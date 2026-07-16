Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιάς-Μούχας «Ο Άγιος Τρύφων», που εδρεύει στην Καστανιά Καρδίτσας, διοργανώνει σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και το Δήμο Καρδίτσας, κάθε χρόνο στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, τον Λαϊκό Αγώνα Δρόμου Φράγμα Λίμνης Πλαστήρα-Μούχα-Καστανιά. Φέτος θα διεξαχθεί ο 7ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου στις 9 Αυγούστου 2026, ημέρα Κυριακή και ώρα 09:30 π.μ. με τις εξής διαδρομές:

10 χλμ. Με σημείο έναρξης το Φράγμα της Λίμνης Πλαστήρα

Με σημείο έναρξης το Φράγμα της Λίμνης Πλαστήρα 5,5 χλμ . Με σημείο έναρξης τις Κατασκηνώσεις Καστανιάς και

. Με σημείο έναρξης τις Κατασκηνώσεις Καστανιάς και 600 μ. για τους μικρούς μας φίλους με σημείο έναρξης τις Κατασκηνώσεις Καστανιάς

Ο αγώνας τα τελευταία χρόνια έχει μια εντυπωσιακά ανοδική πορεία και πρόκειται, πλέον, για έναν θεσμό στην περιοχή. Στόχος είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την περιοχή και να καθιερωθεί ως γιορτή αθλητισμού και πολιτισμού. Εκτός των άλλων, αποτελεί πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους αθλητές και αθλούμενους. Πάνω από 200 αθλητές από όλα τα μέρη της Ελλάδας, αλλά και από το εξωτερικό, έρχονται να τρέξουν στις πιο ελκυστικές και συναρπαστικές διαδρομές κατά μήκος της Λίμνης Πλαστήρα.

Η εκκίνηση των 10 χλμ., που δίνεται στο Φράγμα της Λίμνης Πλαστήρα, αποτελεί ένα πανέμορφο σημείο για να θαυμάσει κανείς τη λίμνη. Έπειτα, περνώντας από το χωριό Μούχα, μπορεί κανείς να απολαύσει τα φιόρδ της λίμνης και το νησάκι Νιάγκα. Αφού οι διαγωνιζόμενοι περνούν τρέχοντας από τις παραλίμνιες διαδρομές, καταλήγουν να τερματίσουν στον Προφήτη Ηλία στο χωριό Καστανιά. Ένας τόπος ελατοσκέπαστος που σχεδόν όλοι οι επισκέπτες αναφέρουν ότι όμοιό του δεν έχουν ξανά βρει αλλού στην Ελλάδα. Ο αγώνας δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από μεγάλες διοργανώσεις αφού τηρούνται όλα τα απαιτούμενα πρωτόκολλα όσον αφορά τη διοργάνωση και τις συνθήκες του αγώνα. Ηλεκτρονική χρονομέτρηση, μετάλλια και κύπελλα ανά κατηγορία, τροφοδοσία, αναμνηστικά μπλουζάκια και βέβαια ιατρική κάλυψη και στήριξη από την Τροχαία για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα δίνουν το πλαίσιο ενός επίσημου αγώνα κερδίζοντας τις εντυπώσεις σε όσους αθλητές και αθλήτριες συμμετέχουν κάθε χρόνο.

Ο Λαϊκός Αγώνας Δρόμου αποτελεί ουσιαστικό μέρος μια συλλογικής προσπάθειας που σκοπό έχει να αναβαθμίσει την περιοχή, και δη αυτή γύρω από τη Λίμνη Πλαστήρα, να αναδείξει το φυσικό της κάλλος, να τονώσει και να ζωντανέψει τα χωριά περιφερειακά της Λίμνης και που είναι τόσο κοντά στην πόλη της Καρδίτσας. Και όλα αυτά μέσα από τον υγιή αθλητισμό που προάγει την ευγενή άμιλλα, την κοινωνικοποίηση, την συναδέλφωση μεταξύ των ανθρώπων και παροτρύνει μικρούς και μεγάλους να αθληθούν.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, ΕΡΤ ΛΑΡΙΣΑΣ