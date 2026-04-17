“Comicdom Junior 2026 στην Ελληνοαμερικανική Ένωση”

Το Comicdom Junior, το φεστιβάλ που θέτει τα παιδιά και τους εφήβους στο επίκεντρο της 9ης Τέχνης, επιστρέφει στις 25 και 26 Απριλίου, στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Στη 2η διοργάνωσή του, το φεστιβάλ δίνει βήμα σε δημιουργούς ηλικίας 5 έως 17 ετών, προσφέροντας ένα πλούσιο διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα, μάθηση και παιχνίδι.

Για δύο ημέρες, από τις 10:00 έως τις 19:00, οι χώροι της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης θα γεμίσουν με την ενέργεια των μελλοντικών καλλιτεχνών, οι οποίοι θα παρουσιάσουν το έργο τους στο δικό τους, αποκλειστικό Artists Alley.

Highlights του Προγράμματος:

Artists Alley: Περισσότεροι από 60 δημιουργοί ηλικίας 5-17 ετών παρουσιάζουν τις δικές τους εκδόσεις και έργα.

Πληροφορίες Εκδήλωσης:

Ημερομηνίες: Σάββατο 25 & Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Σάββατο 25 & Κυριακή 26 Απριλίου 2026 Ωράριο: 10:00 – 19:00

10:00 – 19:00 Τοποθεσία: Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22, Κολωνάκι

Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22, Κολωνάκι Είσοδος: Ελεύθερη (Για τα εργαστήρια και τις ομιλίες δεν χρειάζεται προεγγραφή και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

Το Comicdom Junior αποτελεί μια πρωτοβουλία της Athens Comics Library, σε συνδιοργάνωση Comicdom και Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Πραγματοποιείται στο πλαίσιο των προφεστιβαλικών δράσεων του διεθνούς φεστιβάλ comics της Αθήνας, Comicdom CON Athens 2026.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 25/04

👉🏼10:30-12:00, Δώσε Δύναμη στον Δικό σου Σούπερ Ήρωα και Σούπερ Ηρωίδα! (Φουαγιέ)

Δημιουργούμε τον δικό μας σούπερ ήρωα, φτιάχνουμε τις στολές τους και ζούμε όλοι μαζί μια σούπερ περιπέτεια! Μια μουσικοκινητική και εικαστική δράση για παιδιά από 3-6 ετών σε επιμέλεια της σχολής χορού, Χοροτεχνουργείο.

👉🏼13:00-14:30, Meet and Greet με τη Γεωργία Ζάχαρη, τον Νικόλα Στεφαδούρο και τον Οδυσσέα “Mangaka Ody” Θεοδωράτο (Βιβλιοθήκη)

Φέρε το πορτφόλιο σου και πάρε συμβουλές από καταξιωμένους δημιουργούς στο χώρο των comics.

👉🏼14:30-15:30, Γράφοντας με Εικόνες (Βιβλιοθήκη)

“Ήξερες ότι το να φτιάχνεις comics είναι το ίδιο διασκεδαστικό όσο και να τα διαβάζεις;” Ακολουθήστε την Πατ και τον Χανκ, χρησιμοποιήστε τη φαντασία και τη δημιουργικότητά σας και κάντε μια πρώτη γνωριμία με όλα τα συστατικά που συνθέτουν τη γλώσσα των comics. Με αφορμή το βιβλίο δραστηριοτήτων comics Γράφοντας με Εικόνες, της Λήδας Τσενέ και του Μιχάλη Διαλυνά, φτιάχνουμε τις δικές μας ιστορίες!

Επιμέλεια: Βασιλεία Βαξεβάνη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Athens Comics Library

Για παιδιά από 6 ετών

👉🏼16:00-17:00, Διαδραστική Παρουσίαση του Graphic Novel “Όταν Έφυγαν τ’ Αγάλματα” (Βιβλιοθήκη)

Ένα εργαστήρι μύησης στον κόσμο των comics με τη συγγραφέα Αγγελική Δαρλάση και την εικονογράφο Δήμητρα Νικολαΐδη. Τα παιδιά ανακαλύπτουν τα μυστικά της οπτικής αφήγησης και σχεδιάζουν τα δικά τους καρέ, δίνοντας νέα ζωή στην ιστορία των αγαλμάτων και στη διάσωσή τους από την καταστροφή που προκαλεί ο πόλεμος.

Για παιδιά από 9 ετών

👉🏼17:00-18:00, Τα comics στην εκπαίδευση: Προκλήσεις και ευκαιρίες (Βιβλιοθήκη)

Η Athens Comics Library, σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Μεταίχμιο, διοργανώνουν μια ανοιχτή συζήτηση με θέμα τα comics στην εκπαίδευση. Εκπαιδευτικοί, γονείς, δημιουργοί, επαγγελματίες του βιβλίου, μαθητές, αλλά και όλοι όσοι πιστεύουν στη δύναμη της αφήγησης ως εργαλείο μάθησης και στην εκπαιδευτική αξία των comics ενωθείτε! Σε μια ανοιχτή κουβέντα μεταξύ δημιουργών, εκπαιδευτικών, δημοσιογράφων και αναγνωστών, θα διερευνήσουμε τη δυναμική και αναμφισβήτητη αξία των comics σε κάθε μορφή εκπαιδευτικής διαδικασίας.

● Πώς μπορούν τα comics να αξιοποιηθούν μέσα στη σχολική τάξη;

● Με ποιους τρόπους ενισχύουν την κριτική σκέψη και τη συναισθηματική νοημοσύνη;

● Ποια είναι η θέση της οπτικής αφήγησης στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον;

● Πώς μπορούν εκπαιδευτικοί και γονείς να χρησιμοποιήσουν τα comics ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα;

Συμμετέχουν:

Αγγελική Δαρλάση, Συγγραφέας

Γεωργία Ζάχαρη, Δημιουργός Comics

Φωτεινή Αβδελλή, Βιβλιοθηκονόμος, Υπεύθυνη της Εφηβικής Δανειστικής Βιβλιοθήκης στο Κέντρο Ημέρας Εφήβων του φορέα “Πλόες” Ε.ΨΥ.ΜΕ

Βασιλεία Βαξεβάνη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Athens Comics Library



Κυριακή 26/04





👉🏼10:30-11:30, Συγγνώμη για τη Φασαρία, αλλά Εμείς θα Παίξουμε Μπάλα (Φουαγιέ)

Η ομάδα του AnotherFootball ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια μπάλα και ένα όνειρο: να δείξει ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να είναι χώρος αλληλεγγύης, συνεργασίας και χαράς. Με αφορμή το εικονογραφημένο βιβλίο «Συγγνώμη για τη φασαρία, αλλά εμείς θα παίξουμε μπάλα» (Εκδόσεις Διόπτρα), θα πραγματοποιήσουμε ένα διαδραστικό βιωματικό εργαστήριο εμπνευσμένο από το βιβλίο μας. Πρόκειται για ένα βιβλίο που απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους, μιλώντας στα παιδιά για το λάθος, την ήττα, τη χαρά του παιχνιδιού και τη σημασία της πάσας, αλλά και σε εμάς τους ενήλικες, υπενθυμίζοντάς μας πως η παρέα και η διαδρομή αξίζουν περισσότερο από το αποτέλεσμα. Μας καλεί να δούμε το λάθος ως μέρος της μάθησης και τον αντίπαλο όχι ως εχθρό, αλλά ως συνδημιουργό του παιχνιδιού. Το βιβλίο τελεί υπό την αιγίδα του ΠΣΑΠΠ.

Για παιδιά από 6 ετών

👉🏼11:00-12:00, Εργαστήριο comics με τον Τόμεκ (Βιβλιοθήκη)

Στα εργαστήρια comics με τον δημιουργό και εικονογράφο Τόμεκ Γιοβάνη οι μαθητές ανακαλύπτουν τη διαδικασία δημιουργίας ενός comic από την ιδέα και τα προσχέδια μέχρι το τελικό αποτέλεσμα. Ο σκοπός των κύκλων εργαστηρίου comics είναι τα παιδιά να εκφραστούν μέσα από έναν διασκεδαστικό και δημιουργικό τρόπο και παράλληλα να κατανοήσουν την έννοια των comics που είναι ένας συνδυασμός σχεδίου και αφήγησης.

Για παιδιά 8-13 ετών

👉🏼12:00-13:00, Από τον Κόσμο της Χίλντα στον Δικό σου - Δημιούργησε Εσύ την Επόμενή της Περιπέτεια. (Βιβλιοθήκη)

Με αφορμή την έκδοση του "Χίλντα και Τουίγκ – Το Τέρας των Πάγων ξυπνά" από τις εκδόσεις Μικρή Σελήνη, ο μεταφραστής του βιβλίου και συγγραφέας Σπύρος Γιαννακόπουλος μιλά στα παιδιά για τον κόσμο της Χίλντα και στη συνέχεια τα καθοδηγεί για να φτιάξουν ένα μικρό comic με την Χίλντα και τον Τουίγκ σε μια νέα περιπέτεια, δικής τους έμπνευσης.

Για παιδιά από 5 ετών

👉🏼13:00-14:30, Meet and Greet με τους Τόμεκ, Στηβ Στιβακτή και Δήμητρα Αδαμοπούλου- (Βιβλιοθήκη)

Φέρε το πορτφόλιο σου και πάρε συμβουλές από καταξιωμένους δημιουργούς στο χώρο των comics.

👉🏼15:00-16:00 Η Γονεϊκότητα Σήμερα- (Βιβλιοθήκη)

Με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου «Μπαμπαδοϊστορίες #3» από τις εκδόσεις Μικρός Ήρως συζητάμε για γονεϊκότητα στις μέρες μας.

Συμμετέχουν:

● Αλέξια Οθωναίου (Δημιουργός Comics)

● Χρυσαυγή Σακελλαροπούλου (δημιουργός Comics)

● Νικόλας Στεφαδούρος (Δημιουργός Comics)

Συντονιστής και ομιλητής εκ μέρους του εκδοτικού, ο Ίωνας Αγγελής. Επιπρόσθετα συμμετέχει εκπρόσωπος της ομάδας «Ως Αιδώ» για το κομμάτι της σεξουαλικής εκπαίδευσης στα παιδιά.

👉🏼16:00-17:00, Εκδίδοντας comics για παιδιά (Βιβλιοθήκη)

H Athens Comics Library και η Κόκκινη Αλεπού διοργανώνουν μια συζήτηση για την εκδοτική δραστηριότητα comics για παιδιά. Τι συμβαίνει στη διεθνή αγορά και τι στη χώρα μας; Ποιες είναι οι προκλήσεις και τα ρίσκα, αλλά και πώς ανταποκρίνονται γονείς και παιδιά στις εκδοτικές προσπάθειες των ελληνικών εκδοτικών οίκων;

Συμμετέχουν:

Ελένη Παπαγεωργίου, εκδόσεις Μεταίχμιο

Έλενα Πατάκη, εκδόσεις Πατάκης

Μαριάννα Ψύχαλου, εκδόσεις Μικρή Σελήνη

Χρήστος Αλεφάντης, Σχεδία και Μικρή Σχεδία

Συντονίζει η Ζωή Κοσκινίδου, δημοσιογράφος και δημιουργός της Κόκκινης Αλεπούς.

👉🏼17:00-18:00, Εργαστήριο Manga με τον “Mangaka Ody”(Οδυσσέα Θεοδωράτο) (Βιβλιοθήκη)

Ο Οδυσσέας Θεοδωράτος, γνωστός και ως “Mangaka Ody” ξεναγεί παιδιά και εφήβους στα μυστικά της δημιουργίας manga και μοιράζεται το ταξίδι της προσωπικής του διαδρομής από το 1ο βραβείο στο Shounen Shoujo Manga Award και το 1st world Webtoon Award, μέχρι τη συνεργασία με την Dark Horse. Το εργαστήριο υλοποιείται σε συνεργασία με τις εκδόσεις Anubis.

Για εφήβους

Και τις δύο ημέρες

👉🏼10:00-19:00, Artists Αlley με τη συμμετοχή περισσότερων από 60 δημιουργών ηλικίας 5-17 ετών

👉🏼10:00-19:00, Comics bazaar με τη συμμετοχή των Anubis, Εκδόσεις Μεταίχμιο, Comic Strip, Βιβλιοπωλείο Ο Γάτος Μαουρίτσιο

👉🏼10:00-19:00, “The Sheep Detectives” kids corner με δραστηριότητες εμπνευσμένες από την ταινία «Οι Μαλλιαροί Ντετέκτιβ» (The Sheep Detectives). Η πιο αστεία, πνευματώδης και ζεστή οικογενειακή ταινία της χρονιάς με πρωταγωνιστές την πιο απρόσμενη ομάδα ντετέκτιβ από 7 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.

👉🏼16:00-18:00, Face Painting με τις Moutzoures.