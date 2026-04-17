“Το μεγάλο φαγοπότι” στο Θέατρο Συγγρού 33

Το εμβληματικό La Grande Bouffe (1973) του Marco Ferreri — μία από τις πιο τολμηρές και αμφιλεγόμενες ταινίες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου — μεταφέρεται στη σκηνή μέσα από μια ελεύθερη, σύγχρονη θεατρική διασκευή.

Το Μεγάλο Φαγοπότι επιχειρεί να ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τη λαιμαργία, την υπερκατανάλωση, τον μηδενισμό και τη βουβή κατάρρευση του δυτικού πολιτισμού· ζητήματα που σήμερα επιστρέφουν με νέα, επιτακτική ένταση.

Τέσσερις άντρες και μία γυναίκα αποσύρονται σε μια βίλα με έναν και μόνο σκοπό:να φάνε μέχρι τελικής πτώσεως. Μέσα από ένα ξέφρενο γλέντι που δοκιμάζει τα όρια του σώματος, της ηθικής και της επιθυμίας, οι ήρωες οδηγούνται ολοένα πιο κοντά στην αυτοκαταστροφή — ή στη λύτρωση. Ένα συμπόσιο που ξεκινά ως παιχνίδι, αλλά αποκαλύπτει μια βαθύτερη, σκοτεινή πείνα: για νόημα, για επαφή, για υπέρβαση.

Σκηνοθετικό Σημείωμα

Σε μια εποχή όπου η υπερπροσφορά μάς αφήνει πιο άδειους από ποτέ, Το Μεγάλο Φαγοπότι λειτουργεί σαν καθρέφτης.

Μας ρωτά τι καταναλώνουμε — και τι μας καταναλώνει.

Εξετάζει την κοινωνία της εικόνας, την κόπωση από την αφθονία, την ευχαρίστηση που μετατρέπεται σε εξάρτηση, αλλά και την ανάγκη για προσωπική ελευθερία μέσα σε έναν κόσμο που τα θέλει όλα «εύπεπτα». Η παράσταση προσεγγίζει το έργο όχι ως ωμό σκανδαλισμό, αλλά ως μια βαθιά μελαγχολική και ταυτόχρονα κωμική αλληγορία της σύγχρονης ζωής.

Η σκηνοθεσία αντιμετωπίζει την ιστορία ως έναν ζωντανό, τελετουργικό μηχανισμό: μια γιορτή–θυσία, όπου οι ήρωες μετατρέπονται σταδιακά από θηρευτές σε θηράματα.

Η ανθρώπινη ροπή προς το ανικανοποίητο προσεγγίζεται ως παράδοξο «καύσιμο» — κινητήρια δύναμη προόδου, αλλά και άβυσσος εσωτερικής ανησυχίας. Η αυτοκαταστροφή τους διαβάζεται ως μια τελευταία πράξη ελευθερίας σε έναν κόσμο που έχει εξαντλήσει τα νοήματά του.

Στοιχεία κωμικού, υπερβολής και μελαγχολίας συνυπάρχουν, ενώ το σκηνικό λειτουργεί ως μια μηχανή που τρέφεται από τις ίδιες τις επιθυμίες των χαρακτήρων.

Κωνσταντίνος Βασιλακόπουλος

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Βασιλακόπουλος

Σύμβουλοι Δραματουργίας: Νεφέλη Παπαναστασοπούλου, Γιώργος Δασκαλάκης

Σκηνογραφία: Geurt Holdijk

Μουσική: Μιχάλης Παρασκάκης

Χορογραφία: Ερμής Μαλκότσης

Σχεδιασμός Φωτισμών: Βασίλης Αποστολάτος

Κοστούμια: Κωνσταντίνος Βασιλακόπουλος

Εκτέλεση Παραγωγής: Τσαμπίκα Κωτούλα

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ευαγγελία Σκρομπόλα

Social Media: Social Wave Ath

Art Direction: Carsten Klein

Κατασκευή Σκηνικού: Σπύρος Δουκέρης

Περούκες: Θωμάς Γαλαζούλας

Επιμέλεια make up: Μαρία Παπαδοπούλου

Παραγωγή: Coming Soon…

Παίζουν (αλφαβητικά)

Ιφιγένεια Βαρελά, Θανάσης Δήμου, Χάρης Χαραλάμπους - Καζέπης,

Δημοσθένης Παπαδόπουλος, Γκαλ Ρομπίσα, Εύη Σαουλίδου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρεμιέρα: 15 Απριλίου 2026

Τετάρτη με Σάββατο στις 21:00

Κυριακή στις 16:00

Προσφορά προπώλησης: 12 ευρώ

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/to-megalo-fagopoti

Διάρκεια: 90 λεπτά

Θέατρο Συγγρού 33 - Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 33, Αθήνα, 117 43