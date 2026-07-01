Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή κοινού ξεκίνησε το Φεστιβάλ «Της Τέχνης τα Ιάματα» 2026 στην Κύμη, ανοίγοντας τον φετινό κύκλο εκδηλώσεων με ένα διήμερο αφιερωμένο στον Οβίδιο και τις «Μεταμορφώσεις». Η εναρκτήρια ομιλία του διακεκριμένου φιλολόγου και μεταφραστή του έργου, Θεόδωρου Παπαγγελή, καθώς και η εξάωρη δημόσια ανάγνωση των «Μεταμορφώσεων» από δεκάδες αναγνώστες, σηματοδότησαν την έναρξη ενός πολυθεματικού προγράμματος που θα εξελιχθεί έως τις 19 Αυγούστου, φέρνοντας στην Κύμη σημαντικούς πανεπιστημιακούς, καλλιτέχνες και δημιουργούς από όλη την Ελλάδα.

Για τρίτη συνεχή χρονιά, το Φεστιβάλ μετατρέπει την Κύμη και τα χωριά της περιοχής σε έναν ανοιχτό τόπο πολιτισμού, φιλοξενώντας συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, επιστημονικές ημερίδες, εικαστικά και βιωματικά εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις και συμμετοχικές εκδηλώσεις.

Με κεντρική θεματική τις «Μεταμορφώσεις», το πρόγραμμα του 2026 διερευνά τις διαρκείς αλλαγές που διαμορφώνουν τον άνθρωπο και τις κοινωνίες: τη μεταμόρφωση της μνήμης σε αφήγηση, της παράδοσης σε σύγχρονη δημιουργία, της προσωπικής εμπειρίας σε συλλογικό βίωμα.

Το Φεστιβάλ εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και κάθε καλοκαίρι παρουσιάζει ένα πολυθεματικό πρόγραμμα, που συνδέει τον πολιτισμό, την επιστήμη, την εκπαίδευση και την τοπική κοινωνία.

Στόχος του είναι να αναδείξει την Κύμη ως τόπο όπου η τέχνη, η επιστήμη και η τοπική κοινωνία συναντώνται δημιουργικά, προβάλλοντας τον πολιτισμό ως δύναμη ανάπτυξης, συνοχής και εξωστρέφειας για την ελληνική περιφέρεια.

Το Φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στον Γεώργιο Παπανικολάου και στη Μάχη Μαυρογένη–Παπανικολάου, τιμώντας μια κοινή πορεία ζωής, επιστημονικής προσφοράς και αφοσίωσης στον άνθρωπο.

Στο φετινό πρόγραμμα συμμετέχουν διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί, καταξιωμένοι καλλιτέχνες και νέοι δημιουργοί από ολόκληρη την Ελλάδα, συνθέτοντας ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες.

Το Φεστιβάλ παραμένει πιστό στη φιλοσοφία του: ο πολιτισμός δεν αποτελεί απλώς ένα θέαμα προς κατανάλωση, αλλά μια εμπειρία συμμετοχής. Οι συναυλίες συνομιλούν με τα εργαστήρια, οι επιστημονικές ημερίδες με το θέατρο, η παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργία και οι κάτοικοι με τους επισκέπτες, δημιουργώντας μια κοινότητα που συμμετέχει ενεργά στην πολιτιστική ζωή του τόπου.

Η Κύμη δεν αποτελεί απλώς τον τόπο φιλοξενίας του Φεστιβάλ. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας του. Το φυσικό τοπίο, η ιστορία, οι άνθρωποι και οι πολιτιστικοί της χώροι συνθέτουν ένα μοναδικό περιβάλλον, όπου η παράδοση συνομιλεί δημιουργικά με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.

Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στην Κύμη και στους Καλημεριάνους Ευβοίας, σε ιστορικούς και εμβληματικούς χώρους της περιοχής, αναδεικνύοντας τη μοναδική σχέση του φυσικού τοπίου, της ιστορίας και της σύγχρονης δημιουργίας. Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ συνεχίζεται έως τις 19 Αυγούστου με όλες τις εκδηλώσεις ανοιχτές στο κοινό, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν σε ένα καλοκαίρι τέχνης, γνώσης και δημιουργικής συνάντησης

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