Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας

Φιλοξενεί και Προτείνει την παράσταση: « Anna & Margot »

της Κωνσταντίνας Ράικου

Σκηνοθεσία Γιώργος Δρίβας

Θα μπορούσαν να είναι οποιαδήποτε κορίτσια που βίωσαν ή βιώνουν σήμερα την αθλιότητα του πολέμου και την τραγωδία της προσφυγιάς.

“Πιο επίκαιρο από ποτέ, ένα συγκλονιστικό κείμενο” - Keysmash

“Μια άρτια δομημένη παράσταση σε έναν ατμοσφαιρικό χώρο” - Θέατρο.gr

“Anna & Margot μια εκπληκτική θεατρική εμπειρία. Μην την χάσετε!” - OPEN MIND

“Αυτό το άχρονο έργο γίνεται δραματικά επίκαιρο” - Booksitting

Anna και Margot Frank: Δύο αδελφές που πέθαναν μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των ναζί λίγο πριν την απελευθέρωση. Σ’ αυτό ακριβώς το σημείο ξεκινάει το νέο θεατρικό έργο της Κωνσταντίνας Ράικου «Anna & Margot» σε σκηνοθεσία Γιώργου Δρίβα.

Το έργο «Anna & Margot» είναι βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, ένα θέατρο ντοκουμέντο με μυθοπλαστικά στοιχεία. Οι δύο χαρακτήρες, σ’ ένα μεσοδιάστημα ζωής και θανάτου, βιώνουν την αναμονή και τον εγκλωβισμό ενώ προβληματίζονται σχετικά με θεμελιώδη ζητήματα της ανθρώπινης φύσης. Σ’ αυτόν τον «τόπο» οι δυο αδερφές, η 14χρονη Anna και 17χρονη Margot, μιλούν για τη ζωή τους πριν τον πόλεμο, για τη ζωή τους στο καταφύγιο, στα τρένα, στο στρατόπεδο.

Μέσα από παιχνίδια ρόλων, αξιοποιώντας την τεχνική «θέατρο εν θεάτρω», ο θεατής γίνεται μάρτυρας της επανασύνδεσης της αδερφικής τους σχέσης που είχε παραμεληθεί μέσα στα χρόνια της ζωής τους αλλά και της σκληρότητας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέσα από τα μάτια των δύο έφηβων κοριτσιών. Οι διάλογοί τους είναι «θήκες» που μεταφέρουν την ανάγκη τους να ζήσουν, να ερωτευτούν, να αγαπήσουν και να μεγαλώσουν. Αφήνουν πίσω τους ένα τεράστιο μνημείο και μια ερώτηση που αιωρείται στην ατμόσφαιρα. Ο άνθρωπος, έχει καλοσύνη μέσα του;

Σήμερα μάλιστα, που βλέπουμε το τέρας του ναζισμού να σηκώνει ξανά το επικίνδυνο, απεχθές κεφάλι του για να αιματοκυλήσει άλλη μια φορά την ανθρωπότητα, αυτό το άχρονο έργο γίνεται δραματικά επίκαιρο. […] Η σκηνοθεσία του Γιώργου Δρίβα (κίνηση Χριστίνας Βασιλοπούλου), διαβάζει σωστά και αποδίδει το έργο κάθετα […] αποφεύγοντας την εύκολη συγκινησιακή φόρτιση, με τρόπο μπρεχτικό, έτσι ώστε ο θεατής να μπορεί να μετέχει στα δρώμενα με ίσα μέρη συναισθήματος και κρίσης […] οι δύο ηθοποιοί, Κωνσταντίνα Ράικου και Φιλία Κανελλοπούλου, με άριστη μεταξύ τους χημεία, παίζουν άρτια […] Τα σκηνικά και τα κοστούμια (σχεδιασμός και κατασκευή της Μέλπως Κασαπίδου) είναι απλά και λειτουργικά, η ωραία μουσική του Salvatore Bezzi υποστηρίζει τον λόγο και γίνεται αυτοδίκαια μέρος του έργου. Booksitting , Λέανδρος Πολενάκης, Νοεμ. 2024 «Anna & Margot» της Κωνσταντίνας Ράικου: Ένα ενύπνιο θανάτου

Σκηνοθετικό σημείωμα

Στιγματισμένο παρελθόν, μεταφυσικό παρόν, δυσοίωνο μέλλον Το έργο συνομιλεί με το σήμερα με κειμενικές και σκηνοθετικές αναφορές τόσο σε σχέση με τους εγκλεισμούς και αποκλεισμούς στο σύγχρονο κόσμο όσο και με τους πολυετείς πολέμους που μαστίζουν την ανθρωπότητα και τους χιλιάδες πρόσφυγες που θάβονται σε θαλάσσιους τάφους ή κάτω από τα συντρίμμια των σπιτιών τους, με τους ανθρώπους που ανεβαίνουν σε τρένα με προορισμό το θάνατο. Τα δυο κορίτσια θα μπορούσαν να είναι οποιεσδήποτε ψυχές βίωσαν ή βιώνουν ακόμη, την αθλιότητα του πολέμου και την τραγωδία της προσφυγιάς.

Στην παράσταση, μέσα από μια χρονική ρωγμή και με σχεδόν κινηματογραφικό τρόπο, παρακολουθούμε δυο αθώα πλάσματα να σκαλίζουν την μνήμη μας, να αφυπνίζουν την συνείδησή μας και να αγγίζουν την πιο ευαίσθητη και ανθρώπινη χορδή μας. Αυτή που θα έπρεπε να ηχεί συνεχώς σε όλους μας. Γιατί δεν επαναστάτησε τότε κανείς, γιατί το ίδιο συμβαίνει σήμερα; Τελικά, «γίνεται να υπάρξουμε και με διαφορετικό τρόπο; Με την αγάπη;» αναρωτιούνται οι χαρακτήρες στο τέλος του έργου. Ανοιχτά ερωτήματα πάνω στα οποία ο θεατής καλείται να στοχαστεί. [Γιώργος Δρίβας]

Σημείωμα της συγγραφέως

Η Άννα Φρανκ, σύμφωνα με το προσωπικό της ημερολόγιο καθώς και με βάση άλλες αναφορές, ευχόταν συχνά να γίνει διάσημη. Ένας ισπανικός μύθος αναφέρει ότι οι πεθαμένοι εξαφανίζονται πραγματικά μόνο όταν πάψει να τους θυμάται και ο τελευταίος άνθρωπος πάνω στη γη. Έτσι, μετά τη ζωή τους στο μεσοδιάστημα ζωής και θανάτου, η Anna μένει για πάντα ζωντανή στις μνήμες μας ενώ η Margot συμβολικά εξαφανίζεται στη λήθη. Οι ηρωίδες είναι η αφορμή για τη σύνθεση του θεατρικού κειμένου που φέρνει για ακόμη μια φορά τα τραγικά γεγονότα του ολοκαυτώματος των Εβραίων μπροστά στα μάτια των θεατών. Παίζοντας ένα παιχνίδι ρόλων, οι χαρακτήρες αναβιώνουν ξανά και ξανά τις αναμνήσεις της επίγειας ζωής τους και συλλογίζονται. Μας παρουσιάζουν τόσο τις προσωπικές τους ιστορίες όσο και τις ιστορίες ανθρώπων που σημάδεψαν την πορεία τους. Τα ονόματά τους δεν αναφέρονται συχνά κατά τη διάρκεια των δράσεων για να κρατηθεί το έργο στα πλαίσια της μυθοπλασίας και να διατηρήσει τον οικουμενικό του χαρακτήρα, καθώς τα κορίτσια αυτά θα μπορούσαν να είναι οποιαδήποτε κορίτσια ... [Κωνσταντίνα Ράικου]

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο: Κωνσταντίνα Ράικου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Δρίβας

Πρωτότυπη Μουσική Σύνθεση: Salvatore Bezzi (Σαλβατόρε Μπέτσι)

Σχεδιασμός και κατασκευή σκηνικών, κοστούμια: Μέλπω Κασαπίδου

Κίνηση: Χριστίνα Βασιλοπούλου

Φωτισμοί: Γιώργος Δρίβας

Ηθοποιοί: Κωνσταντίνα Ράικου (Άννα Φρανκ), Φιλία Κανελλοπούλου (Μάργκοτ Φρανκ)

Οργάνωση παραγωγής : Κωνσταντίνα Ράικου

Βοηθός οργάνωσης παραγωγής: Ισμήνη Σκούταρη

Φωτογραφίες παράστασης: Στάθης Δουβλέκας

Γραφιστικά: Λάμπρος Πρέντζας

Teaser: Γιάννης Βάκρινος

fb Anna & Margot ⦁ https://www.facebook.com/profile.php?id=61557022858293

instagram ⦁ https://www.instagram.com/anna_and_margot/

teaser: https://youtu.be/mgcJYoP8N1Q

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας (Γ. Θεοτόκη Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας)

Σάββατο 21/3/26 για ΔΥΟ παραστάσεις στις 19.00 και στις 21.15

Διάρκεια : 70 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Απαγορεύεται η είσοδος μετά την έναρξη της παράστασης

η είσοδος μετά την έναρξη της παράστασης Δεν επιτρέπονται οι ακυρώσεις των εισιτηρίων

οι ακυρώσεις των εισιτηρίων Κατάλληλο για εφήβους άνω των 15 ετών

για εφήβους άνω των 15 ετών Η προσέλευση συνιστάται τουλάχιστον 15 λεπτά πριν από την έναρξη της παράστασης

https://www.ticketservices.gr/event/anna-and-margot-2026/?lang=en

online: www.ticketservices.gr

τηλεφωνικά: 2107234567

εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα