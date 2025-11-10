“Φεστιβάλ Μπαρόκ Μουσικής” στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ

To επιτυχημένο Φεστιβάλ Μπαρόκ Μουσικής επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ, με κεντρικό θεματικό άξονα την "Eποχή των μεταβάσεων", στις 16, 20, 21 και 22 Νοεμβρίου 2025. Το φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του πολύπλευρου και ιδιαίτερα δραστήριου καλλιτέχνη Δήμου Γκουνταρούλη, εστιάζει στη συναρπαστική μουσική του 18ου αιώνα.

Αναδεικνύει τις σημαντικές και συνεχείς μεταβολές στο ύφος και το στιλ που χαρακτηρίζουν αυτή την ιδιαίτερα γόνιμη περίοδο, από το όψιμο μπαρόκ έως την πλήρη άνθιση του κλασικισμού. Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Οι τέσσερις συναυλίες του Φεστιβάλ διατρέχουν τον 18ο αιώνα μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα, το οποίο ξεκινάει με τις περίφημες Τέσσερις εποχέςτου Αντόνιο Βιβάλντι, που εκδόθηκαν ακριβώς τριακόσια χρόνια πριν, το 1725, περνάει από το style galant της μουσικής του Γκέοργκ Φίλιπ Τέλεμαν και του Λουί-Γκαμπριέλ Γκυγεμαίν, από τη «θύελλα και ορμή» του Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ και το προκλασικό ύφος του Γιόχαν Κρίστιαν Μπαχ, και φτάνει στον κλασικισμό με την εκλεπτυσμένη μουσική των Γιόζεφ Χάυντν και Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, καθώς και στα τέλη του 18ου αιώνα με το έργο 1 του νεαρού ακόμα Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, που προαναγγέλλει τον ερχομό μιας νέας εποχής.

Το Φεστιβάλ Μπαρόκ Μουσικής του 2025 υποδέχεται την Μπαρόκ Ορχήστρα του Φεστιβάλ, με τη συμμετοχή κορυφαίων μουσικών της ελληνικής μπαρόκ σκηνής, τη διεθνώς αναγνωρισμένη Ισπανίδα βιολονίστρια Λίνα Τουρ Μπονέτ, μια από τις πιο εκφραστικές και πολυσχιδείς βιολονίστριες της σύγχρονης εποχής, καθώς και έναν από τους πιο σημαντικούς και επιδραστικούς καλλιτέχνες της εποχής μας, τον Γάλλο τσελίστα, γκαμπίστα και μαέστρο Κριστόφ Κουάν, με διεθνή καριέρα δεκαετιών και καθοριστική συμβολή στον χώρο της παλαιάς μουσικής.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΠΑΡΟΚ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2025:

16 Νοεμβρίου 2025 • Ώρες έναρξης: 19.00 και 21.30

Από τις Τέσσερις εποχές του Αντόνιο Βιβάλντι στη «θύελλα και ορμή» του Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ

Λίνα Τουρ Μπονέτ μουσική διεύθυνση, σόλο μπαρόκ βιολί

Δήμος Γκουνταρούλης σόλο βιολοντσέλο

Μπαρόκ Ορχήστρα του Φεστιβάλ

Λίνα Τουρ Μπονέτ, Φανή Βοβώνη, Νάταλι Καρντούτσι, Ζωή Πουρή, Γιώργος Σαμοΐλης, Γιάννης Αγρανιώτης μπαρόκ βιολιά

Ρικάρντο Γκιλ Σάντσες, Ντέιβιντ Μπόγκοραντ μπαρόκ βιόλες

Ιάσων Ιωάννου, Αλέξης Καραϊσκάκης μπαρόκ βιολοντσέλα

Γιάννης Μπαμπαλούκας μπαρόκ κοντραμπάσο

Εμανουέλε Φόρνι θεόρβη, μπαρόκ κιθάρα

Πάνος Ηλιόπουλος τσέμπαλο

Η διακεκριμένη και διεθνής Ισπανίδα Λίνα Τουρ Μπονέτ μαζί με την Μπαρόκ Ορχήστρα του Φεστιβάλ, που περιλαμβάνει μερικούς από τους πιο σημαντικούς και δραστήριους μουσικούς της ελληνικής μπαρόκ σκηνής, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα σε δύο μέρη, καθώς και έναν μουσικό διάλογο ανάμεσα στον φλογερό ιταλικό ιδιοσυγκρασιακό κόσμο του Αντόνιο Βιβάλντι και την εκφραστική ένταση και πρωτοπορία του Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ.

Στο πρώτο μέρος της συναυλίας, με σολίστ τη Λίνα Τουρ Μπονέτ, συναντούμε ένα από τα πιο διάσημα έργα της ιστορίας της μουσικής, τις Τέσσερις εποχές του Αντόνιο Βιβάλντι, που εκδόθηκαν ακριβώς τριακόσια χρόνια πριν, το 1725, ως μέρος της συλλογής δώδεκα κοντσέρτων για βιολί, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο με τίτλο Η αναμέτρηση της αρμονίας με την επινόηση, έργο 8.

Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στην ιδιαίτερα πρωτότυπη και συναισθηματικά φορτισμένη μουσική του Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ, που συμβαδίζει με την αισθητική του γερμανικού λογοτεχνικού κινήματος «θύελλα και ορμή», επηρεάζει συνθέτες όπως ο Χάυντν και ο Μότσαρτ, που θεωρούσαν τον Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ πνευματικό τους πατέρα, και λειτουργεί ως πρόδρομος του ρομαντισμού.

20 Νοεμβρίου 2025 • Ώρα έναρξης: 20.30

Style galant

Κουαρτέτα για φλάουτο, βιολί, βιόλα ντα γκάμπα και τσέμπαλο

Δημήτρης Κούντουρας μπαρόκ φλάουτο, φλάουτο με ράμφος

Φανή Βοβώνη μπαρόκ βιολί

Ανδρέας Λινός βιόλα ντα γκάμπα

Ελίζα Μπαρμπέσσι τσέμπαλο

Τέσσερις εξαιρετικοί μουσικοί παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο style galant, το «ευγενές ύφος» που σηματοδοτεί τη στιλιστική και χρονική μετάβαση από το όψιμο μπαρόκ στον κλασικισμό και χαρακτηρίζεται από ευγένεια και ελαφρότητα, καθώς και από μια επιστροφή στην αρμονική απλότητα και στη μελωδία.

Μια συναυλία μουσικής δωματίου ιδιαίτερης ομορφιάς και εκλέπτυνσης, γραμμένης για τα τέσσερα αγαπημένα όργανα του πρώτου μισού του 18ου αιώνα, με έργα του πολυγραφότατου Γκέοργκ Φίλιπ Τέλεμαν, του σχεδόν άγνωστου στις μέρες μας Γάλλου βιολιστή και συνθέτη Λουί-Γκαμπριέλ Γκυγεμαίν, του Βοημού βιολιστή και συνθέτη Φράντισεκ Μπέντα, καθώς και του πρωτομάστορα του κλασικισμού Γιόζεφ Χάυντν.

21 Νοεμβρίου 2025 • Ώρα έναρξης: 20.30

Μια μουσική βραδιά στης πριγκίπισσας Άννας Αμαλίας

Μουσική κοντσερτάντε για βιόλα ντα γκάμπα και φορτεπιάνο

Κριστόφ Κουάν βιόλα ντα γκάμπα

Πάολο Τζάντζου φορτεπιάνο

Ο Κριστόφ Κουάν, ένας από τους σημαντικότερους μπαρόκ τσελίστες και γκαμπίστες της εποχής μας παγκοσμίως, μαζί με τον εξαιρετικό Ιταλό τσεμπαλίστα και φορτεπιανίστα Πάολο Τζάντζου παρουσιάζουν ένα ρεσιτάλ αφιερωμένο στη βερολινέζικη σχολή της βιόλας ντα γκάμπα και στο τελευταίο ρεπερτόριο που γράφτηκε για το όργανο αυτό, στα μέσα του 18ου αιώνα, με έργα των Γιόχαν Κρίστιαν Μπαχ, Καρλ Φρήντριχ Άμπελ, Κρίστοφ Σάφρατ, Γιόχαν Γκότλημπ Γκράουν, Βίλχελμ Φρήντεμαν Μπαχ και Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ.

Μια μουσική βραδιά που θα μπορούσε να είχε λάβει χώρα στο σαλόνι της πριγκίπισσας Άννας Αμαλίας της Πρωσίας, αδελφής του Φρειδερίκου του Μεγάλου, συνθέτριας, πιανίστριας και προστάτιδας των τεχνών.

22 Νοεμβρίου 2025 • Ώρα έναρξης: 20.30

Η αρχή μιας νέας εποχής

Γιόζεφ Χάυντν, Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, Λούντβιχ βαν Μπετόβεν

Φανή Βοβώνη βιολί

Δήμος Γκουνταρούλης βιολοντσέλο

Γεράσιμος Χοϊδάς φορτεπιάνο

Μια σπάνια συναυλία κλασικής μουσικής δωματίου με όργανα εποχής, αφιερωμένη στους τρεις μεγαλύτερους συνθέτες του δεύτερου μισού του 18ου αιώνα και του κλασικισμού, Χάυντν, Μότσαρτ και Μπετόβεν, οι οποίοι επηρέασαν δραστικά τον περίγυρό τους και το μουσικό γίγνεσθαι της εποχής τους και άλλαξαν, ο καθένας με τον τρόπο του, την ίδια την πορεία της δυτικής μουσικής.

Το πρόγραμμα, που καλύπτει μια ιδιαίτερα σημαντική και γόνιμη περίοδο μουσικής παραγωγής περίπου τριάντα χρόνων (1765-1795), περιλαμβάνει έργα για σόλο φορτεπιάνο, για βιολί και φορτεπιάνο ή βιολοντσέλο και φορτεπιάνο, καθώς και το υπέροχο Τρίο σε ντο ελάσσονα, έργο 1 του ακόμα πολύ νεαρού Μπετόβεν, το οποίο κλείνει συμβολικά τον 18ο αιώνα και ανοίγει μια νέα εποχή στη μουσική ιστορία. Για πρώτη φορά στο φεστιβάλ έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το σπάνιο φορτεπιάνο, το κατεξοχήν όργανο του κλασικισμού και των συνθετών της εποχής.

Φεστιβάλ

Φεστιβάλ Μπαρόκ Μουσικής

Η εποχή των μεταβάσεων

16, 20, 21, 22 Νοεμβρίου 2025

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Ώρα έναρξης: 20.30 • Κυριακή 16/11: 19.00 και 21.30

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Δήμος Γκουνταρούλης

Σχεδιασμός φωτισμών, προβολές: Αλέξανδρος Σεϊταρίδης

Σε συνεργασία με τον ΟΜΜΘ

Τιμές εισιτηρίων: €12, €15 • Φοιτητικό, παιδικό: €10

Προπώληση: Ταμεία ΕΛΣ (καθημερινά 9.00-21.00 | 2130885700) και www.ticketservices.gr