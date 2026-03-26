Διεθνές Συνέδριο για τον Ιωάννη Κονδυλάκη

1–3 Απριλίου 2026

1/04: Άνω Βιάννος (Πνευματικό Κέντρο Βιάννου «Περικλής Βλαχάκης»),

2/4-3/4: Ηράκλειο (αίθ. «Μανώλης Καρέλλης», Ανδρόγεω 2)

Το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας, με τη συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Βιάννου, του Πνευματικού Κέντρου Βιάννου «Περικλής Βλαχάκης», του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Βιάννου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Κερατόκαμπου και Καψάλων «Η Βίγλα» και του Συλλόγου Βιαννιτών Αττικής «Ο Διαβάτης», διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο αφιερωμένο στον Βιαννίτη συγγραφέα και δημοσιογράφο Ιωάννη Κονδυλάκη, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Άνω Βιάννο (Πνευματικό Κέντρο Βιάννου «Περικλής Βλαχάκης» και στο Ηράκλειο (αίθ. «Μανώλης Καρέλλης, Ανδρόγεω 2), από την Τετάρτη 1 έως και την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026.

Το συνέδριο φιλοδοξεί να αναδείξει το πολυσχιδές έργο και τη συμβολή του Κονδυλάκη στη νεοελληνική λογοτεχνία και δημοσιογραφία, μέσα από εισηγήσεις διακεκριμένων ερευνητών και πανεπιστημιακών.

Η έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 στην Άνω Βιάννο, με επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του συγγραφέα και τα αποκαλυπτήρια της προτομής του στον χώρο της Εκκλησίας Αγίου Κωνσταντίνου (Ταφικό Μνημείο Ιωάννη Κονδυλάκη).

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν εισηγήσεις που καλύπτουν το σύνολο της δημιουργικής του πορείας, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεματικές ενότητες αφιερωμένες στη λογοτεχνία, στη γλώσσα, στη δημοσιογραφία και στην ιστορική εποχή του συγγραφέα.

Το συνέδριο απευθύνεται σε φιλολόγους, ερευνητές, φοιτητές αλλά και στο ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται για την κρητική και νεοελληνική γραμματεία.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ