΑΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ 

Η Ένωση Απανταχού Μανιατών «Η Μάνη» σας προσκαλεί στο 5o Μανιάτικο Αντάμωμα το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 20:30 στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσώνας.

Σας περιμένουμε όλους!!

Μανιάτες και φίλους, να διασκεδάσουμε σε ένα ταξίδι στην παράδοση με αφετηρία τη Μάνη, με Παραδοσιακή μουσική από την Ορχήστρα της Ένωσης που θα μας ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα με αφετηρία την Μάνη, και νησιώτικο γλέντι από την Μαρία Νομικού και την ορχήστρα της!

Ορχήστρα Ένωσης Απανταχού Μανιατών

Σταυρούλα Μέντη, Γιάννης Μεταξάς, Σοφία Κυριακίδου, Άγγελος Κουσάκης, Κωνσταντίνα Κορδούλη, Εύη Σιδέρη, Χρύσα Κοφινάκου, Γιώργος Ζηρογιάννης.

Χορός, φαγητό, ποτό, πολλές εκπλήξεις.

 Είσοδος 10€ με κρασί και μανιάτικο κέρασμα

Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 15 ετών

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό.

Υπό την αιγίδα των Δήμων Κερατσινίου Δραπετσώνας, Πειραιά, Περάματος, Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κορυδαλλού, Αθηναίων, Αλίμου, Σαλαμίνας. Με την υποστήριξη της ΚΟΔΕΠ.

Πληροφορίες & Κρατήσεις: 6942551005, 6987370014

