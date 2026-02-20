“Μουσικές του Κόσμου” από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης – Σκωτία

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης εγκαινιάζει το νέο κύκλο συναυλιών της "Μουσικές του κόσμου" με ένα μουσικό ταξίδι στην πανέμορφη Σκωτία.

Έργα που συνδυάζουν αυθεντικές παραδοσιακές σκωτσέζικες μελωδίες και χορούς, με το ρομαντισμό σπουδαίων συνθετών της γερμανικής σχολής, όπως ο Μπρουχ και ο Μέντελσον, που εντυπωσιάστηκαν από τη χώρα των Χάιλαντς και την αγάπησαν.

Οι "4 Σκωτσέζικοι Χοροί" του Μάλμολμ Άρνολντ ένα ζωηρό και ανάλαφρο έργο που περιγράφει τα άγρια τοπία της Σκωτίας μέσα από πρωτότυπες λαϊκές σκωτσέζικες μελωδίες και παραδοσιακά ρυθμικά χορευτικά στοιχεία, όπως το Scotch Snap, ένα μουσικό ρυθμικό σχήμα που δίνει έμφαση στην πρώτη νότα προσδίδοντας τρεμάμενο ήχο και αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των σκωτσέζικων χορών.

Η "Σκωτική Φαντασία" είναι μία ρομαντική σύνθεση του Μαξ Μπρουχ για βιολί και ορχήστρα με έντονα φολκλόρ στοιχεία, γραμμένη πάνω σε λαϊκές σκωτσέζικες μελωδίες, ενώ συνδυάζει τις δεξιοτεχνικές περιπλανήσεις του βιολιού με έναν εμφατικό ρόλο της άρπας τιμώντας την παράδοση της χώρας με ένα έργο που προκαλεί έντονα συναισθήματα. Ερμηνεύει ο διακεκριμένος Ελληνο-Ιάπωνας βιολονίστας Νώε Ινουί.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την περίφημη "Σκωτική Συμφωνία" του Μέντελσον, ένα από τα πλέον ώριμα έργα της καριέρας του ιδιοφυούς συνθέτη που περικλείει όλες τις αρετές της μουσικής του. Χαρακτηριστικές μελωδικές γραμμές που παραπέμπουν στα άγρια και ρομαντικά τοπία του βορρά και αναδεικνύονται μέσα από μία εμπνευσμένη αρμονική επεξεργασία και μία υποδειγματική ενορχήστρωση, δημιουργούν ένα από τα ομορφότερα συμφωνικά έργα.

Την Κ.Ο.Θ. διευθύνει ο αγαπητός στο κοινό της πόλης εξαίρετος μαέστρος και Μουσικός Διευθυντής της Εθνικής Κινεζικής Ορχήστρας της Ταϊβάν, Πωλ Τσιανγκ.

Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026

ώρα 20:30

Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ

Βιολί: Noé Inui

Διεύθυνση Ορχήστρας: Paul Chiang

Πρόγραμμα:

Μάλκολμ Άρνολντ (1921-2006): 4 Σκωτσέζικοι Χοροί, έργο 59

(Α’ εκτέλεση Κ.Ο.Θ.)

Μαξ Μπρουχ (1838-1920): Σκωτική Φαντασία, έργο 46

Φέλιξ Μέντελσον (1809-1847): Συμφωνία αρ. 3 σε λα ελάσσονα, έργο 56 («Σκωτική»)

Δικαιούχοι μειωμένου εισιτηρίου:

Άνεργοι, πολύτεκνοι, μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές ωδείων, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, κάτοχοι Διεθνούς Φοιτητικής Ταυτότητας ΙSIC, μέλη Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, Μέλη Συλλόγου Μονίμων Υπαλλήλων ΥΠΠΟ, ΑΜΕΑ

Είσοδος δωρεάν για όλους τους φοιτητές του ΑΠΘ και τους φοιτητές του ΤΜΕΤ του ΠΑΜΑΚ

Στο χώρο λειτουργεί κυλικείο

Παραγωγή Κ.Ο.Θ.

