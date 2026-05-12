Οι Blazin’ Quartet στο Half Note Jazz Club την Πέμπτη 10 Απριλίου

Αναμειγνύοντας την ανατολίτικη μουσική φιλοσοφία με την περιπέτεια της τζαζ, oi Blazin’ Quartet έχoυν δημιουργήσει έναν μοναδικό ήχο, μελωδικό αλλά και αφαιρετικό, ακουστικό αλλά και ηλεκτρονικό. Από τα πρώτα τους βήματα κατάφεραν να εντυπωσιάσουν κοινό και κριτικούς, αποσπώντας πολλαπλά βραβεία και πραγματοποιώντας περιοδείες σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική.

Αυτή τη φορά, οι Blazin’ Quartey φέρνουν την ιδιαίτερη μουσική τους ταυτότητα για μια μαγευτική βραδιά στο Half Note Jazz Club, στις 10 Απριλίου. Θα είναι ένα live που θα μας μείνει αξέχαστο.

Μετά τα άλμπουμ Finding A Way (2010), Jalkan Bazz (2012) και La mer, la pierre, la terre, l’oiseau (2017), το γκρούπ κυκλοφόρησε το Sleeping Beauty στις αρχές του 2021. Από τον δίσκο αυτό, εκτός από τον Srdjan Ivanovic στα τύμπανα, η μπάντα αποτελείται από τον διακεκριμένο Έλληνα τρομπετίστα Ανδρέα Πολυζωγόπουλο, τον Ιταλό κιθαρίστα Federico Casagrande, πρωταγωνιστή της ευρωπαϊκής τζαζ σκηνής, και τον Mihail Ivanov, έναν από τους πιο καινοτόμους μπασίστες στα Βαλκάνια.

Οι Blazin’ Quartet έχουν εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου με διάφορους τρόπους, όπως μπορεί να σας δείξουν τα 4 άλμπουμ του γκρουπ. Αφού μετακόμισα στο Παρίσι, ήθελα να επαναπροσδιορίσω το σχήμα, να βρω μουσικούς που θα προσέφεραν κάτι καινούργιο, αλλά θα παρέμεναν πιστοί στο καινοτόμο, περιπετειώδες πνεύμα της μουσικής που δημιουργούσαμε προηγουμένως.

Στο τελευταίο άλμπουμ, το «Sleeping Beauty», εμπνεύστηκα από την ιδέα της ομορφιάς που βλέπει μόνο το αφύπνιο πνεύμα. Για να το θέσω αλλιώς – ποτέ δεν κατάλαβα πλήρως γιατί ένα διαμάντι είναι τόσο πολύ πιο πολύτιμο από τις τόσες πολλές όμορφες πέτρες που βρίσκεις σε κάθε παραλία. Θα μπορούσαμε επίσης να πούμε ότι όλα είναι όμορφα αλλά εμείς ”κοιμόμαστε” και δεν το βιώνουμε. Αλλά, μερικές φορές, κάποιος δημιουργεί κάτι που μας αγγίζει, μας ξυπνάει και για μια στιγμή βλέπουμε τα πάντα να λάμπουν στο πραγματικό τους φως.

Σε αυτές τις συναυλίες παρουσιάζουμε επίσης νέο υλικό που θα αποτελέσει το επόμενο άλμπουμ, ο τίτλος εργασίας είναι « Κοσμογονία». Πρόκειται για μια σουίτα συνθέσεων εμπνευσμένη από τη δημιουργία του κόσμου, όπως την αφηγούνται οι αρχαίοι Έλληνες. Από το Χάος στη Γαία και τον Ουρανό, μέσω της Έρεβης και της Νυξ, του Αιθέρα και της Ημέρας στον Κρόνο και τη Ρέα …

Πρόκειται για μια οικουμενική ιστορία που εμπνέει για την ανθρώπινη αντίληψη του κόσμου που

μας περιβάλλει. Σε έναν κόσμο που σήμερα κυριαρχείται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με

γρήγορη προσοχή, θέλουμε να προσφέρουμε στον ακροατή μια αντιπρόταση: μια μουσική σουίτα σε μεγάλη φόρμα.

Srdjan Ivanovic

Λίγα λόγια για τον Srdjan Ivanovic

Η οδύσσεια του Srdjan ξεκινά από το Σεράγεβο, από το οποίο το 1992, για να ξεφύγει από τον τότε πόλεμο, μετακομίζει στην Αθήνα με τον πατέρα του, κλασσικό κιθαρίστα και συνθέτη. Τα έντονα γεγονότα της εποχής, ο αντίκτυπός τους στη ζωή του και το γεγονός ότι περιβάλλεται από μουσική τον σημαδεύουν και καταλήγει τελικά να βρει διέξοδο μέσα από τα τύμπανα και την τζαζ. Είναι σίγουρος από την αρχή ότι το να διατηρείς τις ρίζες σου και αναπτύσσεσαι στην ελευθερία της τζαζ είναι ο σωστός δρόμος και η ελληνική σκηνή των αρχών του 2000 είναι ένα ιδανικό μέρος για να το διδαχθείς. Ήδη στα 16 και 17 του χρόνια, πριν φύγει για σπουδές στην Ολλανδία παίζει σε διάφορα σχήματα με μουσικούς όπως ο Γιώτης Κιουρτσόγλου, ο Γιώργος Παλαμιώτης, ο David Lynch, ο Δημήτρης Τσάκας.

Κατά τη διάρκεια και μετά τις σπουδές του στο Άμστερνταμ, δημιούργησε συγκροτήματα, γνώρισε σπουδαίους μουσικούς και μελλοντικούς συμπαίκτες, όπως ο τρομπετίστας Ανδρέας Πολυζωγόπουλος. Βραβεύτηκε με πληθώρα βραβείων και διαγωνισμών, μεταξύ των οποίων και ο Dutch Jazz Competition στο North Sea Jazz Festival. Του απονεμήθηκε επίσης υποτροφία του διάσημου Ιδρύματος Prins Bernhard. Από το 2014 έχει μεταφέρει τη βάση του στο Παρίσι της Γαλλίας. Ως leader ή co-leader έχει κυκλοφορήσει εννέα άλμπουμ, εξερευνώντας διαφορετικά στυλ και line-up.

Με το Blazin’ Quartet, κυκλοφόρησε τέσσερα άλμπουμ και πραγματοποίησε εμφανίσεις μέχρι τη Βραζιλία, την Ταϊλάνδη και την Κίνα. Η μουσική τους έχει επαινεθεί ως ανατρεπτική της σύμβασης, όμορφη και συναρπαστική από δημοσιεύσεις όπως το The Downbeat και το All About Jazz μεταξύ άλλων.

Πέμπτη 10 Απριλίου

Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17, Μετς

Προπώληση: more.com

Εισιτήρια: 12 ευρώ (μπαρ) | 15 & 18 ευρώ (τραπέζι)

Ώρα έναρξης: 21.30

Οι Blazin’ Quartet είναι:

Srdjan Ivanovic | τύυμπανα

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος | τρομπέτα

Federico Casagrande | ηλ. κιθάρα

Mihail Ivanov | κοντραμπάσο