Βένια Δημητρακοπούλου, «Του Αιθέρα και της Θάλασσας»

Δύο στοιχεία της φύσης, δύο κόσμοι αντίθετοι συνθέτουν το σύμπαν της έκθεσης «Του Αιθέρα και της Θάλασσας», με έργα της γλύπτριας Βένιας Δημητρακοπούλου, στο Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ύδρας. Συνδιοργανώνεται από τα ΓΑΚ/Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ύδρας και την Kourd Gallery, σε επιμέλεια της Ελένης Βαροπούλου.

Υβριδικές μορφές, θραύσματα πλασμάτων που μοιάζουν να ανήκουν ταυτόχρονα στη θάλασσα και στον ουρανό, αναδύονται από την επιφάνεια του μαρμάρου στα νέα έργα της διεθνώς καταξιωμένης γλύπτριας. Και συνυπάρχουν με τους «Ωκεάνιους Αιθέρες», έργα σινικής μελάνης σε χαρτί, στα οποία επάλληλες γραμμές ροής ιχνηλατούν έναν χώρο μετάβασης ανάμεσα στο υδάτινο και το ουράνιο στοιχείο.

Πρόκειται για ένα σύνολο έργων που αναδεικνύει θεμελιώδη δίπολα του κόσμου και τη διαρκή προσπάθεια του ανθρώπου να τα προσεγγίσει και να τα ερμηνεύσει.

«Τα νέα αυτά έργα πραγματεύονται περάσματα ανάμεσα σε αντίθετες καταστάσεις: στο βαρύ και το ελαφρύ, στο υδάτινο και το εναέριο, στην απουσία και την παρουσία, στο ορατό και το αόρατο, στην ύλη και την αδιάκοπη ανθρώπινη επιθυμία να την υπερβεί.

Σκέφτομαι πως από τους αρχαιότερους μύθους έως σήμερα, ο άνθρωπος ονειρεύεται την πτήση μέσω του αιθέρα και το ταξίδι μέσω της θάλασσας.

Η έκθεση παρουσιάζεται εδώ στην Ύδρα, όπου η θάλασσα δεν υπήρξε μόνο σημείο αναχώρησης, ταξιδιού και επιστροφής, αλλά και τόπος αγώνα για την ελευθερία που διαμόρφωσε την ιστορία και την ταυτότητα του νησιού και των κατοίκων της. Κάτι από αυτή τη μνήμη μοιάζει να διαπερνά ακόμη τον τόπο αυτόν. Ίσως γι’ αυτό τα περάσματα που αναζητούν τα έργα μου να βρίσκουν εδώ έναν φυσικό συνομιλητή», εξηγεί η Βένια Δημητρακοπούλου.

Και η επιμελήτρια της έκθεσης, Ελένη Βαροπούλου σημειώνει: «Πέρα από το πλούσιο θεματικό σύμπαν, όπως αυτό αναδύεται στη συγκεκριμένη έκθεση στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ύδρας, παραπέμποντας τους επισκέπτες σε ιδιαίτερα πολιτιστικά περιβάλλοντα, οικοσυστήματα και παραστάσεις του συλλογικού φαντασιακού, υπάρχει η ιδέα της ανάδυσης, που προτάσσεται και υπερβαίνει τις επιμέρους θεματικές των έργων. Προτάσσεται, χάρη στην ουσιαστική θέση, την οποία κατέχει η αίσθηση της ανάδυσης κατά τη γλυπτική πάλη με το υλικό, την ιδιόχειρη γραφή, τη ζωγραφική πράξη. Η μορφή εξορύσσεται από την ύλη ως έκφραση που εμφανίζεται. Τα σχήματα και το χρώμα εμβαίνουν στην επιφάνεια, το παρελθόν αναδύεται μέσα στο σήμερα, η ανάμνηση ξεπηδάει από τα έγκατα της μνήμης».

Ήδη από τις 17 Ιουνίου το έργο «Anadyomene», ένα, επίσης, νέο έργο σε μέταλλο, έχει τοποθετηθεί στην είσοδο του Ιστορικού Αρχείου – Μουσείου Ύδρας ως προάγγελος της έκθεσης.



INFO

Βένια Δημητρακοπούλου, «Του Αιθέρα και της Θάλασσας»

Επιμέλεια: Ελένη Βαροπούλου

Πότε: 31 Ιουλίου – 14 Σεπτεμβρίου 2026

Πού: Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ύδρας

Συνδιοργάνωση: ΓΑΚ / Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ύδρας – Kourd Gallery