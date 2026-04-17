“22ο Athens Digital Arts Festival- ΜΕΤΑ–MORPHOSIS”

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας, Athens Digital Arts Festival, το μεγαλύτερο και μακροβιότερο φεστιβάλ για τις ψηφιακές τέχνες, επιστρέφει για 22η χρονιά μετατρέποντας για τέσσερις μέρες την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε έναν ζωντανό ψηφιακό καμβά από καλλιτέχνες - κάθε γωνιάς του κόσμου - με έργα που σπάνε τα όρια μεταξύ τέχνης, τεχνολογίας και επιστήμης και σε προκαλούν να τα ανακαλύψεις!

Φέτος πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η ΜΕΤΑ–MORPHOSIS, ένα ταξίδι σε έναν κόσμο αλλαγής και μετασχηματισμού. Το 22ο φεστιβάλ αναδεικνύει το πώς εξελίσσονται όλα γύρω μας, πώς οι αλλαγές ενσωματώνονται ή επηρεάζουν την καθημερινότητά μας και αποτελεί το σημείο συνάντησης για καλλιτέχνες, επιστήμονες, τεχνολόγους, ερευνητές, διανοητές, μορφές τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και όλους εμάς που ερχόμαστε πρώτη φορά σε επαφή με αυτόν τον κόσμο.

Τι θα δούμε στο Athens Digital Arts Festival;

Installations, Video Art, Animation, AR/VR/XR, Performances, Music, Workshops, Talks, Web Art, Digital Image, Games και ADAF Kids. Αν δεν ξέρεις ακριβώς τι είναι, 23 - 26 Απριλίου να είσαι εκεί!

Γιατί είναι το πιο ξεχωριστό φεστιβάλ;

Μοναδικοί δημιουργοί. Γέφυρα ανάμεσα στο τώρα και το μέλλον. Οικειοποίηση της τεχνολογίας. Μουσική. Τέχνη. Ανταλλαγή ιδεών! Ένας νέος τρόπος να βιώσουμε το πώς αλλάζει ο κόσμος γύρω μας, να αναγνωρίσουμε τη σχέση ανάμεσα στο τεχνητό και το φυσικό, αλλά και να δούμε αλλιώς τη φυσική κληρονομιά που μεταβάλλεται από την κλιματική κρίση και την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Πρέπει να είσαι digital expert για να πας;

Οι experts θα είναι ήδη εκεί!

Το φεστιβάλ είναι για όλους, χωρίς προϋποθέσεις γνώσεων. Για να ζήσουμε μία διαφορετική εμπειρία!

Και φυσικά, δεν είναι μόνο για να βλέπουμε.

Το 22ο ADAF σου δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής και αλληλεπίδρασης.

Περιμένουμε εσένα, αλλά και τους φίλους, τα παιδιά σου ή ακόμη και την γιαγιά σου που δεν έχει δει κάτι παρόμοιο!

Από τη φύση στο φως, η αλλαγή γίνεται τέχνη.

Ζήσε τη μεταμόρφωση.