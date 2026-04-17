Ηετιώνιος Αγώνας Δρόμου Δραπετσώνας 2026

ΗΕΤΙΩΝΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 2026

Τρέχουμε στα βήματα της ιστορίας

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής διοργανώνουν τον Ηετιώνιο Αγώνα Δρόμου. Μια πρωτοβουλία αφιερωμένη στον Ηετίωνα, που ήταν βασιλιάς της Θήβας της Κιλικίας και είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της Δραπετσώνας.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Απριλίου 2026 και αναμένεται να συγκεντρώσει δρομείς κάθε ηλικίας.

Διαδρομές Αγώνων

• Αγώνας δρόμου 5 χιλιομέτρων

• Παιδικός αγώνας 500 μ.

• Αγώνας ΑμεΑ 500 μ.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Αφετηρία και τερματισμός όλων των αγώνων θα είναι το Παλαιό Δημαρχείο Δραπετσώνας, στη συμβολή των οδών Αγωνιστών Πολυτεχνείου & Γ. Καραϊσκάκη.



Πρόγραμμα Αγώνων

• 09:00 – Εκκίνηση αγώνα 5 χιλιομέτρων (άνω των 13)

• 09:45 – Εκκίνηση παιδικού αγώνα 500 μ.

• 10:00 – Εκκίνηση αγώνα ΑμεΑ 500 μ.

• 10:30 – Απονομές και βραβεύσεις

Οι διαδρομές έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν μια άνετη και ασφαλή εμπειρία για τους δρομείς.



Για ανηλίκους κάτω των 18 ετών απαιτείται υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης από γονείς ή κηδεμόνες.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της διοργάνωσης μέχρι τις 22 Απριλίου 2026 (ώρα 24:00). Οι δρομείς θα λάβουν ηλεκτρονικά το δίπλωμα συμμετοχής, αναμνηστικό μετάλλιο και

αναμνηστικό μπλουζάκι.



Η διοργάνωση θα διαθέτει υγειονομική κάλυψη με ασθενοφόρο, σταθμούς ανεφοδιασμού νερού και ηλεκτρονική χρονομέτρηση για την ακριβή καταγραφή των αποτελεσμάτων.



Για περισσότερες πληροφορίες και ενημερώσεις, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του αγώνα: ietionios-drapetsonarun.gr.

Οι διοργανωτές εύχονται σε όλους καλή επιτυχία και καλό τερματισμό!