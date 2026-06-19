Ο 32ος Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας «Cyclades Regatta 2026», ξεκινά.

Το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 και ώρα 11:00 ο Ναυταθλητικός Όμιλος Τζιτζιφιών Καλλιθέας (Ν.Ο.Τ.Κ.) θα δώσει εκκίνηση ανοιχτά των Φλεβών με προορισμό την Παροικιά της Πάρου.

Ήδη έχει συγκεντρωθεί ένας εξαιρετικός στόλος περίπου 40 σκαφών και μια διεθνής κοινότητα 300 ιστιοπλόων από Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία και από διάφορες περιοχές της Ελλάδας όπως η Πρέβεζα, ο Βόλος, η Χαλκίδα, το Λαύριο και ο Σαρωνικός. Οι συμμετέχοντες προσελκύστηκαν τόσο από τη μοναδική ατμόσφαιρα της διοργάνωσης στην ξηρά όσο και από τον αγωνιστικό της χαρακτήρα στη θάλασσα.

Η χωρητικότητα των λιμανιών των Κυκλαδονησιών δεν επιτρέπει σημαντική αύξηση των συμμετοχών. Αυτό όμως δεν είναι απαραίτητα κακό, εφόσον έτσι διαφυλάσσεται η υψηλή ποιότητα του στόλου και η μοναδική ατμόσφαιρα που έχει ταυτιστεί με τη διοργάνωση.

Η πρεμιέρα του αγώνα αναμένεται να συνοδευτεί από το κλασικό κυκλαδίτικο μελτέμι με ισχυρούς βόρειους ανέμους, έντονο ανταγωνισμό και το συναρπαστικό χαρακτήρα ιστιοπλοΐας για τον οποίο φημίζονται οι Κυκλάδες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας προβλέπεται μεταβαλλόμενη εικόνα καιρικών συνθηκών, αποδεικνύοντας ότι καμία ημέρα της διοργάνωσης δεν είναι ίδια με την προηγούμενη.

Αυτό που καθιστά την Cyclades Regatta ξεχωριστή είναι το γνήσιο αίσθημα φιλοξενίας από τους ανθρώπους που την καθιστούν δυνατή. Όλοι οι συμμετέχοντες υποστηρίζουν αυτό το πνεύμα και είναι περήφανοι που αποτελούν μέρος της συνεχιζόμενης επιτυχίας του αγώνα.

Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Τζιτζιφιών Καλλιθέας (Ν.Ο.Τ.Κ.)

Ο Ν.Ο.Τ.Κ., με ιστορία από το 1958, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ναυταθλητικούς ομίλους στην Ελλάδα, με διαχρονική προσφορά στον αθλητισμό και τη ναυτική παράδοση.

Με αφετηρία την αγάπη για τη θάλασσα, εξελίχθηκε σε σύγχρονο ναυταθλητικό κέντρο με δραστηριότητες στην ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης και τριγώνου, το κανόε–καγιάκ, την τεχνική κολύμβηση και την ερασιτεχνική αλιεία.

Με σημαντικές εθνικές και διεθνείς διακρίσεις σε Ολυμπιακούς Αγώνες και τη διοργάνωση ιστορικών αγώνων όπως η Cyclades Regatta, ο Ν.Ο.Τ.Κ. συνεχίζει να προάγει τις αξίες του ναυταθλητισμού, της αγωνιστικής αριστείας και της αγάπης για τη θάλασσα.

Cyclades Regatta 2026 (20–27 Ιουνίου 2026)

Η Cyclades Regatta, που διοργανώνεται από τον Ν.Ο.Τ.Κ., αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και ιστορικότερους αγώνες ανοικτής θαλάσσης στην Ελλάδα και εντάσσεται στο επίσημο πρόγραμμα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (Ε.Ι.Ο.).

Από το 1995 μέχρι σήμερα, έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την ελληνική και διεθνή ιστιοπλοΐα, φιλοξενώντας πληρώματα που διασχίζουν εμβληματικές διαδρομές στο Αιγαίο και τις Κυκλάδες.

Η διοργάνωση συνδυάζει τον αγωνιστικό χαρακτήρα με την ανάδειξη της ναυτικής παράδοσης, της φιλοξενίας και της μοναδικής ομορφιάς των νησιών, δημιουργώντας μια εμπειρία που προάγει το αθλητικό ιδεώδες, την εξωστρέφεια και τη σύνδεση του θαλάσσιου αθλητισμού με τον πολιτισμό και τον ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό.

Μέσα σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες συνεχούς παρουσίας, η Cyclades Regatta έχει καθιερωθεί ως μια εμβληματική διοργάνωση του ελληνικού ιστιοπλοϊκού ημερολογίου, προσελκύοντας Έλληνες και διεθνείς ιστιοπλόους σε ένα ταξίδι ανταγωνισμού, συνεργασίας και θαλασσινής παράδοσης στο Αιγαίο.

Πως λαμβάνει κανείς μέρος στον αγώνα Cyclades Regatta ;

Η ιστιοπλοΐα έχει θετική επίδραση στην ψυχική και σωματική ευεξία ατόμων, ομάδων και ολόκληρων κοινοτήτων. Ενισχύει το ομαδικό πνεύμα και δημιουργεί φιλίες πιο ισχυρές από αυτές που δημιουργήθηκαν στην στεριά!

Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Τζιτζιφιών Καλλιθέας (Ν.Ο.Τ.Κ.), έχει τμήματα στα οποία μπορούν να συμμετέχουν παιδιά και ενήλικες κάθε ηλικίας με βάση την αγάπη για την ιστιοπλοΐα και τον σεβασμό στις αρχές του “Ευ Αγωνίζεσθαι”.

Αυτό το καλοκαίρι λειτουργεί ακαδημία Optimist για παιδιά από 6 έως 11 ετών και όλο το χρόνο τμήματα Ιστιοπλοΐας Τριγώνου, Κανόε–Καγιάκ, Τεχνική Κολύμβηση και Ερασιτεχνική Αλιεία.

Τα τμήματα Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης για ενήλικες, δίνουν την δυνατότητα στους αθλητές να ενσωματωθούν σε ομάδες σκαφών που λαμβάνουν μέρος σε διοργανώσεις όπως το Cyclades Regatta.

Χορηγοί επικοινωνίας: ΕΡΤ3-ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ-ΕΡΑ ΣΠΟΡ-ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου,