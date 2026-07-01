Η Τραβιάτα του Τζουζέππε Βέρντι παρουσιάζεται 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30 Ιουλίου 2026, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ σε σκηνοθεσία Νίκου Σ. Πετρόπουλου και μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού.

Η παραγωγή ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή με καλοκαιρινές παραστάσεις όπερας στις ιδανικές συνθήκες μιας κλιματιζόμενης αίθουσας. Η αναβίωση της αγαπημένης όπερας του Βέρντι εντάσσεται στο αφιέρωμα της ΕΛΣ στον σπουδαίο Έλληνα σκηνοθέτη, σκηνογράφο και ενδυματολόγο της όπερας Νίκο Σ. Πετρόπουλο.

Η Τραβιάτα αποτελεί ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα του Τζουζέππε Βέρντι και ένα από τα δημοφιλέστερα έργα στην ιστορία της όπερας. Η πρεμιέρα της Τραβιάτας το 1853 στο Μεγάλο Θέατρο Ο Φοίνικας της Βενετίας αναφέρεται συχνά ως μια από τις μεγαλύτερες αποτυχίες στην ιστορία της λυρικής τέχνης. «Η Τραβιάτα ήταν ένα φιάσκο, μην ψάχνεις να βρεις δικαιολογία, απλώς έτσι είναι», έγραφε ο Βέρντι στον εκδότη του Τίτο Ρικόρντι την επομένη της πρεμιέρας. Ενάμιση αιώνα αργότερα, το έργο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πλέον αγαπημένα του παγκόσμιου λυρικού ρεπερτορίου, με εκατοντάδες παραστάσεις κάθε χρόνο στις μεγαλύτερες όπερες του κόσμου και με εκατομμύρια θεατές να συγκινούνται τόσο από τη δραματική δύναμη της μουσικής του Βέρντι όσο και από τη βαθιά ανθρώπινη διάσταση της ιστορίας της ηρωίδας του έργου.

Βασισμένη στο θεατρικό έργο Η κυρία με τις καμέλιες του Αλέξανδρου Δουμά υιού, η όπερα Τραβιάτα αφηγείται την ιστορία της Βιολέττας Βαλερύ, μιας διάσημης εταίρας της παρισινής κοινωνίας, η οποία γνωρίζει τον αληθινό έρωτα στο πρόσωπο ενός νεαρού άντρα, γόνου καλής οικογένειας του Παρισιού. Η σχέση τους, όμως, προκαλεί την αντίδραση της οικογένειας του νεαρού, οδηγώντας τους δύο εραστές στον αναγκαστικό χωρισμό και τελικά στη συγκλονιστική επανένωσή τους, λίγο πριν από τον θάνατο της Βιολέττας. Στην Τραβιάτα ο Βέρντι σκιαγραφεί ένα από τα πλέον λεπτομερή και σπαρακτικά γυναικεία πορτρέτα στην ιστορία της όπερας, με μια μουσική γραφή που εξελίσσεται διαρκώς σε άμεση συνάρτηση με τον εσωτερικό κόσμο και τις ψυχικές μεταπτώσεις της Βιολέττας.

Στην Α΄ Πράξη, η ηδονική ελευθεριότητα και η λαμπερή αλλά παρακμιακή ατμόσφαιρα του Παρισιού αποδίδονται με μια δεξιοτεχνική μουσική γραφή, η οποία απαιτεί εξαιρετικές φωνητικές δυνατότητες από την υψίφωνο που ερμηνεύει τον ρόλο της Βιολέττας. Στη Β΄ Πράξη, η γαλήνη της ζωής στην εξοχή και τα βαθιά συναισθήματα της ηρωίδας αποδίδονται με τη θερμή χροιά της λυρικής υψιφώνου, ενώ στην τελευταία πράξη η τραγική διάψευση του έρωτα και η επικείμενη απώλεια αποκτούν σκούρες αποχρώσεις, μέσα από μια μουσική που εκφράζει τον πόνο, την απόγνωση και την παραίτηση της ηρωίδας.

Ο Νίκος Σ. Πετρόπουλος δημιουργεί μια μοναδική καρτ ποστάλ του γαλλικού 19ου αιώνα, ανασυνθέτοντας με απαράμιλλη φροντίδα και υψηλή αισθητική τον κόσμο της Βιολέττας Βαλερύ. Τα εντυπωσιακά σκηνικά και τα κοστούμια, απολύτως συνεπή στο πνεύμα και την εποχή του έργου, αναδεικνύουν τόσο την πολυτέλεια της παρισινής κατοικίας της ηρωίδας όσο και τη γαλήνη της εξοχικής της κατοικίας στα περίχωρα της γαλλικής πρωτεύουσας. Μέσα από τη σκηνοθετική του προσέγγιση, ο Πετρόπουλος αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του έργου, ισορροπώντας ανάμεσα στη θεατρική μεγαλοπρέπεια και την ανθρώπινη ευαισθησία των χαρακτήρων. Την αναβίωση της σκηνοθεσίας υπογράφει ο Ίων Κεσούλης, τη χορογραφία η Δήμητρα Σβήγκου και την αναβίωση των φωτισμών ο Χρήστος Τζιόγκας.

Την Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής διευθύνει ο διαπρεπής αρχιμουσικός και καλλιτεχνικός διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών Λουκάς Καρυτινός, ενώ τη Χορωδία της ΕΛΣ έχει προετοιμάσει ο Αγαθάγγελος Γεωργακάτος.

Για την Τραβιάτα η Εθνική Λυρική Σκηνή έχει εξασφαλίσει ένα εξαιρετικό καστ καταξιωμένων Ελλήνων πρωταγωνιστών, υπογραμμίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο της στην ενίσχυση και ανάδειξη του εγχώριου λυρικού δυναμικού.

Τον ρόλο της Βιολέττας Βαλερύ θα μοιραστούν η Βασιλική Καραγιάννη και η Δήμητρα Κωτίδου. Η διεθνώς αναγνωρισμένη υψίφωνος Βασιλική Καραγιάννη, η οποία έχει ερμηνεύσει με μεγάλη επιτυχία τον ρόλο σε Κίνα, Ηρώδειο, Μέγαρο Μουσικής Αθήνας και Θεσσαλονίκης, συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες Ελληνίδες λυρικές καλλιτέχνιδες της γενιάς της. Πρωταγωνίστρια επί σειρά ετών σε παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, έχει παράλληλα εμφανιστεί με επιτυχία σε κορυφαία λυρικά θέατρα, φεστιβάλ και αίθουσες συναυλιών διεθνώς, όπως στη Βασιλική Όπερα Λονδίνου, τη Σκάλα του Μιλάνου και την Κωμική Όπερα του Βερολίνου.

Η εξαιρετική υψίφωνος Δήμητρα Κωτίδου, η οποία ερμήνευσε τον ρόλο της Βιολέττας κατά την περιοδεία της παραγωγής στην Κίνα, επιστρέφει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος μετά τη συμμετοχή της στον Μαγικό αυλό σε σκηνοθεσία Μπάρρη Κόσκυ το 2018. Έχει εμφανιστεί και έχει ερμηνεύσει πρωταγωνιστικούς ρόλους σε σημαντικά λυρικά θέατρα και φεστιβάλ διεθνώς όπως, μεταξύ άλλων, Κρατική Όπερα Αννόβερου, Γερμανική Όπερα Ρήνου, Κρατική Όπερα Βέρνης, Κωμική Όπερα Βερολίνου, Άαλτο Όπερα Έσσεν, Τόνχαλλε Ντύσσελντορφ, Φεστιβάλ Ώυτιν και Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Τον ρόλο του Αλφρέντο Ζερμόν θα ερμηνεύσουν ο Γιάννης Χριστόπουλος και ο Κωνσταντίνος Κληρονόμος, οι οποίοι μοιράστηκαν τον ίδιο ρόλο και κατά τη διεθνή περιοδεία της παραγωγής στην Κίνα τον Σεπτέμβριο του 2025. Ο διαπρεπής τενόρος Γιάννης Χριστόπουλος, ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους Έλληνες τενόρους της γενιάς του, επιστρέφει στη σκηνή της ΕΛΣ για να ερμηνεύσει τον ρόλο του Αλφρέντο μετά το επιτυχημένο ντεμπούτο του στον ρόλο του Λόρδου Ρικκάρντο Πέρσυ στην όπερα Άννα Μπολένα κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2025/26. Ο επιτυχημένος τενόρος Κωνσταντίνος Κληρονόμος εμφανίζεται εκ νέου στη σκηνή της ΕΛΣ μετά την αξιοσημείωτη ερμηνεία του ως Ροντόλφο στην Μποέμ του 2024/25, σε σκηνοθεσία του Γκρέιαμ Βικ.

Τον ρόλο του Τζόρτζιο Ζερμόν θα μοιραστούν ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος και ο Διονύσης Σούρμπης. Ο καταξιωμένος βαρύτονος και καλλιτεχνικός διευθυντής του Ολύμπια Δημοτικού Μουσικού Θεάτρου «Μαρία Κάλλας» Τάσης Χριστογιαννόπουλος πρωταγωνιστεί από το 1989 σε παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ενώ εμφανίζεται τακτικά στα σημαντικότερα θέατρα παγκοσμίως όπως, μεταξύ άλλων, σε Οπερά Κομίκ, Εθνική Όπερα Παρισιού, Θέατρο Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, Βασιλική Όπερα Λονδίνου κ.α. Ο διακεκριμένος βαρύτονος Διονύσης Σούρμπης, τον οποίο το κοινό απόλαυσε τη σεζόν 2025/26 ως Εσκαμίγιο στην Κάρμεν του Μπιζέ και ως Φορντ στον Φάλσταφ του Βέρντι, επιστρέφει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος για να ερμηνεύσει μοναδικά τον ρόλο του Τζόρτζιο Ζερμόν.

Τη διανομή συμπληρώνουν οι καταξιωμένοι και νεότεροι Έλληνες ερμηνευτές Μαρισία Παπαλεξίου, Χρυσάνθη Σπιτάδη, Τζούλια Σουγλάκου, Σοφία Κυανίδου, Γιάννης Καλύβας, Νικόλας Μαραζιώτης, Μαξίμ Κλονόφσκι, Χρήστος Ραμμόπουλος, Νίκος Κοτενίδης, Σωτήρης Τριάντης, Μάριος Σαραντίδης, Γιώργος Παπαδημητρίου, Νίκος Κατσιγιάννης, Αντώνης Αντωνιάδης, Ιωάννης Κοντέλλης και Βασίλης Δημακόπουλος.

Όπερα • Αναβίωση • Αφιέρωμα στον Νίκο Σ. Πετρόπουλο

Τραβιάτα

Τζουζέππε Βέρντι

18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30 Ιουλίου 2026

Ώρα έναρξης: 20.00

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μουσική διεύθυνση: Λουκάς Καρυτινός

Σκηνοθεσία, σκηνικά, κοστούμια, φωτισμοί: Νίκος Σ. Πετρόπουλος

Αναβίωση σκηνοθεσίας: Ίων Κεσούλης

Χορογραφία: Δήμητρα Σβήγκου

Αναβίωση φωτισμών: Χρήστος Τζιόγκας

Διεύθυνση χορωδίας: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Διεύθυνση μπάντας: Κάτια Μολφέση

Βιολέττα Βαλερύ: Βασιλική Καραγιάννη (18, 21, 24, 28 Ιουλ.) / Δήμητρα Κωτίδου (19, 23, 26, 30 Ιουλ.)

Φλόρα Μπερβουά: Μαρισία Παπαλεξίου (18, 21, 24, 28 Ιουλ.) / Χρυσάνθη Σπιτάδη (19, 23, 26, 30 Ιουλ.)

Αννίνα: Τζούλια Σουγλάκου (18, 21, 24, 28 Ιουλ.) / Σοφία Κυανίδου (19, 23, 26, 30 Ιουλ.)

Αλφρέντο Ζερμόν: Γιάννης Χριστόπουλος (18, 21, 24, 28 Ιουλ.) / Κωνσταντίνος Κληρονόμος (19, 23, 26, 30 Ιουλ.)

Τζόρτζιο Ζερμόν: Τάσης Χριστογιαννόπουλος (18, 21, 24, 28 Ιουλ.) / Διονύσης Σούρμπης (19, 23, 26, 30 Ιουλ.)

Γκαστόνε του Λετοριέρ: Γιάννης Καλύβας (18, 21, 24, 28 Ιουλ.) / Νικόλας Μαραζιώτης (19, 23, 26, 30 Ιουλ.)

Βαρόνος Ντουφόλ: Μαξίμ Κλονόφσκι (18, 21, 24, 28 Ιουλ.) / Χρήστος Ραμμόπουλος (19, 23, 26, 30 Ιουλ.)

Μαρκήσιος του Ομπινύ: Νίκος Κοτενίδης (18, 21, 24, 28 Ιουλ.) / Σωτήρης Τριάντης (19, 23, 26, 30 Ιουλ.)

Δόκτωρ Γκρανβίλ: Μάριος Σαραντίδης (18, 21, 24, 28 Ιουλ.) / Γιώργος Παπαδημητρίου (19, 23, 26, 30 Ιουλ.)

Τζουζέππε: Νίκος Κατσιγιάννης (18, 21, 24, 28 Ιουλ.) / Αντώνης Αντωνιάδης (19, 23, 26, 30 Ιουλ.)

Οικονόμος / Μαντατοφόρος: Ιωάννης Κοντέλλης (18, 21, 24, 28 Ιουλ.) / Βασίλης Δημακόπουλος (19, 23, 26, 30 Ιουλ.)

Με την Ορχήστρα, τη Χορωδία και το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Τιμές εισιτηρίων: €15, €20, €35, €40, €50, €55, €60, €80 | Φοιτητικό, παιδικό: €15 | Περιορισμένης ορατότητας: €10

Προπώληση: Ταμεία ΕΛΣ, ΚΠΙΣΝ (καθημερινά 9.00-21.00 | τηλ.: 2130885700) & ticketservices.gr

Στις 24 & 26 Ιουλίου 2026 η όπερα Τραβιάτα θα παρουσιαστεί σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας. Για τις επιλεγμένες παραστάσεις, έχει προβλεφθεί να υπάρχουν θέσεις για Κωφούς, κωφούς και βαρήκοους ανθρώπους που χειρίζονται την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ), θέσεις για ανθρώπους που χρησιμοποιούν τους υπέρτιτλους (CAPS), οι οποίοι καλύπτουν όλο το ακουστικό κανάλι, καθώς και θέσεις τυφλών ανθρώπων και ανθρώπων με περιορισμένη πρόσβαση στο οπτικό κανάλι επικοινωνίας, που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία ακουστικής περιγραφής (AD). Οι σκύλοι οδηγοί τυφλών είναι επίσης ευπρόσδεκτοι. Οι θεατές που επιθυμούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών προσβασιμότητας παρακαλούνται να πραγματοποιήσουν την αγορά των εισιτηρίων τους στα Ταμεία της ΕΛΣ, τηλεφωνικά στο 2130885700 ή με email στο boxoffice@nationalopera.gr. Στο πλαίσιο του κύκλου δράσεων προσβασιμότητας Όλοι μαζί στην όπερα, ο οποίος υλοποιείται με τη στήριξη της Alpha Bank, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας εταιρικής υπευθυνότητας «Πολιτισμός για όλους».

Η Εθνική Λυρική Σκηνή επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού