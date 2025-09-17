«ΚΟΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΑΛΕΠΑΣ, Ο ΣΑΛόΣ άΓΙΟΣ»

Η παράσταση θρύλος για την ζωή του κορυφαίου γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά

Η παράσταση, που λάτρεψαν χιλιάδες θεατές, που είδαν και ξαναείδαν, σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, για τη ζωή του σπουδαίου γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά, διανύοντας τον τέταρτο χρόνο επιτυχίας της, τη νέα θεατρική σεζόν θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Καλλιρρόης, κάθε Κυριακή στις 18:15 με έναρξη την Κυριακή 5 Οκτωβρίου.

Λίγα λόγια για το έργο:

Ο Γιαννούλης Χαλεπάς υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες, έργα του οποίου θαυμάζονται και αποτελούν, παγκοσμίως, αντικείμενο μελέτης μέχρι και σήμερα. Η ζωή του... απλά μυθιστορηματική. Σαν βγαλμένη από ταινία τρόμου, μα με happy ending.

Τα πρώτα χρόνια στην Τήνο, οι σπουδές στο εξωτερικό, τα δημιουργικά χρόνια στην Αθήνα του 1800, οι βραβεύσεις, η παγκόσμια αναγνώριση... μα και ο εγκλεισμός στο ψυχιατρείο της Κέρκυρας για 14 χρόνια, η απομόνωση και η αυστηρή επίβλεψη της μητέρας του, ο μεγάλος του έρωτας που έμελλε να χαράξει όλη του τη ζωή... μοναξιά... πόνος... στέρηση ... μερικές απ’ τις λέξεις που συνθέτουν τη ζωή του ανθρώπου και δημιουργού.

Με εφαλτήριο το κελί του, στο ψυχιατρείο της Κέρκυρας, η παράσταση του έργου του Άγγελου Ανδρεόπουλου, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου, με τον Γιώργη Κοντοπόδη στον ρόλο του σπουδαίου δημιουργού, μας ταξιδεύει σε όλους τους σημαντικούς σταθμούς της ζωής του Ιωάννη ή... Γιαννούλη (όπως τον αποκαλούσε χαϊδευτικά η μητέρα του) και μας δίνει το μέγεθος της ευφυίας αλλά και του πόνου, τόσο του ίδιου όσο και όλων των καλλιτεχνών που, ανά τους αιώνες, χαρακτηρίστηκαν Σαλεμένοι ( Σαλοί ) αλλά παρέμειναν και παραμένουν χαραγμένοι στη συνείδηση και τη μνήμη μας.

Μια παράσταση, όχι βιογραφική, μα καθαρά ψυχολογική, για όλους εκείνους τους ανθρώπους, που η εποχή, που έζησαν, δεν τους επέτρεψε να χαμογελάσουν, μα εκείνοι συνέχισαν να πιστεύουν και να δημιουργούν... μέχρι τη στιγμή που άγγιξαν το Θείο...και δε θαμπώθηκαν...μα είδαν... και διαρκώς υπάρχουν, για να μας θυμίζουν μια φράση...

...΄΄ποτέ δεν είναι αργά΄΄...

Η ταυτότητα της παράστασης

ΚΟΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΑΛΕΠΑΣ, Ο ΣΑΛόΣ άΓΙΟΣ

Δράμα

του Άγγελου Ανδρεόπουλου

Σκηνοθεσία - φωτισμοί : Αλέξανδρος Λιακόπουλος

Σκηνικό - εικαστική επιμέλεια : Μιχάλης Παπαδόπουλος

Φωτογραφίες : Πάρης Διονυσόπουλος

Μουσική σύνθεση : Άγγελος Ανδρεόπουλος

Στο ρόλο του Γιαννούλη Χαλεπά ο Γιώργης Κοντοπόδης

Πρεμιέρα:

Ημέρες και ώρες παραστάσεων : Κυριακή στις 18:15, από τη Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 έως τη Κυριακή 25 Ιανουαρίου.

Διάρκεια παράστασης : 75 λεπτά ( χωρίς διάλειμμα )

Τιμές εισιτηρίων : 15 ευρώ, 12 ευρώ ( φοιτητικό, ανέργων, Α.Μ.Ε.Α, β διάζωμα )

Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/theatro-kallirrois-koimomenos-xalepas-o-salos-agios/