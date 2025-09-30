Διεθνές Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία

Το πολυθεματικό Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία, ένας πολιτιστικός φεγγίτης, γιορτάζει την έβδομη δημιουργική του χρονιά στη Ρόδο.

Αφιερωμένο στην κλασική μουσική, τις εικαστικές τέχνες και τον κινηματογράφο, το 7ο Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Πολυφωνίας σηκώνει την αυλαία του, από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου 2025, φιλοξενώντας ένα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα εκδηλώσεων, που περιλαμβάνει μουσικές συναυλίες, εκθέσεις, μουσικούς και ιστορικούς περιπάτους, παιδαγωγικά μουσικά εργαστήρια, μια θερινή γιγαντιαία παρέλαση, καθώς και πολλές ακόμη εκπλήξεις.

Μια υψηλού επιπέδου καλλιτεχνική διοργάνωση Για δεκατρείς συνεχόμενες ημέρες, η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου μετατρέπεται σε ένα εργαστήρι μουσικής και τέχνης. Στο φεστιβάλ δίνεται η ευκαιρία στο κοινό να λάβει μέρος σε πολυάριθμα διαδραστικά μουσικά εργαστήρια και συναυλίες υψηλής αισθητικής στις οποίες συμμετέχουν διεθνούς φήμης καλλιτέχνες και μουσικά σύνολα. Είναι ένας καινούργιος τρόπος γνωριμίας του κοινού με την κλασική μουσική μέσα από την τέχνη.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ Ν. Αιγαίου, 3ο Πρόγραμμα