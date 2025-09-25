Η έκθεση φωτογραφίας του Γιάννη Γιαννάτου «Άγιον Όρος – Πέρα από το Ορατό», που παρουσιάστηκε την άνοιξη στο Ζάππειο και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του κοινού μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη, από τις 27 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα εκθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης, Διοικητήριο) σε συνδιοργάνωση της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου και του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης με την υποστήριξη και χορηγία του Ιδρύματος Αιγέας. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν από την Α.Θ.Π., τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο.

Η έκθεση παρουσιάζει ένα δίχρονο φωτογραφικό οδοιπορικό του Γιάννη Γιαννάτου στο Άγιον Όρος, το οποίο παραχωρήθηκε δωρεά από τον φωτογράφο στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, ως πολιτιστική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενεές. Μέσα από ασπρόμαυρες εικόνες υψηλής αισθητικής, αποτυπώνονται η καθημερινότητα, τα διακονήματα, η λειτουργική ζωή και το πνευματικό βάθος της μοναστικής πολιτείας.

Το έργο αυτό αναδεικνύει με σεβασμό την πνευματική γεωμετρία του Άθωνα, συνδέοντας την πίστη, την τέχνη και τον πολιτισμό με έναν διακριτικό, ανθρώπινο και μη προσωποκεντρικό τρόπο.

Αυτή η έκθεση διοργανώνεται για το κοινό όχι μόνο για να δει, αλλά για να μπορέσει να αισθανθεί και να βιώσει κάτι από το «Πέρα από το Ορατό».

