“Οι Δημοκράτορες” στο Θέατρο του Νέου Κόσμου

Ο διδακτορικός φοιτητής ψυχιατρικής Τζον Ντόε επισκέπτεται την Κλινική Νιούμαν, όπου θα επιχειρήσει για πρώτη φορά στην ιστορία μια νέα επαναστατική χειρουργική επέμβαση: τη λοβοτομή!

Φτάνοντας στην κλινική, αντί του «βάρβαρου» χειρουργείου, διεξάγεται ένα «θεραπευτικό» πείραμα, που αναπαριστά τις αυταρχικές φαντασιώσεις του «Δημοκράτορα της Ωρυγίας», όπως αυτοαποκαλείται ο σχιζοφρενής ασθενής που θα λοβοτομούσαν. Ο Τζον αναγκάζεται να συμμετάσχει στο πείραμα…

Ο συγγραφέας και σκηνοθέτης Γιάννης Αποσκίτης —μια ιδιαίτερη φωνή της νέας γενιάς θεατρικών δημιουργών— συνεχίζει τη διερεύνησή του πάνω στη σύγχρονη παρανοϊκήπολιτική και κοινωνική πραγματικότητα.

Μετά τους Προβοκάτορες, που παρουσιάστηκαν το 2022 στην Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, επιστρέφει στο φανταστικό κράτος της Ωρυγίας με τη νέα του γκροτέσκα φάρσα, Δημοκράτορες: Το δεύτερο μέρος μιας άτυπης πολιτικής τριλογίας, σε μορφή εξωφρενικής μαύρης κωμωδίας.



ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο - Σκηνοθεσία Γιάννης Αποσκίτης

Σύμβουλοι δραματουργίας Αντώνης Χαλιακόπουλος, Γιάννης Χριστοφορίδης

Μουσική Δημήτρης Λώλης

Σκηνογράφος Κωνσταντίνος Σκουρλέτης

Ενδυματολόγος Βενετία Λονγκ

Επιμέλεια κίνησης Άννα Ανουσάκη

Σχεδιασμός φωτισμών Σωτήρης Ρουμελιώτης

Βοηθός σκηνοθέτη Γιάννης Χριστοφορίδης

Φωτογραφίες Πάτροκλος Σκαφίδας

Παίζουν Μπάμπης Αλεφάντης, Άρτεμις Βαλτζάκη, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος

Μουσικός επί σκηνής Δημήτρης Λώλης







ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Θέατρο του Νέου Κόσμου (Αντισθένους 7 & Θαρύπου) – Κεντρική Σκηνή

Από 18 Νοεμβρίου 2025, Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/oi-dimokratores/