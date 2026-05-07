ΜΗ ΓΕΛΑΤΕ, ΘΑ ΣΑΣ ΔΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ

του Νικόλα Δημητρόπουλου

Προβολές:

8/5, 11-12-13/5 Ηράκλειο Κρήτης – Βιτσέντζος Κορνάρος (Μαλικούτη 18, Ηράκλειο, 71202)

18/5 και 25/5 Θερινός Αθήνα – Στέλλα (Τενέδου 34, Αθήνα 113 61)

29 – 30/5 Θεσσαλονίκη – Σινέ Βακούρα (Μιχαήλ Ιωάννου 8, Θεσσαλονίκη 546 22)

Η ταινία θα προβληθεί επίσης σε Πάτρα, Λάρισα, Κόρινθο και άλλες πόλεις και θα συνεχίσει τις προβολές της σε θερινά σινεμά.

Ο Νικόλας Δημητρόπουλος, σκηνοθέτης με έδρα την Αθήνα και το Λονδίνο, μετά τα πολυσυζητημένα «Καλάβρυτα 1943» με πρωταγωνιστή τον Μαξ Φον Σίντοφ (Βραβείο Νεότητας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης), επιστρέφει με μια ταινία βασισμένη για πρώτη φορά σε δικό του σενάριο. Το “Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος” είναι μια γλυκόπικρη ιστορία που ακολουθεί τη Μαρία, μια γυναίκα γύρω στα σαράντα, τις πρώτες μέρες αφότου μαθαίνει ότι είναι έγκυος.

Η ταινία έκανε την πρεμιέρα της στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών του Σαν Φραντσίσκο.

Με ευαισθησία, αμεσότητα και αφοπλιστικό χιούμορ, η ταινία στηρίζεται στη συγκλονιστική ερμηνεία της Μαρίας Αποστολακέα, γύρω από την οποία ξεδιπλώνεται ολόκληρη η ιστορία. Δίπλα της, ο πάντα εξαιρετικός Ακύλλας Καραζήσης σε μια βαθιά ανθρώπινη και γήινη στιγμή, ενώ η Μαντώ Γιαννίκου ολοκληρώνει το σύμπαν της ταινίας, χτίζοντας με σεβασμό τον άλλο πόλο της ιστορίας: μια γυναίκα σημαδεμένη από την απώλεια, που αναζητά νόημα μέσα από την πίστη.

Η ταινία αγγίζει σύγχρονα και βαθιά προσωπικά ζητήματα: την ελευθερία επιλογής, το δικαίωμα της γυναίκας στο σώμα της, τη μητρότητα αλλά και την πατρότητα, τις κοινωνικές πιέσεις γύρω από την απόκτηση οικογένειας, την άνευ όρων γονεϊκή αγάπη, καθώς και τους αδιάρρηκτους οικογενειακούς δεσμούς.

Μέσα από δύο εκ διαμέτρου αντίθετες αδερφές, μια αυθόρμητη, απελευθερωμένη γυναίκα που αγαπά τη ζωή, και μία ανήσυχη θεοσεβούμενη μητέρα ταγμένη στο καθήκον, η ταινία μιλά για δύο κοσμοθεωρίες ζωής στη σύγχρονη Ελλάδα που δεν βρίσκονται –απαραίτητα- σε σύγκρουση…

Μια ταινία για το βλέμμα των άλλων και το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα στην επιλογή.

Μετά την πολύ επιτυχημένη αθηναϊκή της πρεμιέρα στο Newman στις 27 και 28 Απριλίου (19.45 και 22.15), η ταινία συνεχίζει το ταξίδι της στις αίθουσες στο Ηράκλειο Κρήτης, στον θερινό κινηματογράφο «Στέλλα» στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε πολλές ακόμα πόλεις.

Στις 8/5, στο Ηράκλειο, μετά την προβολή, θα ακολουθήσει Q&A με τον σκηνοθέτη Νικόλα Δημητρόπουλο, την Μαντώ Γιαννίκου και τους δημιουργούς της μουσικής της ταινίας Περικλή Αγιανόζογλου και τον Ηρακλειώτη Μέμο Πιλαφτσή.

Στις 18/5, μετά την προβολή στον Θερινό Στέλλα στην Αθήνα, θα ακολουθήσει συζήτηση με τους συντελεστές της ταινίας.

Στις 29 και 30/5 μετά την προβολή στο Σινέ Βακούρα στη Θεσσαλονίκη, θα ακολουθήσει συζήτηση με τον σκηνοθέτη Νικόλα Δημητρόπουλο, την πρωταγωνίστρια Μαρία Αποστολακέα και τον παραγωγό της ταινίας Τάσο Κορωνάκη.

ΣΥΝΟΨΗ

Η 40χρονη Μαρία που ζει σε ένα νησί, ανακαλύπτει πως είναι έγκυος όταν ταξιδεύει στην Αθήνα για το μνημόσυνο της μητέρας της, φιλοξενούμενη από τη θρήσκα αδερφή της, την Έλενα -μια γυναίκα βυθισμένη εδώ και χρόνια στο πένθος. Η Έλενα έχει μια κόρη, την Αλίκη, που έχει αδυναμία στη θεία της και μια συγκρουσιακή σχέση με την μητέρα της.

Μπερδεμένη, για το αν πρέπει και αν θέλει τελικά να κρατήσει το παιδί ή όχι, η Μαρία θα κάνει μία απρόοπτη γνωριμία, θα αντιμετωπίσει το παρελθόν της και θα συνειδητοποιήσει πως μόνο αν συμφιλιωθεί με τις επιλογές της θα μπορέσει επιτέλους να γελάει, ό,τι κι αν πει ο κόσμος.

ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

«Η ταινία μιλά για τις προσωπικές αποφάσεις που συχνά κουβαλούν μέσα τους ολόκληρες κοινωνικές συγκρούσεις και για το πόσο δύσκολο είναι, ειδικά για μια γυναίκα, να τις πάρει με ελευθερία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια γυναίκα γύρω στα σαράντα, που συνειδητοποιεί πως αυτή ίσως είναι η τελευταία της ευκαιρία να αποκτήσει παιδί. Η απόφασή της γίνεται καθρέφτης των κοινωνικών πιέσεων, των φόβων και των προσδοκιών που τη συνοδεύουν.

Ταυτόχρονα, κάθε τέτοια στιγμή δεν σημαίνει αναγκαστικά και μια τραγωδία. Μπορεί να είναι απλά μια νέα αρχή…»

Νικόλας Δημητρόπουλος

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ταινία είναι μια ανεξάρτητη ελληνική παραγωγή του Τάσου Κορωνάκη.

Υποστηρίχθηκε από το πρόγραμμα Sub.5 του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Next Generation EU στο πλαίσιο του σχεδίου Ελλάδα 2.0. και είναι σε συμπαραγωγή με την ΕΡΤ ΑΕ

«Η προβολή της ταινίας στις αίθουσες υποστηρίζεται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας –Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.»

ΜΗ ΓΕΛΑΤΕ, ΘΑ ΣΑΣ ΔΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλικός τίτλος: Don’t Laugh, They’ll See You

Έτος: 2025

Χώρα: Ελλάδα

Διάρκεια: 105’

Είδος: Δραματική κωμωδία

Σκηνοθεσία και Σενάριο: Νικόλας Δημητρόπουλος

CAST

Μαρία: Μαρία Αποστολακέα

Μιχάλης: Ακύλλας Καραζήσης

Έλενα: Μαντώ Γιαννίκου

Συμμετέχουν:

Προμηθέας Αλειφερόπουλος

Μελίνα Πολυζώνη

Μαρία Καλιμάνη

Μαρίνα Σιώτου

Ανδρέας Κοντόπουλος

Ιωάννα Μπακαλάκου

Χάρης Καρύδης και άλλοι

CREW

Διεύθυνση Παραγωγής: Μαρίνα Δανέζη

Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιώργος Ραχματούλιν

Μοντάζ: Χρήστος Γάκης

Σκηνογραφία: Ερμίνα Αποστολάκη

Ενδυματολογία: Τάσος Δήμας, Σοφία Κοτσίκου, Κατερίνα Χαλιώτη

Μουσική: Περικλής Αγιανοζόγλου, Μέμος Πιλαφτσής

Δείτε εδώ την πλήρη λίστα των συντελεστών https://laikaproductions.gr/blog/mi-gelate-tha-sas-dei-o-kosmos-stis-aithouses/

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, 102FM, 958FM