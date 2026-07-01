Ρωμαίος και Ιουλιέττα, μια νύχτα του καλοκαιριού

Πρεμιέρα: Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026

Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης

Ακολουθεί Καλοκαιρινή Περιοδεία

Μια νύχτα του καλοκαιριού, ένας παράξενος θίασος, όπως αυτός των μαστόρων από το Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας,συναντιέται σε ένα απόμερο ξέφωτο στο δάσος, για να ετοιμάσει μια όλως αξιοθρήνητη κωμωδία – ένα πολύ σπουδαίο έργο και ξεκαρδιστικό. Εκεί ανακαλύπτει ένα ερείπιο παλαιού θεάτρου και, από τα πεταμένα υλικά του, φτιάχνει μια αυτοσχέδια σκηνή. Μέσα από την πρόβα, κάτω από το φεγγαρόφωτο, ξεδιπλώνεται το αριστούργημα του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ Ρωμαίος και Ιουλιέττα που καταφέρνει να μας παρασύρει, εμάς και τους μαστόρους, σε ένα μαγικό ταξίδι. Να μας καταβυθίσει στα θέματα του έργου: του πολέμου, του έρωτα, του χρόνου. Των ονείρων – που τα γεννά το οκνηρό μυαλό μας απ’ το τίποτα, στη φαντασία μας, που τίποτα δεν είναι, μα είναι ανυπόστατη σαν τον αέρα.

Μετάφραση: Διονύσης Καψάλης

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Ρηνιώ Κυριαζή

Χορογραφία: Κική Μπάκα

Μουσική Σύνθεση: Νίκος Βελιώτης

με τη συνεργασία του Στέλιου Θεοδώρου

Σκηνικά: Χρήστος Κόλλιας

Κοστούμια: Χρήστος Κόλλιας – Αφροδίτη Μήτση

Φωτισμοί: Στέβη Κουτσοθανάση

Βοηθός Σκηνοθέτη: Σοφία Σιμοπούλου

Θεατρολογική Έρευνα: Γεωργία Κασσάρα

Ηθοποιοί

Κίκα Ζαχαριάδου, Στέλιος Θεοδώρου, Στέλλα Κατσαρού,

Γιάννης Κοντός, Γιώργος Χιώτης

Σχεδιασμός Ήχου: Παναγιώτης Παπακώστας

Φωτογραφίες: Κωστής Εμμανουηλίδης – Κατερίνα Κούρου – Άγγελος Σακκάς

Βίντεο – Trailer: Κωστής Εμμανουηλίδης

Γραφιστική Επιμέλεια: Παναγιώτης Ανδριανός

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