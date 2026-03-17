Μαραθώνιος Ηπείρου - ¨Βασιλιάς Πύρρος¨

Κυριακή 29 Μαρτίου 2026

Η νέα δρομική διοργάνωση Μαραθώνιος Ηπείρου – ¨Βασιλιάς Πύρρος¨ θα πραγματοποιηθεί στην Άρτα, την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026.

Ο νομός Άρτας και ειδικότερα η πόλη της, είναι κυριολεκτικά χτισμένη πάνω στα ίχνη της αρχαίας Αμβρακίας. Με κέντρο και ορμητήριο την αρχαία Αμβρακία, ο Βασιλιάς Πύρρος, ο ¨Αετός¨ όπως τον αποκαλούσαν, εξαιτίας της σωματικής ικανότητας στην πάλη και τον αγώνα καθώς και της ψυχικής ομοιότητας με τον φτερωτό Βασιλιά, κατάφερε να βγάλει την Ήπειρο από την αφάνεια και την περιφρόνηση.

Χαρακτηριστικά οι υπόλοιποι Έλληνες αποκαλούσαν τους Ηπειρώτες ¨Βαρβάρους¨. Στα χρόνια διακυβέρνησής του (296 π.Χ. – 272 π.Χ.) η Ήπειρος γνώρισε μέρες δόξας.

Η Ήπειρος γεννήθηκε με τον Πύρρο, δοξάστηκε μαζί του και έσβησε με το θάνατό του.

Η διοργάνωση Μαραθώνιος Ηπείρου – Βασιλιάς Πύρρος, όπως μαρτυρά και ο τίτλος της, έχει ιστορικό υπόβαθρο και έρχεται να συστήσει στο ευρύ κοινό, τόσο τη μακραίωνη ιστορία της περιοχής της Άρτας, όσο και την σημερινή σύγχρονη εικόνα της.

Περισσότερες πληροφορίες του αγώνα θα προστίθενται τακτικά στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.epirusmarathon.gr

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

1. Ημερομηνία Αγώνα

2. Τόπος διεξαγωγής

Δήμος Αρταίων- Δήμος Νικολάου Σκουφά

3. Αφετηρία – Τερματισμός

Αφετηρία και Τερματισμός στην οδό Νικολάου Σκουφά, μπροστά από το άγαλμα του έφιππου Βασιλιά Πύρρου (Πλατεία Κιλκίς, Άρτα).

4. Αποστάσεις αγώνων

Μαραθώνιος – 42,195μ.

10 χλμ

5 χλμ

5. Ώρες Εκκίνησης

Μαραθώνιος: 8:30πμ

5χλμ: 9:00 πμ

10χλμ: 9:13 πμ

6. Περιγραφή διαδρομής

Μαραθώνιος 42.195μ.

Εκκίνηση στο άγαλμα του Βασιλιά Πύρρου, Πλατεία Κιλκίς.

Τερματισμός στο άγαλμα του Βασιλιά Πύρρου, Πλατεία Κιλκίς.

10χλμ

5χλμ

7. Δικαίωμα Συμμετοχής

Στην απόσταση του Μαραθωνίου δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Για τις αποστάσεις των 10χλμ και 5χμ θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί το 12ο έτος της ηλικίας του.

Για κάτω των 18 ετών ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση από τον γονέα ή κηδεμόνα.

8. Έπαθλα

– Μετάλλια απονέμονται σε όλους τους συμμετέχοντες.

– Κύπελλα απονέμονται στους τρεις πρώτους γενικής (Άντρες – Γυναίκες).

– Κύπελλο απονέμεται στην πολυπληθέστερη ομάδα

– Ηλικιακές βραβεύσεις για την απόσταση του Μαραθωνίου. Οι νικητές γενικής δεν εξαιρούνται από τις ηλικιακές βραβεύσεις.

18 – 29

30 – 39

40 – 49

50 – 59

60 +

– Θα βραβευτούν ο Μεγαλύτερος και η Μεγαλύτερη ηλικιακά στην απόσταση του Μαραθωνίου.

– Δίπλωμα συμμετοχής για όλους τους δρομείς.

Το δίπλωμα συμμετοχής με το ονοματεπώνυμο, την κατάταξη και τον χρόνο τους θα μπορέσουν να το πάρουν ηλεκτρονικά από το www.epirusmarathon.gr μετά και την έκδοση των επίσημων αποτελεσμάτων

9. Όριο Συμμετοχών – Δηλώσεις Συμμετοχής

Το όριο συμμετοχών για την πρώτη διοργάνωση έχει οριστεί:

Μαραθώνιος: 1000 αθλητές

10χλμ: 2000 αθλητές

5χλμ: 2000 αθλητές

Φυσικά ο τελικός αριθμός θα εξαρτηθεί από ενδεχόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύουν την περίοδο της διεξαγωγής της διοργάνωσης.

Δήλωση συμμετοχής

– Οι εγγραφές έχουν ανοίξει

Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα υπάρξει δυνατότητα εγγραφής την ημέρα του αγώνα.

10. Τρόπος εγγραφής – Τρόπος Πληρωμής

Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά στην ειδική φόρμα εγγραφής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.epirusmarathon.gr.

Οι οικονομικά ενήμεροι δρομείς θα ενημερώνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

11. Είδη Εγγραφής

– Ατομική εγγραφή: Αφορά μεμονωμένα άτομα.

– Ομαδική εγγραφή: Αφορά ομάδες των δέκα (10) ατόμων και άνω. Χωρίς περιορισμό στην επιλογή Αγώνα Δρόμου.

Οι ομαδικές εγγραφές απευθύνονται σε αθλητικούς συλλόγους, συλλόγους δρομέων, γυμναστήρια, εταιρείες, ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, αλλά και απλές παρέες ανθρώπων που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως ομάδα. Κατά την ομαδική εγγραφή ορίζεται ένας Υπεύθυνος της Ομάδας, ο οποίος εκπροσωπεί την ομάδα για διάφορα θέματα έναντι των διοργανωτών.

Ομαδικές, για 10 άτομα και πάνω, χωρίς περιορισμό στην επιλογή Αγώνα Δρόμου.

– Το Τεχνικό T-shirt είναι προαιρετική επιλογή με επιπλέον κόστος

Η κάθε συμμετοχή είναι ονομαστική και μοναδική και δεν υπάρχει δυνατότητα μεταβίβασης σε άλλο πρόσωπο.

Αναβολή με απόφαση της διοργάνωσης:

Επιλογή 1. Μεταφορά της συμμετοχής σας για την επόμενη ημερομηνία που θα ορίσει η διοργάνωση.

Επιλογή 2. Επιστροφή των χρημάτων σας (μείον 2,00€ για τραπεζικά έξοδα)

Αναβολή με απόφαση Ανωτέρα Αρχής:

Σε περίπτωση ακύρωσης της διοργάνωσης λόγω απόφασης Ανωτέρας Αρχής, το ποσό εγγραφής δεν επιστρέφεται και αναγκαστικά θα πραγματοποιηθεί μεταφορά της εγγραφής κάθε δρομέα στην επόμενη διοργάνωση. Η συμμετοχή θα ακολουθεί τους γενικούς όρους & κανονισμούς της νέας διοργάνωσης.

14. Υγειονομική Κάλυψη

Σε κάθε περίπτωση όλοι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη.

Οι διοργανωτές δεν έχουν καμία ευθύνη για ότι συμβεί σχετικά με θέματα ΥΓΕΙΑΣ και οφείλεται σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου.

Στον αγώνα θα υπάρχει ιατρική κάλυψη με παρουσία γιατρού, ασθενοφόρου καθώς και πρωτοβάθμια περίθαλψη από διασωστική ομάδα.

Συστήνεται στους συμμετέχοντες να έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρική εξέταση. Από τους διοργανωτές δε θα ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις, αφού όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται με δική τους αποκλειστική ευθύνη.

15. Σταθμοί Ανεφοδιασμού Νερού

Θα υπάρχουν επαρκείς σταθμοί ανεφοδιασμού εμφιαλωμένου νερού κατά μήκος όλων των διαδρομών. Θα υπάρξει ενημέρωση για τα σημεία.

16. Χρονομέτρηση

Οι δρομείς θα φέρουν το chip ηλεκτρονικής χρονομέτρησης (μιας χρήσεως που δεν επιστρέφεται) μαζί με το νούμερο τους.

Θα υπάρχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση με σημεία ελέγχου:

Μαραθώνιος: Στην Εκκίνηση, στο 1,7χλμ (αναστροφή), στο 10χλμ, στο 21,097χλμ. (ημιμαραθώνιος), στο 30χλμ, στο 40χλμ και στον Τερματισμό.

10χλμ: Στην Εκκίνηση, στο 3,72χλμ (αναστροφή) και στον Τερματισμό.

5χλμ: Στην Εκκίνηση, στο 1,48χλμ (αναστροφή) και στον Τερματισμό..

Όσοι αγωνιζόμενοι δεν εμφανίσουν ηλεκτρονική ένδειξη στα παραπάνω αναφερόμενα σημεία των αγώνων θα ακυρώνονται.

17. Αποτελέσματα – Επίσημος χρόνος – Καθαρός χρόνος – Κατάταξη

Επίσημος χρόνος θεωρείτε ο χρόνος από την πιστολιά εκκίνησης μέχρι και τον τερματισμό του.

Καθαρός χρόνος θεωρείτε ο χρόνος από τη στιγμή που ο αθλητής περάσει τον τάπητα εκκίνησης μέχρι και τον τερματισμό του.

Η κατάταξη του αγώνα προκύπτει από τους επίσημο χρόνο τερματισμού. Ο καθαρός χρόνος και οι ενδιάμεσοι χρόνοι δημοσιεύονται μόνο για την ενημέρωση του αθλητή.

18. Χιλιομετρικές ενδείξεις

Στον Μαραθώνιο θα υπάρχει χιλιομετρική ένδειξη σε κάθε χιλιόμετρο

19. Χρονικό όριο τερματισμού

Το χρονικό όριο τερματισμού για το Μαραθώνιο δρόμο είναι οι 6 ώρες από τη στιγμή που θα δοθεί η εκκίνηση του Μαραθωνίου.

Για τα 10χλμ. το χρονικό όριο είναι 110’.

Για τα 5χλμ. το χρονικό όριο είναι 80’.

Με το πέρας των παραπάνω χρονικών ορίων, οι συμμετέχοντες κινούνται με προσωπική τους ευθύνη.

21. Φύλαξη προσωπικών αντικειμένων

Οι δρομείς θα πρέπει να τοποθετήσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα και τον ιματισμό τους μέσα στον ειδικό πλαστικό σάκο τον οποίο θα παραλάβουν από το σημείο παραλαβής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάνω στο σάκο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς ο αριθμός συμμετοχής του δρομέα και δεν πρέπει να περιέχει ταξιδιωτικά έγγραφα, αντικείμενα αξίας, χρήματα ή φάρμακα. Οι διοργανωτές δε φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας αντικειμένων αξίας.

Δεν θα παραλαμβάνονται άλλα σακίδια ή τσάντες, εκτός από τους ειδικούς σάκους της διοργάνωσης. Τους ειδικούς σάκους με τα προσωπικά τους αντικείμενα, οι δρομείς θα πρέπει να παραδώσουν μέχρι και 30′ πριν την εκκίνηση. Μετά τον Τερματισμό η παραλαβή του σάκου γίνεται με την επίδειξη του αριθμού συμμετοχής.

22. Επικοινωνία

Email επικοινωνίας: info@epirusmarathon.gr

Ο Μαραθώνιος Ηπείρου – ¨Βασιλιάς Πύρρος¨ τελεί Υπό την Αιγίδα του Δήμου Αρταίων και του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Στις 29 Μαρτίου 2026 τρέχουμε σε ένα τόπο με ιστορία!!!

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, EΡT2 SPORT, ΕΡΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ