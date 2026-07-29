ENNIO MORRICONE Oscar Winning Music

ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | 21:00

Special Guest – Morricone’s Voice – SUSANNA RIGACCI

Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του συνθέτη «Σινεμά ο Παράδεισος».

Οι πασίγνωστες μελωδίες του μεγάλου Ιταλού συνθέτη και Μαέστρου Ennio Morricone για ταινίες όπως «Σινεμά ο Παράδεισος», «Η Αποστολή», «Για μια χούφτα δολάρια», «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος», «Malena», «Κάποτε στη Δύση», «Sacco and Vanzetti», «Κάποτε στην Αμερική» και πολλών ακόμα, πρωταγωνιστούν στην συναυλία με την Γυναικεία Ορχήστρα από την Ιταλία “LE MUSE”, και την μοναδική diva του Morricone, SUSANNA RIGACCI που τον ακολούθησε σ’ όλες τις συναυλίες του επί 20 χρόνια.

Ταυτόχρονα με την ερμηνεία των πιο γνωστών soundtracks στην ιστορία του κινηματογράφου, θα προβάλλονται εικόνες και στιγμιότυπα από τις ταινίες των Sergio Leone, Federico Fellini, Giuseppe Tornatore και Francis Ford Coppola, δημιουργώντας μια ανεπανάληπτη εμπειρία.

Ο Ennio Morricone, ο Ιταλός συνθέτης και μαέστρος που μάγεψε με τη μουσική του το παγκόσμιο κοινό, κατά τη διάρκεια της καριέρας του κέρδισε δύο Oscar, τρία βραβεία Grammy, τέσσερις Χρυσές Σφαίρες, δύο βραβεία Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, Χρυσό Λέοντα και πολλά άλλα, ενώ έχουν πουληθεί παγκοσμίως περισσότεροι από 70 εκατομμύρια δίσκοι του. Οι συνθέσεις του έχουν συναρπάσει ολόκληρες γενιές και καλύπτουν διάφορα μουσικά είδη, καθιστώντας τον πιο σημαντικό συνθέτη soundtrack όλων των εποχών.

Το αφιέρωμα στο έργο του που θα παρουσιασθεί στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου αποτελεί έναν φόρο τιμής προς τον μεγάλο συνθέτη.

Το συμφωνικό σύνολο Le Muse από την Ιταλία αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες μουσικούς, οι περισσότερες από τις οποίες προέρχονται από τη φημισμένη ορχήστρα “Rondo Veneziano”. Πέρα από την πλούσια εμπειρία τους σε όλες τις πτυχές της κλασικής μουσικής, διαθέτουν μια ιδιαίτερη αίσθηση στην ερμηνεία των συνθέσεων του Ennio Morricone, η μουσική του οποίου είναι ευρέως γνωστή για την ακρίβεια και την ευαισθησία της στην περιγραφή εικόνων.

Το παραπάνω αφιέρωμα πρωτοπαρουσιάσθηκε το 2016, μετά από τη βράβευση του Ennio Morricone με το Oscar και έλαβε την Υψηλή Αιγίδα του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας ως το πιο αντιπροσωπευτικό αφιέρωμα στον μεγάλο συνθέτη παγκοσμίως. Έχει έως σήμερα παρουσιαστεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης, καθώς και στην Αμερική και την Ασία.

Ιδιαίτερη θέση στην Ορχήστρα Le Muse έχει η εξαιρετική σοπράνο Daniela Placci, ενώ διευθύνεται από τον πιανίστα, ιδρυτή της ορχήστρας και μαέστρο Andrea Albertini.

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ