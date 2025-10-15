Νερό και Βιωσιμότητα: 50 χρόνια Διακυβερνητικού Υδρολογικού Προγράμματος

Το διεθνές Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στις 16 Οκτωβρίου 2025 ημέρα Πέμπτη, και θα περιλαμβάνει ομιλίες από διεθνείς εμπειρογνώμονες στον τομέα του νερού, παρουσιάσεις από εκπροσώπους Κέντρων Νερού και Εδρών του UNESCO, ειδική συνεδρία με το έργο των σχετικών με το νερό Ελληνικών Εδρών της UNESCO και παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων στην έρευνα για το νερό από Τμήματα του ΑΠΘ.

Παράλληλη δράση αποτελεί η δημιουργία ενός video που θα προβάλλεται στο Συμπόσιο από φωτογραφίες φοιτητών/τρών του ΑΠΘ με θέμα: «Το νερό μέσα από τα μάτια της νέας γενιάς».

Το Συμπόσιο αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την παρουσίαση ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων που συνδέονται με το Διακυβερνητικό Υδρολογικό Πρόγραμμα (IHP), ενισχύοντας την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ διεθνών και Ελλήνων επιστημόνων. Οι δράσεις αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως σύγχρονες υδρολογικές μεθόδους, διαχείριση υδατικών πόρων και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Στοχεύει στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω του IHP, των Κέντρων και Εδρών Νερού UNESCO και της ανάδειξης ερευνητικού έργου από ελληνικούς και διεθνείς φορείς, προάγοντας καινοτόμες λύσεις για τις παγκόσμιες προκλήσεις του νερού.

