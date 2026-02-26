Από τον Μοnet στον Warhol

Ογδόντα τρία αριστουργήματα, υπογεγραμμένα από 45 κορυφαίους εκπροσώπους της νεότερης και σύγχρονης τέχνης, διαμορφώνουν ένα μοναδικό εικαστικό πανόραμα που διατρέχει περισσότερα από 12 καλλιτεχνικά ρεύματα στην έκθεση που παρουσιάζεται στο Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή στην Αθήνα.

Η έκθεση ανασυνθέτει, μέσα από έναν συναρπαστικό διάλογο έργων, την ιστορία της ζωγραφικής από τον ιμπρεσιονισμό έως σήμεραΕμβληματικές μορφές της τέχνης από τα τέλη του 19ου και του 20ου αιώνα όπως οι Bonnard, Chagall, De Kooning, Degas, Dufy, Ernst, Gauguin, Kandinsky, Lichtenstein, Magritte, Man Ray, Marquet, Matisse, Modigliani, Monet, Morisot, Munch, Picasso, Pissarro, Seurat, Signac, Toulouse-Lautrec, Vuillard και Warhol, δίνουν το «παρών». Πλαισιώνονται από λιγότερο γνωστούς στο ευρύ κοινό, αλλά εξίσου σημαντικούς και επιδραστικούς, όπως οι Angrand, Anquetin, Denis, Feininger, Friesz, Hayet, Lacombe, Laugé, Pourtau, Ranson, Redon, Sérusier, Szafran, Vallotton και άλλοι.

Ο επισκέπτης έχει την εξαιρετικά σπάνια ευκαιρία να δει συγκεντρωμένα έργα που σημάδεψαν τις πιο καθοριστικές στιγμές της τέχνης των τελευταίων 130 και πλέον ετών, από τον ιμπρεσιονισμό έως την pop art, με ενδιάμεσες στάσεις στον μεταïμπρεσιονισμό, τον φωβισμό, τον εξπρεσιονισμό, τον κυβισμό, την αφαίρεση και τον σουρεαλισμό.

Η έκθεση πραγματοποιείται χάρη στον γενναιόδωρο δανεισμό μιας ελβετικής ιδιωτικής συλλογής, καρπό ενός αδιάκοπου πάθους για τη νεότερη ζωγραφική, που μεταλαμπαδεύτηκε μέσα από τρεις γενιές συλλεκτών. Η συλλογή αυτή συνδυάζει υποδειγματικά την προσωπική ματιά και την εκλεπτυσμένη αισθητική του συλλέκτη με τη συνοχή και την πληρότητα που χαρακτηρίζουν τις σπουδαιότερες ιδιωτικές συλλογές διεθνώς. Δημιουργώντας έναν άτυπο διάλογο με τη μόνιμη Συλλογή του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή, η έκθεση επιχειρεί να αναδείξει τη σημασία του βλέμματος και του ενστίκτου κάθε συλλέκτη, καθώς και την επιθυμία του να αφηγηθεί την ιστορία της τέχνης μέσα από τις επιλογές του.

Έργα της συγκεκριμένης συλλογής έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις και μουσεία, αποσπώντας τον θαυμασμό κοινού και ειδικών, όπως στο Metropolitan Museum of Art και το MoMA της Νέας Υόρκης, τη Royal Academy of Art και την Tate Modern του Λονδίνου, το Musée d’Orsay, το Grand Palais και το Musée de l’Orangerie του Παρισιού, την Peggy Guggenheim Collection της Βενετίας και το Ίδρυμα Beyeler της Βασιλείας. Είναι ωστόσο μόλις η δεύτερη φορά - και η πρώτη στην Ελλάδα - που παρουσιάζεται στο κοινό ένα τόσο εκτενές και αντιπροσωπευτικό σύνολο έργων της.

Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφουν η Μαρία Κουτσομάλλη-Moreau, Υπεύθυνη Συλλογής του Ιδρύματος B&E Γουλανδρή και η Marina Ferretti Bocquillon, Επίτιμη Επιστημονική Διευθύντρια του Musée des impressionnismes στο Giverny. Η έκθεση συνοδεύεται από εκτενή τρίγλωσσο κατάλογο (ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά), με αναλυτικά λήμματα και τεκμηρίωση των έργων.

Λόγω της αυξημένης προσέλευσης, το Μουσείο θα λειτουργήσει με διευρυμένο ωράριο έως τις 20.00 όλα τα Σαββατοκύριακα του Μαρτίου, καθώς και το Σαββατοκύριακο 4 & 5 Απριλίου. Παράλληλα, από τις 11 Μαρτίου και μέχρι το τέλος της έκθεσης προστίθενται και άλλες ξεναγήσεις για το κοινό, οι οποίες πλέον θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Προτείνουμε στους επισκέπτες να προμηθεύονται τα εισιτήριά τους ηλεκτρονικά, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους..

B&E Goulandris Podcasts

Η νέα σειρά podcasts του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή «B&E Goulandris Podcasts: μια ηχητική κατάδυση στον μαγευτικό κόσμο της Τέχνης», που εγκαινιάστηκε με μια ενότητα πέντε επεισοδίων αφιερωμένη στην επετειακή έκθεση Takis 1∞, συνεχίζεται με ένα ειδικό αφιέρωμα στην έκθεση Από τον Monet στον Warhol: Τρεις γενιές, μια συλλογή, ένα ταξίδι στην εξέλιξη της Μοντέρνας Τέχνης.

Η δεύτερη ενότητα της σειράς αποτελείται από πέντε επεισόδια που διατρέχουν πάνω από 130 χρόνια δημιουργίας. Οι δυο επιμελήτριες μας ξεναγούν στην έκθεση και στα καλλιτεχνικά κινήματα που παρουσιάζονται, ενώ οι ζωγράφοι Γιώργος Ρόρρης, Ανδρέας Κοντέλλης, Λήδα Κοντογιαννοπούλου, Ανδρέας Γεωργιάδης και Μανώλης Αναστασάκος μοιράζονται τη δική τους εμπειρία, μιλώντας για τους καλλιτέχνες που τους σημάδεψαν. Τα podcasts είναι διαθέσιμα σε όλες τις πλατφόρμες (Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music κ.ά.), στο goulandris.gr και στον χώρο της περιοδικής έκθεσης, μέσω QR codes.

Πληροφορίες :

Επιμέλεια:

Μαρία Κουτσομάλλη-Moreau, Υπεύθυνη Συλλογής Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή

Marina Ferretti Bocquillon, Επίτιμη Επιστημονική Διευθύντρια του Musée des impressionnismes Giverny

Σκηνογραφία:Παρασκευή Γερολυμάτου, Ανδρέας Γεωργιάδης

Διάρκεια έκθεσης:

Έως τις 11 Απριλίου 2026

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο & Κυριακή 10.00-18.00

Παρασκευή 10.00-20.00

Τρίτη κλειστά

(Τα Σαββατοκύριακα 7-8 Μαρτίου, 14-15 Μαρτίου, 21-22 Μαρτίου, 28-29 Μαρτίου και 4-5 Απριλίου το Μουσείο θα λειτουργήσει με διευρυμένο ωράριο μέχρι τις 20.00).

Προτείνουμε στους επισκέπτες να προμηθεύονται τα εισιτήριά τους ηλεκτρονικά, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

* Οι επισκέπτες που δεν έχουν προμηθευτεί ηλεκτρονικό εισιτήριο εξυπηρετούνται από την Υποδοχή του Μουσείου ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση που έχει συμπληρωθεί το ανώτατο όριο επισκεπτών, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η είσοδος.

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

Ερατοσθένους 13, Αθήνα 11635

Τ: 210 725 2895

visit@goulandris.gr | goulandris.gr