“ΜεĪΖοΝ Ensemble” στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στις 20:30, στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, το ΜεĪΖοΝ Ensemble, σε συνεργασία με το Αθηναϊκό Σεστέτο Νυκτών Οργάνων «Δημήτρης Δούνης», παρουσιάζει μια βραδιά αφιερωμένη στην Επτανησιακή Σχολή και την αστική μουσική παράδοση της Παλιάς Αθήνας. Καντάδες, βαρκαρόλες, νυχτωδίες, σολιστικά τραγούδια και ντουέτα ζωντανεύουν έναν κόσμο όπου ο καημός της αγάπης, ο θαυμασμός για τη φύση και ο λεπτός ρομαντισμός μιας άλλης εποχής εκφράζονται μέσα από τον χαρακτηριστικό ήχο του μαντολίνου και της κιθάρας.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται αγαπημένες μελωδίες όπως Ουράνιο πλάσμα, Λάμπει απόψε το φεγγάρι, Η εξομολόγηση, αλλά και ποιητικές σελίδες σε στίχους Παλαμά, Βαλαωρίτη και Σολωμού. Δεν λείπουν τα χιουμοριστικά τραγούδια, όπως οι Βάτραχοι, ούτε τα τραγούδια του γλεντιού, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Βακχικό, συνθέτοντας ένα πολύχρωμο μουσικό μωσαϊκό μνήμης και συγκίνησης.

Οι ανδρικές φωνές του ΜεĪΖοΝ Ensemble αποδίδουν τα χορωδιακά έργα επτανήσιων συνθετών και εκπροσώπων της πρώτης Αθηναϊκής Σχολής, ενώ τα σολιστικά μέρη και τα ντουέτα ερμηνεύουν οι σημαντικοί Έλληνες σολίστ Δημήτρης Πλατανιάς, Διονύσης Σούρμπης και Γιάννης Χριστόπουλος, σε έναν διάλογο φωνών και οργάνων που αναδεικνύει τη λυρικότητα και την αμεσότητα αυτού του ξεχωριστού ρεπερτορίου.

Πρόγραμμα

Έργα των Κουνάδη, Μάντζαρου, Ξύνδα, Σαμάρα, Καρρέρ, Λαυράγκα, Κωστή, Δελλαπόρτα, Αλέπορου, Ροδίου, Κόκκινου, Σπινέλλη, Ξανθόπουλου, Ξηρέλλη, Λαμπελέτ

Συντελεστές

Βαρύτονοι

Δημήτρης Πλατανιάς

Διονύσης Σούρμπης

Τενόρος

Γιάννης Χριστόπουλος

Αθηναϊκό Σεστέτο Νυκτών Οργάνων «Δημήτρης Δούνης»

Μαντολίνο: Γιώργος Γουμενάκης, Δημήτρης Μπαλάτος

Μαντόλα: Μιχάλης Σιδηρόπουλος

Μαντολοντσέλο: Γιώργος Θεοδωρόπουλος

Κιθάρα: Βασιλική Λεοντάρη

Κοντραμπάσο: Όσβαλντ Αμιράλης

Διδασκαλία ορχήστρας

Γιώργος Γουμενάκης

ΜεĪΖοΝ Ensemble

Μουσική διεύθυνση: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Πληροφορίες για την εκδήλωση, στην ιστοσελίδα του Μεγάρου: https://www.megaron.gr/event/meizon-ensemble-5/

Η προπώληση έχει αρχίσει

Τιμές εισιτηρίων

7 € (εκπτωτικό) • 9 € • 13 € • 18 € • 22 € • 26 € • 30 €

Χορηγοί Επικοινωνίας

ΕΡΤ, ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 103.7, ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 90.9, ΚΟSMOS 93.6.

Εισιτήρια

210 72 82 333

www.megaron.gr

Πληροφορίες

http :// www.megaron.gr

https://www.facebook.com/megaron.gr

https://www.instagram.com/megaron_athens