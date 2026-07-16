Πρόγραμμα καλλιτεχνικής διαμονής στην Άνδρο

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή με μεγάλη χαρά ανακοινώνουν ότι η Γαλλίδα καλλιτέχνις CélesteRogosin έχει επιλεγεί για να συμμετάσχει στο πρώτο πρόγραμμα καλλιτεχνικής διαμονής που θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος στην Άνδρο.

Οι δυο φορείς ένωσαν τις δυνάμεις τους για μια ακόμη φορά και εγκαινίασαν μια νέα συνεργασία, με στόχο να προσφέρουν σε Γάλλους καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες, ή σε άτομα εγκατεστημένα στη Γαλλία που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εικαστικών τεχνών και ειδικότερα στη φωτογραφία ή τη ζωγραφική, χρόνο για έρευνα και δημιουργία στο νησί της Άνδρου, σε ένα περιβάλλον που ευνοεί την ανάπτυξη νέων καλλιτεχνικών πρακτικών και τον διάλογο μεταξύ της γαλλικής και της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής.

Στην κριτική επιτροπή συμμετείχαν η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή Fleurette Καραδόντη, οιστορικός τέχνης, Επίτιμος Γενικός Συντηρητής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και πρώην Διευθυντής του Εθνικού Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης – Κέντρου Πομπιντού AlfredPacquement, η Υπεύθυνη Συλλογών του Ιδρύματος Henri Cartier-Bresson AudeRaimbault καθώς και ο Γιώργος Ρόρρης, ζωγράφος και πρώτος υπότροφος του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή. Πρόεδρος της επιτροπής ήταν η Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Ελλάδα LaurenceAuer.

Η CélesteRogosin ζει και εργάζεται στο Παρίσι. Είναι εικαστικός και μεγάλωσε στο Maine-et-Loire, όπου ειδικεύθηκε στο σημείο συνάντησης των παραστατικών τεχνών (χορός, θέατρο) και του κινηματογράφου. Με την πάροδο του χρόνου, το ενδιαφέρον της επικεντρώθηκε σε ένα υβριδικό πεδίο, συνδυάζοντας την video art με τις εγκαταστάσεις. Το έργο της εξερευνά την αναπαράσταση του σώματος στον χώρο την εποχή των σύγχρονων τεχνολογιών, κάτι που συνεχίζει να εξελίσσει καιμέσα από τη συμμετοχή της σε προγράμματα φιλοξενίας – μεταξύ των οποίων στην Pinault Collection στη Lens – καθώς και με τη στήριξη θεσμικών φορέων όπως CNAP, Grand Paris κ.ά. Το 2024 έλαβε την υποστήριξη του Fondation des Artistes (Ίδρυμα Καλλιτεχνών) και του CNC (Εθνικό Κέντρο Κινηματογράφου και Κινούμενης Εικόνας). Το 2025 παρουσίασε την πρώτη της ατομική έκθεση στο Frac Grand Large, ενώ το 2026 ήταν μια από τους καλλιτέχνες που έλαβαν το βραβείο Talent contemporain (Σύγχρονο Ταλέντο) του Ιδρύματος Schneider.

Το πρόγραμμα καλλιτεχνικής διαμονής θα πραγματοποιηθεί από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 25 Οκτωβρίου 2026 στην Άνδρο. Η Céleste Rogosin θα έχει στη διάθεσή της ειδικά διαμορφωμένο στούντιο και κατάλυμα που παρέχονται από το Ίδρυμα, καθώς και εξατομικευμένη υποστήριξη από τους δυο συνεργαζόμενους φορείς, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του δημιουργικού της έργου.

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή επιβεβαιώνουν την πρόθεσή τους να στηρίξουν τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, να ενισχύσουν την κινητικότητα των καλλιτεχνών και να προάγουν τις πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας.

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