Ένα ταξίδι στην απτική τέχνη στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή

Το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, φιλοξενεί στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου του την πολυαισθητηριακή και συμμετοχικά επιμελημένη έκθεση απτικών έργων «Ένα ταξίδι στην απτική τέχνη» έως και την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026.

Στην έκθεση, η οποία είναι ανοιχτή για όλες τις ταυτότητες και δυνατότητες – βλέποντες αλλά και κοινό με τυφλότητα – παρουσιάζονται απτικά έργα βασισμένα στη μόνιμη Συλλογή του Ιδρύματος,με ακουστικές περιγραφές στα ελληνικά, ηχοτοπία, γραφή Braille και προσαρμοσμένες ξεναγήσεις. Η έκθεση επιχειρεί να ανατρέψει την παραδοσιακή, οπτικο-κεντρική ανάγνωση της τέχνης, ενεργοποιώντας όλες τις αισθήσεις και επανατοποθετώντας το σώμα και την αφή στο κέντρο της ερμηνευτικής διαδικασίας. Το κοινό καλείται να αγγίξει, να ακούσει, να περιεργαστεί και να αλληλεπιδράσει με τα έργα, μπαίνοντας έτσι σε μια διαδικασία πολυαισθητηριακής κατανόησης όπου η αφή και ο ήχος αποκτούν εξίσου καθοριστικό ρόλο.

Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιούνται βιωματικές ξεναγήσεις, με οδηγούς άτομα με εμπειρία τυφλότητας που συμμετείχαν στην καλλιτεχνική έρευνα και τη δημιουργία των έργων. Μέσα από τις ξεναγήσεις το κοινό καλείται να εξερευνήσει την τέχνη μέσα από όλες του τις αισθήσεις, να αλληλεπιδράσει με τα έργα και να ακούσει τις εμπειρίες ατόμων με τυφλότητα, ανακαλύπτοντας στην πράξη τι σημαίνει μουσειακή προσβασιμότητα. Η συμμετοχή στις ξεναγήσεις είναι δωρεάν, με απαραίτητη ηλεκτρονική προκράτηση.

Η διεπιστημονική ομάδα της amaka αποτελείται από εικαστικούς, μουσικούς, ερευνητές ήχου, art therapists και ψυχολόγους, με εμπειρία στην προσέγγιση της τέχνης ως εργαλείου ένταξης, ενδυνάμωσης και επικοινωνίας καθώς και από συμβούλους με εμπειρία τυφλότητας.

Η δημιουργική πρακτική TouchingART προτείνει ότι η μουσειακή προσβασιμότητα είναι μια οργανική διαδικασία συμπαραγωγής και όχι απλώς μια παροχή. Πρόκειται για μια art therapy - informed πρακτική που ερευνά την αισθητηριακή ευαισθητοποίηση, την υποκειμενική σχέση με την εικόνα, τη φαντασία και τη μνήμη ως μέρη της αισθητικής ανταπόκρισης. Το πρόγραμμα TouchingArt υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ελλάδα – Προώθηση της καθολικής προσβασιμότητας των Ατόμων με Αναπηρία στον Πολιτισμό» με την χρηματοδότηση και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

*Για άτομα με τυφλότητα η έκθεση είναι προσβάσιμη με συνοδό.

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή 10.00-18.00

Παρασκευή 10.00-20.00

Τρίτη κλειστά

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση και κρατήσεις για τις βιωματικές ξεναγήσεις: https://goulandris.gr/el/collection/a-tactile-exploration-of-art