ANIMASYROS 2026

Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων

21 έως 27 Σεπτεμβρίου 2026

Σύρος

Το ANIMASYROS επιστρέφει με ξεχωριστούς καλεσμένους, όπως ο sound designer Olivier Calvert και η παραγωγός Imogen Sutton, παρουσιάζει βραβευμένες ταινίες, γιορτάζει τα «200 χρόνια Ερμούπολη» και φωτίζει τη σύγχρονη σκηνή ανιμέισον της Ιρλανδίας!

To ANIMASYROS Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων επιστρέφει για 19η χρονιά, στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, από τις 21 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026, με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα, ειδικά αφιερώματα, την Αγορά – κέντρο αναφοράς για τη βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο, εκπαιδευτικά εργαστήρια, VR lounge, παράλληλες δράσεις, νέες διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες.

Η κύρια θεματική της φετινής διοργάνωσηςείναι αφιερωμένη στα «200 χρόνια Ερμούπολη», τιμώντας την επέτειο από την ονοματοθεσία και την ίδρυση της Ερμούπολης, το 1826, και τη γέννηση της πόλης του Κερδώου και Λόγιου Ερμή – μια επέτειο που η Σύρος γιορτάζει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Με αφετηρία τη μεγάλη επετειακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στο Θέατρο Απόλλων με τη συμμετοχή του ANIMASYROS, το Φεστιβάλ παρουσιάζει ένα πρόγραμμα προβολών και εκπαιδευτικών δράσεων που διερευνά τις κρίσιμες ιστορικές και κοινωνικές μεταβολές που διαμόρφωσαν τον σύγχρονο κόσμο, αναδεικνύοντας την Ερμούπολη ως τόπο δημιουργίας, συνύπαρξης και πολιτισμού.

Τιμώμενη χώρα του ANIMASYROS για φέτος είναι η Ιρλανδία, αναγνωρίζοντας τη σημασία της σκηνής κινουμένων σχεδίων της, η οποία με την ισχυρή παράδοση και ταυτόχρονα την εντυπωσιακή δυναμική της, συγκαταλέγεται, τα τελευταία χρόνια, ανάμεσα στις πιο δημιουργικές και ενδιαφέρουσες της Ευρώπης. Σε συνεργασία με το Animation Ireland, τον οργανισμό που εκπροσωπεί την ιρλανδική κοινότητα ανιμέισον, και την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ιρλανδίας στην Ελλάδα και του Culture Ireland, το Φεστιβάλ παρουσιάζει ένα εκτενές αφιέρωμα με προβολές ταινιών κινουμένων σχεδίων μεγάλου και μικρού μήκους από σύγχρονους δημιουργούς και δράσεις της Αγοράς. Το κινηματογραφικό πρόγραμμα συγκεντρώνει μερικές από τις σημαντικότερες ιρλανδικές παραγωγές της τελευταίας δεκαετίας, μεταξύ των οποίων το Second to None του Vincent Gallagher, το Deadly του Aidan McAteer και το υποψήφιο για Όσκαρ Late Afternoon της Louise Bagnall (Cartoon Saloon). Από εξαιρετικές σπουδαστικές ταινίες που ανέδειξαν νέα ταλέντα έως έργα καταξιωμένων δημιουργών, το αφιέρωμα προσφέρει στο κοινό μια ολοκληρωμένη εικόνα της πλούσιας κληρονομιάς, της αφηγηματικής δύναμης και της δημιουργικής τόλμης που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο ιρλανδικό ανιμέισον. Στο πλαίσιο της Αγοράς, θα πραγματοποιηθεί επίσης μία συζήτηση με τον «πατέρα» του ιρλανδικού ανιμέισον, Andrew FitzPatrick, ο οποίος θα μιλήσει για την ιστορία και την εξέλιξη του κλάδου αλλά και για τις προοπτικές του στο μέλλον. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), θεσμικό εταίρο του Φεστιβάλ, θα διοργανωθεί η συζήτηση “From Greece to Ireland: Institutional Support for Animation in the Far Corners of Europe”, με επίκεντρο τον ρόλο της θεσμικής υποστήριξης στην ανάπτυξη του ανιμέισον στην Ελλάδα και την Ιρλανδία.

Μία από τις σημαντικότερες παρουσίες του ANIMASYROS 2026 αποτελεί ο διεθνώς αναγνωρισμένος και πολυβραβευμένος sound designer Olivier Calvert. Με πολυετή πορεία και συνεργασίες με κορυφαίους δημιουργούς και οργανισμούς, ο Calvert έχει διαμορφώσει το ηχητικό σύμπαν πλήθους διακεκριμένων παραγωγών, μεταξύ των οποίων η οσκαρική ταινία μικρού μήκους TheGirlWhoCriedPearls, ενώ υπήρξε μέλος της βραβευμένης με Όσκαρ ομάδας ήχου της ταινίας Arrival του Denis Villeneuve. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα παραδώσει masterclass αφιερωμένο στον ήχο ως καθοριστικό αφηγηματικό εργαλείο, ενώ θα παρουσιάστει και εκτενές αφιέρωμα στο έργο του, με επιλεγμένες ταινίες όπως τα BlindVaysha του Theodore Ushev, AffairsoftheArtτης Joanna Quinn, TheSubject του Patrick Bouchard και EntropicMemory του Nicolas Brault, αναδεικνύοντας τη συμβολή του στη διαμόρφωση της σύγχρονης γλώσσας του ανιμέισον.

Στα highlights των φετινών προβολών ταινιών μεγάλου μήκους του ANIMASYROS 2026 ξεχωρίζει το Decorado του βραβευμένου με Goya Ισπανού δημιουργού Alberto Vásquez (Unicorn Wars, Birdboy: The Forgotten Children), που θα προβληθεί σε πανελλαδική πρεμιέρα με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ισπανίας στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Θερβάντες. Μια καυστική σάτιρα για τη ζωή και την κοινωνία, ντυμένη με το χαρακτηριστικό, πανέμορφα μακάβριο εικαστικό ύφος του σκηνοθέτη που συνδυάζει μοναδικά την αθωότητα με το σκοτεινό χιούμορ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Sylvain Chomet, θρύλου του 2D animation και σκηνοθέτη του εμβληματικού Τρίο της Μπελβίλ. Στο A Magnificent Life (Ζωή σαν Σινεμά), που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών, ο τέσσερις φορές υποψήφιος για Όσκαρ δημιουργός μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τη ζωή του συγγραφέα και πρωτοπόρου σκηνοθέτη Marcel Pagnol, συνθέτοντας μια συγκινητική και γοητευτική κινηματογραφική εμπειρία, γεμάτη ανθρωπιά, χιούμορ και μαγεία. Η προβολή πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Rosebud.21. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης το Olivia and the Invisible Earthquake της Irene Iborra, μια συγκινητική stop-motion δημιουργία που προσεγγίζει με ευαισθησία το ζήτημα της απώλειας της κατοικίας μέσα από τα μάτια ενός παιδιού, καθώς και το Dog of God των Lauris και Raitis Abele, ένα ατμοσφαιρικό φιλμ από τη Λετονία που αντλεί έμπνευση από τη λαϊκή παράδοση, τον μυστικισμό και τους παγανιστικούς θρύλους και συνδυάζει πρωτοποριακές τεχνικές ανιμέισον, συνθέτοντας μια έντονη – σχεδόν παραισθησιογόνα – κινηματογραφική εμπειρία.

Παράλληλα, το ANIMASYROS 2026, σε συνεργασία με το Beirut Animation Nights, το μοναδικό φεστιβάλ ανιμέισον στον Λίβανο, το οποίο συνεχίζει να δραστηριοποιείται παρά τις δύσκολες συνθήκες που βιώνει η χώρα, θα προβάλλει ένα πρόγραμμα με 12 επιλεγμένες ταινίες κινουμένων σχεδίων για παιδιά, σε επιμέλεια του ιδρυτή του Φεστιβάλ και σκηνοθέτη Nicolas Fattouh. Μέσα από ιστορίες γεμάτες φαντασία, χιούμορ και ευαισθησία, το αφιέρωμα αναδεικνύει τη δύναμη του ανιμέισον να γεφυρώνει πολιτισμούς και να εμπνέει τους μικρούς θεατές.

Με την υποστήριξη του Goethe-Institut Athen και σε συνεργασία με το Stuttgart International Festival of Animated Film (ITFS), το ANIMASYROS παρουσιάζει το πρόγραμμα Exploring Bonds and Inner Worlds, αφιερωμένο στις νέες φωνές του γερμανικού ανιμέισον. Η επιλογή περιλαμβάνει διακεκριμένες ταινίες από σπουδαστές και νέους δημιουργούς, οι οποίες αποτυπώνουν την πολυμορφία της σύγχρονης γερμανικής δημιουργίας μέσα από ένα ευρύ φάσμα τεχνικών, από το παραδοσιακό σχέδιο στο χέρι και το clay animation έως το 3D. Με ευαισθησία αλλά και χιούμορ, οι δημιουργοί εξερευνούν τις ανθρώπινες σχέσεις, τους οικογενειακούς δεσμούς, τη φιλία και τους εσωτερικούς συναισθηματικούς κόσμους. Ανάμεσα στις ταινίες του προγράμματος ξεχωρίζουν το With Tapes and Toasts in the Car της Kiana Naghshineh, που απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο και το Βραβείο Κοινού του ITFS 2026, καθώς και το A Sparrow’s Song του Tobias Eckerlin, το οποίο τιμήθηκε με το Gold Student Academy Award στην κατηγορία Animation το 2025.

Ακόμη, τιμώντας περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες δημιουργικής πορείας του φημισμένου Τμήματος Animation του Royal College of Art του Λονδίνου, το ANIMASYROS 2026, με την υποστήριξη του Βρετανικού Συμβουλίου στην Ελλάδα, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα με επιλεγμένες φοιτητικές ταινίες. Με επίκεντρο το τολμηρό καλλιτεχνικό όραμα, καινοτόμες αφηγηματικές και εικαστικές προσεγγίσεις και την πολυφωνία της σύγχρονης δημιουργίας, το αφιέρωμα έχει σκοπό να αναδείξει έργα που συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου ανιμέισον, αποτελώντας παράλληλα το σημείο εκκίνησης της διεθνούς πορείας σημαντικών δημιουργών, όπως οι Emma Calder, Maryam Mohajer, Julia Pott, η ελληνικής καταγωγής Άννα Μάντζαρη, η οποία θα βρεθεί στη Σύρο για το Φεστιβάλ, και ο Δημήτρης Αρμενάκης.

Κατά τη διάρκεια του καλέσματος συμμετοχών στα Διαγωνιστικά Τμήματα του Φεστιβάλ, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2026 και ολοκληρώθηκε την 1η Ιουνίου, υποβλήθηκαν συνολικά περισσότερες από 3.000 συμμετοχές από 120 χώρες. Και φέτος, το Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του ANIMASYROS 2026 περιλαμβάνει διακεκριμένες σε διεθνή φεστιβάλ ταινίες, καθώς και έργα διαχρονικά από παγκοσμίως καταξιωμένους επαγγελματίες. Ως προς το Διεθνές Φοιτητικό Πρόγραμμα, το Φεστιβάλ υποδέχεται τις καλύτερες σπουδαστικές ταινίες από διεθνώς αναγνωρισμένες σχολές, ενώ πρωτότυπα και ρηξικέλευθα από τεχνικής ή/και σκηνοθετικής άποψης έργα από κάθε γωνιά του πλανήτη περιλαμβάνονται στο Διεθνές Πανόραμα. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες διαγωνίζονται, όπως κάθε χρόνο, στο αντίστοιχο Ελληνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα με βραβείο που αθλοθείται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ). Το πλούσιο διαγωνιστικό πρόγραμμα του ANIMASYROS περιλαμβάνει, επίσης, ταινίες K.ID.S με έργα ανιμέισον για παιδιά και όλη την οικογένεια, καθώς και τις ταινίες του τμήματος Animapride με LGBTQI+ περιεχόμενο.

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